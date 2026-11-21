Happy Married Life Tips: बेटे की शादी हर माता-पिता के लिए जिंदगी का बेहद खास और भावुक पल होता है। जिस बेटे को उन्होंने बचपन से प्यार और दुलार के साथ बड़ा किया, उसे एक नई जिंदगी की शुरुआत करते देखना किसी सपने के सच होने जैसा होता है।



शादी के साथ सिर्फ एक नई बहू घर में नहीं आती, बल्कि बेटे की जिंदगी में कई नई जिम्मेदारियां और रिश्ते भी जुड़ते हैं। ऐसे में माता-पिता की जिम्मेदारी केवल शादी की तैयारियां करने या अच्छे रिश्ते की तलाश तक सीमित नहीं होनी चाहिए। उन्हें अपने बेटे को एक अच्छा जीवनसाथी बनने की सीख भी देनी चाहिए।



अक्सर शादी की तैयारियों में कपड़े, गहने, मेहमानों और समारोह पर खूब ध्यान दिया जाता है, लेकिन शादी के बाद निभाई जाने वाली जिम्मेदारियों पर खुलकर बात नहीं हो पाती। जबकि एक खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए प्यार के साथ सम्मान, भरोसा, समझदारी और आपसी सहयोग भी बेहद जरूरी हैं।



अगर आपके बेटे की शादी होने वाली है, तो उसे कुछ ऐसी बातें जरूर समझाएं, जो आगे चलकर उसके रिश्ते को मजबूत बनाने में मदद कर सकती हैं। आइए जानते हैं वे 5 जरूरी सबक, जिन्हें हर माता-पिता को बेटे को शादी से पहले सिखाना चाहिए।