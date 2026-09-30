हेल्थ टिप: ये एक मसाला दूर करेगा आपके शरीर की कई परेशानियां, जान लें इसके बारे में

1 of 5 ये एक मसाला दूर करेगा आपके शरीर की कई परेशानियां - फोटो : AI







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Health Benefits of Cardamom: सुबह उठकर एक छोटी सी हरी इलायची चबाने की आदत के बारे में आपने भी कभी न कभी जरूर सुना होगा। घर के बड़े अक्सर इलायची को सिर्फ चाय या मिठाई का स्वाद बढ़ाने वाली चीज नहीं, बल्कि सेहत के लिए भी उपयोगी बताते हैं। इसकी खुशबू और स्वाद की वजह से इलायची भारतीय रसोई का एक खास हिस्सा रही है। यही वजह है कि कई लोग इसे खाने के बाद या सुबह अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं।



लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर एक छोटी सी इलायची को इतना खास क्यों माना जाता है? क्या इसे रोजाना खाने से वाकई शरीर को कुछ फायदे मिल सकते हैं और इसे अपनी डाइट में शामिल करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?



अगर आपके मन में भी इलायची को लेकर ऐसे सवाल हैं, तो इस लेख को जरूर पढ़ें। इस लेख में जानते हैं हरी इलायची के संभावित स्वास्थ्य लाभ और इसे डाइट में शामिल करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सुबह उठकर एक छोटी सी हरी इलायची चबाने की आदत के बारे में आपने भी कभी न कभी जरूर सुना होगा। घर के बड़े अक्सर इलायची को सिर्फ चाय या मिठाई का स्वाद बढ़ाने वाली चीज नहीं, बल्कि सेहत के लिए भी उपयोगी बताते हैं। इसकी खुशबू और स्वाद की वजह से इलायची भारतीय रसोई का एक खास हिस्सा रही है। यही वजह है कि कई लोग इसे खाने के बाद या सुबह अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं।

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हरी इलायची के संभावित फायदे



1. पाचन में मदद



इलायची का इस्तेमाल पारंपरिक रूप से भोजन के बाद पाचन से जुड़ी परेशानी और मुंह की ताजगी के लिए किया जाता है। कुछ शोधों में भी इलायची के पाचन संबंधी संभावित प्रभावों का अध्ययन किया गया है। हालांकि, इसे किसी पाचन रोग का इलाज नहीं माना जा सकता।



2. मुंह की दुर्गंध कम करने में मदद



इलायची चबाने से मुंह में इसकी प्राकृतिक खुशबू आती है। इसके कुछ यौगिकों में एंटीमाइक्रोबियल गुण पाए गए हैं, इसलिए इसे पारंपरिक रूप से सांसों की दुर्गंध कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।





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3. एंटीऑक्सीडेंट गुण



इलायची में कई पौधों से मिलने वाले बायोएक्टिव कंपाउंड मौजूद होते हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि देखी गई है, जो शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से संबंधित प्रक्रियाओं पर प्रभाव डाल सकती है।



4. ब्लड प्रेशर पर संभावित प्रभाव



कुछ छोटे अध्ययनों में इलायची के सेवन और ब्लड प्रेशर में संभावित बदलाव के बीच संबंध देखा गया है। लेकिन इसके आधार पर इसे हाई ब्लड प्रेशर की दवा का विकल्प नहीं माना जा सकता।





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सुबह इलायची कैसे खाएं?



एक इलायची को अच्छी तरह चबाकर खाया जा सकता है। कुछ लोग इसके दानों को सीधे चबाते हैं, जबकि कुछ इसे चाय या अन्य खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल करते हैं। इसे खाने की कोई एक निश्चित मात्रा सभी लोगों के लिए जरूरी नहीं है।





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