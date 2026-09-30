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हेल्थ टिप: ये एक मसाला दूर करेगा आपके शरीर की कई परेशानियां, जान लें इसके बारे में

Wed, 30 Sep 2026 05:27 PM IST
Shruti Gaur हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Wed, 30 Sep 2026 05:27 PM IST
सार

Health Benefits of Cardamom: सभी को सुनकर ये अजीब ही लगेगा कि आखिर कैसे एक छोटी सी चीज आपकी कई परेशानियों को दूर कर सकती है। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। 

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Health Benefits of Cardamom in hindi benefits of eating elaichi in morning empty stomach
ये एक मसाला दूर करेगा आपके शरीर की कई परेशानियां - फोटो : AI
Health Benefits of Cardamom: सुबह उठकर एक छोटी सी हरी इलायची चबाने की आदत के बारे में आपने भी कभी न कभी जरूर सुना होगा। घर के बड़े अक्सर इलायची को सिर्फ चाय या मिठाई का स्वाद बढ़ाने वाली चीज नहीं, बल्कि सेहत के लिए भी उपयोगी बताते हैं। इसकी खुशबू और स्वाद की वजह से इलायची भारतीय रसोई का एक खास हिस्सा रही है। यही वजह है कि कई लोग इसे खाने के बाद या सुबह अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं।


लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर एक छोटी सी इलायची को इतना खास क्यों माना जाता है? क्या इसे रोजाना खाने से वाकई शरीर को कुछ फायदे मिल सकते हैं और इसे अपनी डाइट में शामिल करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

अगर आपके मन में भी इलायची को लेकर ऐसे सवाल हैं, तो इस लेख को जरूर पढ़ें। इस लेख में जानते हैं हरी इलायची के संभावित स्वास्थ्य लाभ और इसे डाइट में शामिल करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
Health Benefits of Cardamom in hindi benefits of eating elaichi in morning empty stomach
ये एक मसाला दूर करेगा आपके शरीर की कई परेशानियां - फोटो : AI

 हरी इलायची के संभावित फायदे

1. पाचन में मदद

 इलायची का इस्तेमाल पारंपरिक रूप से भोजन के बाद पाचन से जुड़ी परेशानी और मुंह की ताजगी के लिए किया जाता है। कुछ शोधों में भी इलायची के पाचन संबंधी संभावित प्रभावों का अध्ययन किया गया है। हालांकि, इसे किसी पाचन रोग का इलाज नहीं माना जा सकता।

2. मुंह की दुर्गंध कम करने में मदद

 इलायची चबाने से मुंह में इसकी प्राकृतिक खुशबू आती है। इसके कुछ यौगिकों में एंटीमाइक्रोबियल गुण पाए गए हैं, इसलिए इसे पारंपरिक रूप से सांसों की दुर्गंध कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

 
Health Benefits of Cardamom in hindi benefits of eating elaichi in morning empty stomach
ये एक मसाला दूर करेगा आपके शरीर की कई परेशानियां - फोटो : AI
3. एंटीऑक्सीडेंट गुण

 इलायची में कई पौधों से मिलने वाले बायोएक्टिव कंपाउंड मौजूद होते हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि देखी गई है, जो शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से संबंधित प्रक्रियाओं पर प्रभाव डाल सकती है।

4. ब्लड प्रेशर पर संभावित प्रभाव

 कुछ छोटे अध्ययनों में इलायची के सेवन और ब्लड प्रेशर में संभावित बदलाव के बीच संबंध देखा गया है। लेकिन इसके आधार पर इसे हाई ब्लड प्रेशर की दवा का विकल्प नहीं माना जा सकता।

 
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ये एक मसाला दूर करेगा आपके शरीर की कई परेशानियां - फोटो : AI
  सुबह इलायची कैसे खाएं?

 एक इलायची को अच्छी तरह चबाकर खाया जा सकता है। कुछ लोग इसके दानों को सीधे चबाते हैं, जबकि कुछ इसे चाय या अन्य खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल करते हैं। इसे खाने की कोई एक निश्चित मात्रा सभी लोगों के लिए जरूरी नहीं है।

 
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ये एक मसाला दूर करेगा आपके शरीर की कई परेशानियां - फोटो : AI
किन बातों का रखें ध्यान?

 इलायची सामान्य खाद्य मात्रा में आमतौर पर भोजन का हिस्सा हो सकती है, लेकिन किसी बीमारी के इलाज के लिए इसे दवा का विकल्प नहीं समझना चाहिए। अगर आप नियमित रूप से कोई दवा लेते हैं या किसी स्वास्थ्य समस्या से परेशान हैं, तो बड़ी मात्रा में किसी मसाले या हर्बल चीज का सेवन शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर है।
 
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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।

अस्वीकरण: अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें
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