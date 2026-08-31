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रिलेशनशिप टिप्स: पार्टनर से इन 5 बातों पर न करें बहस, रिश्ते में बढ़ सकता है तनाव

Mon, 31 Aug 2026 12:18 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Mon, 31 Aug 2026 12:18 PM IST
सार

Love Relationship Advice: किसी भी रिश्ते में असहमति होना असामान्य नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि मतभेद के दौरान दोनों एक-दूसरे के सम्मान और भावनाओं का ध्यान रखें। हर बात को बहस में बदलने की बजाय कुछ मुद्दों पर शांत बातचीत, स्पष्ट सीमाएं और आपसी समझ रिश्ते को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है।

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5 Things Couples Should Stop Arguing About If They Want a Peaceful Relationship Tips
रिलेशनशिप टिप्स - फोटो : Ai

Relationship Tips: हर रिश्ते में छोटी-बड़ी बातों पर मतभेद होना सामान्य है। दो लोगों की पसंद, सोच और भावनाएं हमेशा एक जैसी हों, यह जरूरी नहीं है। लेकिन कई बार मामूली मुद्दे लगातार बहस का कारण बनने लगते हैं और धीरे-धीरे रिश्ते में तनाव बढ़ सकता है। खासतौर पर तब, जब बातचीत समस्या सुलझाने के बजाय एक-दूसरे को गलत साबित करने की कोशिश बन जाए।



रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए यह समझना जरूरी है कि किन बातों पर बहस करने की बजाय शांत होकर बातचीत करना बेहतर हो सकता है। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिनमें जीतने से ज्यादा जरूरी पार्टनर की भावनाओं को समझना होता है। अगर आप भी अपने रिश्ते में बार-बार होने वाली नोकझोंक को कम करना चाहते हैं, तो इन 5 बातों पर खास ध्यान दे सकते हैं।
5 Things Couples Should Stop Arguing About If They Want a Peaceful Relationship Tips
रिलेशनशिप - फोटो : Freepik

पुरानी गलतियों को बार-बार उठाना

हर बहस में पार्टनर की पुरानी गलती याद दिलाना समस्या को हल करने के बजाय तनाव बढ़ा सकता है। अगर किसी मुद्दे पर पहले ही बात हो चुकी है, तो उसे हर बार नई बहस में शामिल करने से बचना बेहतर है। वर्तमान समस्या पर ध्यान केंद्रित करें और समाधान खोजने की कोशिश करें।

5 Things Couples Should Stop Arguing About If They Want a Peaceful Relationship Tips
परिवार - फोटो : istock
दोस्तों और परिवार को लेकर तुलना

“मेरे दोस्त का पार्टनर ऐसा करता है” या “तुम्हें मेरे परिवार जैसा होना चाहिए” जैसी तुलना पार्टनर को असहज कर सकती है। हर रिश्ता अलग होता है। तुलना करने की बजाय अपनी अपेक्षाओं के बारे में सीधे और सम्मानजनक तरीके से बात करना ज्यादा बेहतर हो सकता है।
 
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5 Things Couples Should Stop Arguing About If They Want a Peaceful Relationship Tips
कामकाजी कपल - फोटो : istock
पैसों को लेकर आरोप-प्रत्यारोप

पैसा रिश्तों में संवेदनशील विषय हो सकता है। खर्च, बचत या बजट को लेकर असहमति होने पर एक-दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय मिलकर आर्थिक योजना बनाना बेहतर तरीका हो सकता है। बातचीत को “किसकी गलती है” से हटाकर “आगे क्या करें” पर रखें।
 
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5 Things Couples Should Stop Arguing About If They Want a Peaceful Relationship Tips
रिलेशनशिप कपल - फोटो : Adobe Stock
पार्टनर के निजी समय पर सवाल

हर व्यक्ति को रिश्ते के साथ-साथ अपने लिए भी कुछ समय चाहिए हो सकता है। पार्टनर के दोस्तों से मिलने, अकेले समय बिताने या अपने शौक पूरे करने को लेकर लगातार सवाल करना तनाव बढ़ा सकता है। भरोसे और व्यक्तिगत स्पेस का सम्मान रिश्ते में संतुलन बनाए रखने में मदद कर सकता है।

 
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