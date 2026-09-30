पैरेंट्स ध्यान दें: बच्चों को दे रहे हैं मोबाइल तो ध्यान रखें, वरना ये 4 चीजें दे सकती हैं आपको दिक्कत

आज के समय में मोबाइल फोन बच्चों की पढ़ाई और मनोरंजन का हिस्सा बन गया है। ऑनलाइन क्लास, एजुकेशनल वीडियो और जानकारी हासिल करने के लिए भी बच्चे स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं।





हालांकि, मोबाइल का इस्तेमाल किस तरह और कितनी देर किया जा रहा है, यह काफी मायने रखता है। बिना निगरानी के मोबाइल देने पर बच्चों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। चलिए जानते हैं अगर बच्चों को मोबाइल फोन दे रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखें। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...