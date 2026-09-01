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रिलेशनशिप टिप्स: त्योहारों में छोटी-छोटी बात पर क्यों लड़ते हैं कपल्स? इन 5 वजहों को जानें
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: शिवानी अवस्थी
Updated Tue, 01 Sep 2026 10:49 AM IST
सार
Relationship Tips: आमतौर पर किसी एक वजह से लड़ाई नहीं होती। कई छोटी बातें एक साथ जुड़कर तनाव बढ़ा सकती हैं। अगर दोनों पार्टनर समय रहते इन कारणों को समझ लें और एक-दूसरे से खुलकर बात करें, तो त्योहारों की खुशियों को अनावश्यक बहस से बचाया जा सकता है।
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Relationship Tips
- फोटो : Ai
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त्योहारों का मौसम आते ही घर में रौनक, खरीदारी और मिलना-जुलना बढ़ जाता है। लेकिन कई कपल्स के लिए यही समय कभी-कभी तनाव और छोटी-छोटी बहस का कारण भी बन सकता है। त्योहारों के दौरान बढ़ती जिम्मेदारियां, शॉपिंग का बजट, परिवार के साथ समय और एक-दूसरे से जुड़ी उम्मीदें रिश्ते में अतिरिक्त दबाव पैदा कर सकती हैं।
आमतौर पर किसी एक वजह से लड़ाई नहीं होती। कई छोटी बातें एक साथ जुड़कर तनाव बढ़ा सकती हैं। अगर दोनों पार्टनर समय रहते इन कारणों को समझ लें और एक-दूसरे से खुलकर बात करें, तो त्योहारों की खुशियों को अनावश्यक बहस से बचाया जा सकता है।
अगर आपके रिश्ते में भी त्योहारों के दौरान छोटी-छोटी बातों पर बहस बढ़ जाती है, तो इसके पीछे ये 5 सामान्य कारण हो सकते हैं।
त्योहार के सीजन में रिश्ते में कैसे रखें शांति?
हर मुद्दे को जीतने की कोशिश करने की बजाय यह समझना जरूरी है कि पार्टनर किस बात से परेशान है।
खर्च और काम पहले से प्लान करें।
दोनों परिवारों के लिए समय संतुलित करें।
उम्मीदों पर खुलकर चर्चा करें।
अगर बहस बढ़ रही हो, तो उसी समय फैसला लेने की बजाय कुछ देर शांत होकर बाद में बात करना बेहतर हो सकता है।
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खरीदारी करते कपल
- फोटो : Adobe
त्योहार की खरीदारी और बजट
त्योहारों पर कपड़े, गिफ्ट, घर की सजावट, यात्रा और खाने-पीने पर खर्च बढ़ सकता है।
अगर दोनों पार्टनर का खर्च को लेकर नजरिया अलग हो, तो छोटी खरीदारी भी बहस का कारण बन सकती है।
पहले से बजट तय करना और जरूरी व गैर-जरूरी खर्चों की सूची बनाना तनाव कम करने में मदद कर सकता है।
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फैमिली
- फोटो : Adobe
किसके परिवार के साथ समय बिताएं?
त्योहारों पर दोनों पार्टनर अपने-अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं।
अगर हर साल एक ही परिवार के घर जाना पड़े या किसी एक पार्टनर को लगे कि उसके परिवार को कम महत्व मिल रहा है, तो नाराजगी पैदा हो सकती है।
इस स्थिति में पहले से शेड्यूल बनाकर दोनों परिवारों के लिए समय तय करना बेहतर विकल्प हो सकता है।
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cooking
- फोटो : Adobe stock
घर के काम का बढ़ जाना
त्योहारों में सफाई, खाना बनाना, मेहमानों की तैयारी और खरीदारी जैसे काम बढ़ जाते हैं।
अगर सारी जिम्मेदारी एक ही पार्टनर पर आ जाए तो थकान और चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है।
काम को दोनों के बीच बांटना और जरूरत के अनुसार परिवार की मदद लेना बेहतर रहेगा।
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रिलेशनशिप टिप्स
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एक-दूसरे से जरूरत से ज्यादा उम्मीदें
त्योहारों को लेकर लोगों की अपनी-अपनी कल्पनाएं होती हैं।
कोई रोमांटिक सेलिब्रेशन चाहता है, तो कोई परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद करता है।
जब दोनों की उम्मीदें अलग होती हैं, तो निराशा बहस में बदल सकती है।
अपनी उम्मीदों को मन में रखने की बजाय पहले ही पार्टनर से बात करना बेहतर है।
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