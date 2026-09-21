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गार्डनिंग टिप्स: अभी लगा लें ये 6 पौधे, सर्दियों में रंग-बिरंगे फूलों से खिल उठेगा गार्डन

Wed, 30 Sep 2026 05:24 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Wed, 30 Sep 2026 05:24 PM IST
सार

Gardening Tips: सितंबर में बीज से पौधे तैयार करने का फायदा यह है कि मौसम ठंडा होने तक पौधे कुछ हद तक विकसित हो सकते हैं। आइए जानते हैं कौन-कौन से सर्दियों के फूलों की नर्सरी अभी से तैयार की जा सकती है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

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September October Gardening Tips: 6 Winter Flower Plants to Grow at Home
सर्दियों के लिए फूलों के पौधे - फोटो : AI

सितंबर- अक्तूबर का महीना बागवानी के शौकीनों के लिए बेहद खास होता है। बारिश का असर धीरे-धीरे कम होने लगता है और मौसम में हल्की ठंडक महसूस होने लगती है। यही समय है जब आप अपने घर की बालकनी, छत या गार्डन को आने वाली सर्दियों के रंग-बिरंगे फूलों से सजाने की तैयारी शुरू कर सकते हैं। अगर सर्दियों में गेंदा, पिटूनिया, कैलेंडुला, डायन्थस और स्नैपड्रैगन जैसे फूलों से भरा गार्डन चाहिए तो उनकी नर्सरी अभी से तैयार करना फायदेमंद हो सकता है।



सर्दियों के फूलों की नर्सरी तैयार करने के लिए बहुत बड़ी जगह की जरूरत नहीं होती। छोटी सी सीड ट्रे, गमला या कोई उथला कंटेनर भी इसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बस मिट्टी का मिश्रण भुरभुरा और पानी की निकासी वाला होना चाहिए। बीजों को बहुत गहराई में दबाने के बजाय पौधे की जरूरत के अनुसार हल्की मिट्टी से ढकना बेहतर होता है।

सितंबर में बीज से पौधे तैयार करने का फायदा यह है कि मौसम ठंडा होने तक पौधे कुछ हद तक विकसित हो सकते हैं। आइए जानते हैं कौन-कौन से सर्दियों के फूलों की नर्सरी अभी से तैयार की जा सकती है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
September October Gardening Tips: 6 Winter Flower Plants to Grow at Home
सर्दियों के लिए फूलों के पौधे - फोटो : AI

गेंदा

गेंदा घर के गार्डन के लिए आसान और लोकप्रिय फूलों में से एक है। इसकी कुछ किस्मों की नर्सरी सितंबर के आसपास तैयार की जा सकती है। बीजों को अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में लगाएं और शुरुआती दिनों में मिट्टी को हल्का नम रखें।

जब पौधे थोड़े मजबूत हो जाएं तो उन्हें बड़े गमले या क्यारी में लगाया जा सकता है।

September October Gardening Tips: 6 Winter Flower Plants to Grow at Home
सर्दियों के लिए फूलों के पौधे - फोटो : AI

पिटूनिया

सर्दियों में बालकनी और छत को रंगीन बनाने के लिए पिटूनिया काफी पसंद किया जाता है। इसके फूल कई रंगों में मिलते हैं। इसके बहुत छोटे बीजों को मिट्टी की सतह पर डालकर हल्के हाथ से दबाना बेहतर होता है।

बीजों को बहुत गहराई में दबाने से अंकुरण प्रभावित हो सकता है। शुरुआती अवस्था में सीधी तेज धूप से बचाते हुए पर्याप्त रोशनी देना उपयोगी रहता है।

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सर्दियों के लिए फूलों के पौधे - फोटो : AI

कैलेंडुला

कैलेंडुला को सर्दियों के मौसम में खिलने वाले खूबसूरत फूलों में शामिल किया जाता है। इसके पीले और नारंगी रंग के फूल गार्डन को आकर्षक बना देते हैं। सितंबर में इसकी नर्सरी शुरू करने के लिए बीज लगाए जा सकते हैं।

पौधे निकलने के बाद पर्याप्त धूप और संतुलित पानी देना जरूरी है।

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सर्दियों के लिए फूलों के पौधे - फोटो : AI

डायन्थस

डायन्थस अपने खूबसूरत रंगों और आकर्षक फूलों के कारण विंटर गार्डन में जगह बना सकता है। इसकी नर्सरी तैयार करते समय मिट्टी में पानी जमा न होने दें।

जब पौधे पर्याप्त मजबूत हो जाएं तो उन्हें अलग-अलग गमलों में स्थानांतरित किया जा सकता है।

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