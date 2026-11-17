1 of 8 वजन घटाने के लिए योग - फोटो : AI







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Best Yoga Poses for Weight Loss: सर्दियों का मौसम आते ही खानपान से लेकर हमारी रोजमर्रा की दिनचर्या तक में कई बदलाव देखने को मिलते हैं। ठंड के कारण सुबह जल्दी उठने और एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता। वहीं, इस मौसम में गर्मागर्म पराठे, पकौड़े, मिठाइयां और दूसरी हाई कैलोरी वाली चीजें खाने की इच्छा भी बढ़ जाती है। इसके अलावा शारीरिक गतिविधियां कम होने के कारण कई लोगों का वजन धीरे-धीरे बढ़ने लगता है। खासकर जिन लोगों की दिनचर्या पहले से ही व्यस्त है, उनके लिए सर्दियों में वजन को नियंत्रित रखना एक बड़ी चुनौती बन जाता है।



अगर आप भी सर्दियों में बढ़ते वजन और पेट की चर्बी को लेकर परेशान हैं तो अपनी दिनचर्या में योग को शामिल कर सकते हैं। योग न केवल शरीर को एक्टिव रखने में मदद करता है, बल्कि मांसपेशियों को मजबूत बनाने, लचीलापन बढ़ाने और तनाव कम करने में भी सहायक है। नियमित योगाभ्यास के साथ संतुलित खानपान और पर्याप्त नींद वजन को नियंत्रित रखने में मदद कर सकते हैं।



आज हम आपको ऐसे 7 आसान और प्रभावी योगासनों के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें नियमित रूप से करके आप सर्दियों में भी खुद को फिट और ऊर्जावान रख सकते हैं। अगर आप भी सर्दियों में बढ़ते वजन और पेट की चर्बी को लेकर परेशान हैं तो अपनी दिनचर्या में योग को शामिल कर सकते हैं। योग न केवल शरीर को एक्टिव रखने में मदद करता है, बल्कि मांसपेशियों को मजबूत बनाने, लचीलापन बढ़ाने और तनाव कम करने में भी सहायक है। नियमित योगाभ्यास के साथ संतुलित खानपान और पर्याप्त नींद वजन को नियंत्रित रखने में मदद कर सकते हैं।आज हम आपको ऐसे 7 आसान और प्रभावी योगासनों के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें नियमित रूप से करके आप सर्दियों में भी खुद को फिट और ऊर्जावान रख सकते हैं।

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2 of 8 सूर्य नमस्कार - फोटो : Amar Ujala

सर्दियों में वजन नियंत्रित रखने के लिए करें ये 7 योगासन

सूर्य नमस्कार

सूर्य नमस्कार शरीर को सक्रिय रखने के लिए एक बेहतरीन योगाभ्यास है। इसमें कई योग मुद्राओं का संयोजन होता है, जिससे शरीर के अलग-अलग हिस्सों की एक्सरसाइज होती है। नियमित अभ्यास से लचीलापन और शारीरिक क्षमता बेहतर हो सकती है। शुरुआत में 3-5 राउंड करें और धीरे-धीरे संख्या बढ़ाएं।

3 of 8 भुजंगासन - फोटो : Amar Ujala

भुजंगासन

भुजंगासन को कोबरा पोज भी कहा जाता है। इसे करने के लिए पेट के बल लेटकर हथेलियों को कंधों के पास रखें और धीरे-धीरे छाती को ऊपर उठाएं। यह आसन रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन और पीठ की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है।

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4 of 8 नौकासन - फोटो : freepik

नौकासन



नौकासन पेट और कोर मसल्स को मजबूत करने वाला योगासन है। इसे करने के लिए जमीन पर बैठकर पैरों और ऊपरी शरीर को धीरे-धीरे ऊपर उठाएं। दोनों हाथ सामने की ओर रखें। शुरुआत में 10-15 सेकंड तक इस मुद्रा में रहने का प्रयास करें।

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5 of 8 त्रिकोणासन - फोटो : Adobe