1 of 6 रिलेशनशिप टिप्स - फोटो : Ai

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Relationship Tips: हर रिश्ते में छोटी-बड़ी बातों पर मतभेद होना सामान्य है। दो लोगों की पसंद, सोच और भावनाएं हमेशा एक जैसी हों, यह जरूरी नहीं है। लेकिन कई बार मामूली मुद्दे लगातार बहस का कारण बनने लगते हैं और धीरे-धीरे रिश्ते में तनाव बढ़ सकता है। खासतौर पर तब, जब बातचीत समस्या सुलझाने के बजाय एक-दूसरे को गलत साबित करने की कोशिश बन जाए।



रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए यह समझना जरूरी है कि किन बातों पर बहस करने की बजाय शांत होकर बातचीत करना बेहतर हो सकता है। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिनमें जीतने से ज्यादा जरूरी पार्टनर की भावनाओं को समझना होता है। अगर आप भी अपने रिश्ते में बार-बार होने वाली नोकझोंक को कम करना चाहते हैं, तो इन 5 बातों पर खास ध्यान दे सकते हैं।

2 of 6 रिलेशनशिप - फोटो : Freepik

पुरानी गलतियों को बार-बार उठाना



हर बहस में पार्टनर की पुरानी गलती याद दिलाना समस्या को हल करने के बजाय तनाव बढ़ा सकता है। अगर किसी मुद्दे पर पहले ही बात हो चुकी है, तो उसे हर बार नई बहस में शामिल करने से बचना बेहतर है। वर्तमान समस्या पर ध्यान केंद्रित करें और समाधान खोजने की कोशिश करें।

3 of 6 परिवार - फोटो : istock

दोस्तों और परिवार को लेकर तुलना



“मेरे दोस्त का पार्टनर ऐसा करता है” या “तुम्हें मेरे परिवार जैसा होना चाहिए” जैसी तुलना पार्टनर को असहज कर सकती है। हर रिश्ता अलग होता है। तुलना करने की बजाय अपनी अपेक्षाओं के बारे में सीधे और सम्मानजनक तरीके से बात करना ज्यादा बेहतर हो सकता है।



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4 of 6 कामकाजी कपल - फोटो : istock

पैसों को लेकर आरोप-प्रत्यारोप



पैसा रिश्तों में संवेदनशील विषय हो सकता है। खर्च, बचत या बजट को लेकर असहमति होने पर एक-दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय मिलकर आर्थिक योजना बनाना बेहतर तरीका हो सकता है। बातचीत को “किसकी गलती है” से हटाकर “आगे क्या करें” पर रखें।



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5 of 6 रिलेशनशिप कपल - फोटो : Adobe Stock