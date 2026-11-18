1 of 6 जोड़ों को दर्द के लिए योग - फोटो : AI







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Arthritis Pain Relief Yoga: सर्दियों का मौसम जहां अपने साथ ठंडी हवाएं और सुहाना एहसास लेकर आता है, वहीं कई लोगों के लिए यह मौसम जोड़ों के दर्द और अकड़न की परेशानी भी बढ़ा देता है। खासकर बुजुर्गों, गठिया (Arthritis) से पीड़ित लोगों और घुटनों में दर्द की समस्या से जूझ रहे लोगों को ठंड के दिनों में ज्यादा परेशानी महसूस हो सकती है। सुबह उठते ही घुटनों में जकड़न, हाथों की उंगलियों में दर्द, कमर में खिंचाव और चलने-फिरने में तकलीफ जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। दरअसल, ठंड के मौसम में लोग शारीरिक गतिविधियां कम कर देते हैं। लंबे समय तक एक जगह बैठे रहने और एक्सरसाइज नहीं करने से मांसपेशियों और जोड़ों में अकड़न महसूस हो सकती है। कुछ लोगों को मौसम में बदलाव के कारण भी दर्द की संवेदनशीलता बढ़ती हुई महसूस होती है। ऐसे में नियमित योगाभ्यास शरीर को एक्टिव रखने, मांसपेशियों को मजबूत बनाने और जोड़ों की लचीलापन बनाए रखने में मदद कर सकता है। हालांकि, योग किसी बीमारी का इलाज नहीं है, लेकिन सही तरीके से किए गए आसान योगासन जोड़ों की परेशानी कम करने में सहायक हो सकते हैं। आइए जानते हैं सर्दियों में जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए कौन से 5 योगासन रोज करने चाहिए।



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2 of 6 ताड़ासन - फोटो : Amar ujala

ताड़ासन



ताड़ासन शरीर का संतुलन सुधारने और मांसपेशियों को सक्रिय रखने वाला आसान योगासन है। इसे करने के लिए सीधे खड़े हो जाएं और दोनों पैरों के बीच थोड़ा अंतर रखें। अब सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएं और एड़ियों को धीरे-धीरे ऊपर करें। कुछ सेकंड इस स्थिति में रहें और फिर सामान्य अवस्था में लौट आएं। इसे 5-7 बार दोहराएं।



3 of 6 वृक्षासन - फोटो : istock

वृक्षासन

वृक्षासन शरीर का संतुलन बेहतर बनाने और पैरों की मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद कर सकता है। सीधे खड़े होकर एक पैर को दूसरे पैर की जांघ या पिंडली पर रखें। हाथों को नमस्कार की मुद्रा में जोड़ें। कुछ सेकंड रुकें और फिर पैर बदल लें। जरूरत पड़ने पर दीवार का सहारा लें।



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4 of 6 भुजंगासन - फोटो : Amar Ujala

भुजंगासन



भुजंगासन कमर और रीढ़ की मांसपेशियों को सक्रिय करने में सहायक है। पेट के बल लेट जाएं और हथेलियों को कंधों के पास रखें। सांस लेते हुए छाती को धीरे-धीरे ऊपर उठाएं। अपनी क्षमता के अनुसार कुछ सेकंड रुकें और वापस आ जाएं।



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5 of 6 पवनमुक्तासन - फोटो : Freepik