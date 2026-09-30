ऑनलाइन शॉपिंग करते समय कौन सी गलतियां न करें? एक छोटी सी गलती खाली कर सकती है बैंक खाता

आज के समय में कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, किराना और दूसरी जरूरत का सामान खरीदने के लिए लोग ऑनलाइन शॉपिंग का इस्तेमाल करते हैं। इससे समय बचता है और घर बैठे सामान भी मिल जाता है।





पर हम ये नहीं भूल सकते कि ऑनलाइन खरीदारी में थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है, क्योंकि साइबर ठग कई बार शॉपिंग के नाम पर लोगों से बैंकिंग और निजी जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसे में आपको ऑनलाइन शॉपिंग करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...