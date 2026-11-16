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खांसी के लिए योगासन: घर के बाहर निकलते ही शुरू हो जाती है खांसी? इन योगासनों को दिनचर्या में करें शामिल
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: शिवानी अवस्थी
Updated Mon, 16 Nov 2026 01:28 PM IST
सार
Yoga For Cough: योग और प्राणायाम को नियमित दिनचर्या का हिस्सा बनाना अच्छी आदत हो सकती है, लेकिन बार-बार होने वाली खांसी के असली कारण का पता लगाना भी उतना ही जरूरी है। अपनी सेहत को प्राथमिकता दें और किसी भी परेशानी को नजरअंदाज न करें।
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प्रदूषण के कारण आती है खांसी तो करें ये योगासन
- फोटो : AI
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Best Yoga For Breathing: क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि घर के अंदर सब कुछ सामान्य रहता है, लेकिन जैसे ही आप बाहर निकलते हैं, खांसी शुरू हो जाती है? अगर हां, तो इस समस्या को सामान्य समझकर नजरअंदाज करना सही नहीं है। खासकर सर्दियों के मौसम में बढ़ता वायु प्रदूषण, धूल-मिट्टी, धुआं और बदलता मौसम सांस से जुड़ी परेशानियों को बढ़ा सकते हैं। कई बार बाहर की हवा में मौजूद प्रदूषक तत्व गले और श्वसन नलियों में जलन पैदा करते हैं, जिससे बार-बार खांसी, गले में खराश और सांस लेने में परेशानी महसूस हो सकती है।
इसके अलावा एलर्जी, अस्थमा और श्वसन संक्रमण भी लगातार खांसी की वजह हो सकते हैं। ऐसे में अपनी सेहत का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। योग और प्राणायाम को नियमित दिनचर्या में शामिल करना सांसों पर नियंत्रण बेहतर बनाने और मानसिक तनाव कम करने में मददगार हो सकता है।
कुछ आसान योगाभ्यास ऐसे हैं, जिन्हें घर पर आराम से किया जा सकता है। हालांकि, यह समझना जरूरी है कि योग खांसी का इलाज नहीं है और न ही इससे प्रदूषण का असर खत्म होता है। आइए जानते हैं ऐसे कुछ योगाभ्यासों के बारे में, जो श्वसन स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में सहायक हो सकते हैं
अनुलोम-विलोम को सांसों पर नियंत्रण रखने वाला एक लोकप्रिय प्राणायाम माना जाता है। इसे करने के लिए आराम से बैठ जाएं। अब दाएं नथुने को अंगूठे से बंद करके बाएं नथुने से धीरे-धीरे सांस लें। इसके बाद बाएं नथुने को बंद करके दाएं नथुने से सांस छोड़ें। फिर इसी प्रक्रिया को उलटकर दोहराएं। शुरुआत में कुछ मिनट ही अभ्यास करें। सांस को जबरदस्ती रोकने से बचें।
भ्रामरी प्राणायाम मन को शांत करने और सांसों को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। इसके लिए आंखें बंद करके आराम से बैठें। नाक से सामान्य सांस लें और सांस छोड़ते समय मधुमक्खी जैसी हल्की गुनगुनाहट की आवाज निकालें। इस प्रक्रिया को अपनी सहज क्षमता के अनुसार दोहराएं। अगर इससे खांसी या सांस लेने में परेशानी बढ़े, तो अभ्यास रोक दें।
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ताड़ासन
- फोटो : Amar ujala
ताड़ासन
ताड़ासन शरीर की मुद्रा और संतुलन सुधारने वाला सरल योगासन है। इसके लिए सीधे खड़े हो जाएं और दोनों पैरों के बीच थोड़ा अंतर रखें। अब हाथों को ऊपर उठाकर धीरे-धीरे एड़ियां ऊपर करें। शरीर को ऊपर की ओर खींचें और कुछ सेकंड सामान्य सांस लेते हुए इसी स्थिति में रहें। फिर धीरे-धीरे सामान्य अवस्था में लौट आएं।
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भुजंगासन
- फोटो : Amar Ujala
भुजंगासन
भुजंगासन को कोबरा पोज भी कहा जाता है। इसके लिए पेट के बल लेट जाएं और हथेलियों को कंधों के पास रखें। अब धीरे-धीरे छाती को ऊपर उठाएं। अपनी कमर पर अधिक दबाव न डालें और गर्दन को पीछे की ओर जबरदस्ती न मोड़ें। कुछ सेकंड रुककर सामान्य स्थिति में लौट आएं। कमर या रीढ़ की समस्या होने पर विशेषज्ञ की सलाह लें।
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