Yoga Routine for Women Above 35: 35 साल की उम्र के बाद महिलाओं के शरीर में कई तरह के शारीरिक और हार्मोनल बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इस उम्र में कामकाज, परिवार और दूसरी जिम्मेदारियों के बीच महिलाएं अक्सर अपनी सेहत और फिटनेस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाती हैं।



धीरे-धीरे शारीरिक गतिविधियां कम होने से मांसपेशियों में अकड़न, शरीर में थकान, वजन बढ़ने और लचीलेपन में कमी जैसी परेशानियां महसूस हो सकती हैं। ऐसे में नियमित योगाभ्यास महिलाओं के लिए एक अच्छा विकल्प बन सकता है।



योग न सिर्फ शरीर को सक्रिय रखने में मदद करता है, बल्कि मानसिक शांति, बेहतर संतुलन और शरीर के लचीलेपन को बनाए रखने में भी सहायक हो सकता है। खास बात यह है कि योग करने के लिए आपको जिम जाने या महंगे फिटनेस उपकरणों की जरूरत नहीं होती। आप घर पर ही रोजाना कुछ समय निकालकर आसान योगासन कर सकती हैं।



अगर आपकी उम्र 35 साल या उससे ज्यादा है और आप अपनी फिटनेस को लेकर गंभीर हैं, तो अपनी दिनचर्या में कुछ आसान योगासन शामिल कर सकती हैं। हालांकि, हर महिला की शारीरिक क्षमता अलग होती है, इसलिए योग अपनी सुविधा और क्षमता के अनुसार ही करना चाहिए।