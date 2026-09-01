त्योहारों का मौसम आते ही घर में रौनक, खरीदारी और मिलना-जुलना बढ़ जाता है। लेकिन कई कपल्स के लिए यही समय कभी-कभी तनाव और छोटी-छोटी बहस का कारण भी बन सकता है। त्योहारों के दौरान बढ़ती जिम्मेदारियां, शॉपिंग का बजट, परिवार के साथ समय और एक-दूसरे से जुड़ी उम्मीदें रिश्ते में अतिरिक्त दबाव पैदा कर सकती हैं।





आमतौर पर किसी एक वजह से लड़ाई नहीं होती। कई छोटी बातें एक साथ जुड़कर तनाव बढ़ा सकती हैं। अगर दोनों पार्टनर समय रहते इन कारणों को समझ लें और एक-दूसरे से खुलकर बात करें, तो त्योहारों की खुशियों को अनावश्यक बहस से बचाया जा सकता है।



अगर आपके रिश्ते में भी त्योहारों के दौरान छोटी-छोटी बातों पर बहस बढ़ जाती है, तो इसके पीछे ये 5 सामान्य कारण हो सकते हैं।



त्योहार के सीजन में रिश्ते में कैसे रखें शांति? हर मुद्दे को जीतने की कोशिश करने की बजाय यह समझना जरूरी है कि पार्टनर किस बात से परेशान है।

खर्च और काम पहले से प्लान करें।

दोनों परिवारों के लिए समय संतुलित करें।

उम्मीदों पर खुलकर चर्चा करें।

अगर बहस बढ़ रही हो, तो उसी समय फैसला लेने की बजाय कुछ देर शांत होकर बाद में बात करना बेहतर हो सकता है। आमतौर पर किसी एक वजह से लड़ाई नहीं होती। कई छोटी बातें एक साथ जुड़कर तनाव बढ़ा सकती हैं। अगर दोनों पार्टनर समय रहते इन कारणों को समझ लें और एक-दूसरे से खुलकर बात करें, तो त्योहारों की खुशियों को अनावश्यक बहस से बचाया जा सकता है।अगर आपके रिश्ते में भी त्योहारों के दौरान छोटी-छोटी बातों पर बहस बढ़ जाती है, तो इसके पीछे ये 5 सामान्य कारण हो सकते हैं।