Happy Married Life Tips: बेटे की शादी हर माता-पिता के लिए जिंदगी का बेहद खास और भावुक पल होता है। जिस बेटे को उन्होंने बचपन से प्यार और दुलार के साथ बड़ा किया, उसे एक नई जिंदगी की शुरुआत करते देखना किसी सपने के सच होने जैसा होता है।
शादी के साथ सिर्फ एक नई बहू घर में नहीं आती, बल्कि बेटे की जिंदगी में कई नई जिम्मेदारियां और रिश्ते भी जुड़ते हैं। ऐसे में माता-पिता की जिम्मेदारी केवल शादी की तैयारियां करने या अच्छे रिश्ते की तलाश तक सीमित नहीं होनी चाहिए। उन्हें अपने बेटे को एक अच्छा जीवनसाथी बनने की सीख भी देनी चाहिए।
अक्सर शादी की तैयारियों में कपड़े, गहने, मेहमानों और समारोह पर खूब ध्यान दिया जाता है, लेकिन शादी के बाद निभाई जाने वाली जिम्मेदारियों पर खुलकर बात नहीं हो पाती। जबकि एक खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए प्यार के साथ सम्मान, भरोसा, समझदारी और आपसी सहयोग भी बेहद जरूरी हैं।
अगर आपके बेटे की शादी होने वाली है, तो उसे कुछ ऐसी बातें जरूर समझाएं, जो आगे चलकर उसके रिश्ते को मजबूत बनाने में मदद कर सकती हैं। आइए जानते हैं वे 5 जरूरी सबक, जिन्हें हर माता-पिता को बेटे को शादी से पहले सिखाना चाहिए।
2 of 6
शादी से पहले बेटे को सिखाएं ये बातें
- फोटो : AI
पत्नी को बराबरी और सम्मान देना सिखाएं
शादी के बाद बेटे को सबसे पहली बात यह समझनी चाहिए कि पत्नी उसकी जीवनसाथी है, न कि उसके आदेशों का पालन करने वाली कोई व्यक्ति। उसे अपनी पत्नी की भावनाओं, पसंद-नापसंद, विचारों और सपनों का सम्मान करना चाहिए।
उसे बताएं कि घर और परिवार से जुड़े फैसलों में पत्नी की राय भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, जितनी उसकी अपनी। पत्नी की पढ़ाई, नौकरी और व्यक्तिगत पसंद को समझना भी एक अच्छे पति की पहचान है। याद रखें, जिस रिश्ते में दोनों को बराबरी और सम्मान मिलता है, वहां आपसी विश्वास मजबूत होता है।
3 of 6
शादी से पहले बेटे को सिखाएं ये बातें
- फोटो : AI
घर की जिम्मेदारियां बांटना सिखाएं
पुराने समय में घर के अधिकतर काम महिलाओं की जिम्मेदारी माने जाते थे, लेकिन अब समय बदल चुका है। शादी से पहले बेटे को समझाएं कि घर केवल पत्नी की जिम्मेदारी नहीं है। खाना बनाना, सफाई करना, बच्चों की देखभाल करना और घर के दूसरे कामों में पति को भी सहयोग करना चाहिए।
अगर पत्नी नौकरी करती है, तो घर लौटने के बाद उस पर सारी जिम्मेदारियां डाल देना सही नहीं है। दोनों को मिलकर काम बांटने चाहिए। इससे किसी एक व्यक्ति पर काम का बोझ नहीं पड़ता और रिश्ते में सहयोग की भावना बनी रहती है।
4 of 6
शादी से पहले बेटे को सिखाएं ये बातें
- फोटो : AI
गुस्से में गलत शब्द बोलने से बचना सिखाएं
हर शादीशुदा जिंदगी में कभी न कभी मतभेद और बहस होना सामान्य बात है। लेकिन बेटे को यह जरूर समझाएं कि गुस्से में चिल्लाना, अपमान करना या पुराने मुद्दे उठाकर साथी को दुख पहुंचाना किसी समस्या का समाधान नहीं है।
उसे सिखाएं कि अगर किसी बात से परेशानी है, तो शांत होकर पत्नी से बातचीत करे। उसकी बात भी ध्यान से सुने और अपनी गलती होने पर माफी मांगने में संकोच न करे।
एक सफल रिश्ते की पहचान यह नहीं है कि उसमें कभी लड़ाई न हो, बल्कि यह है कि दोनों लोग असहमति के बावजूद एक-दूसरे का सम्मान करना जानते हों।
5 of 6
शादी से पहले बेटे को सिखाएं ये बातें
- फोटो : AI
पत्नी और अपने माता-पिता के बीच संतुलन बनाना सिखाएं
शादी के बाद बेटे की जिंदगी में दो परिवारों की भावनाएं और अपेक्षाएं जुड़ जाती हैं। ऐसे में उसे समझदारी से रिश्तों को संभालना सीखना चाहिए।
उसे बताएं कि माता-पिता का सम्मान करना जितना जरूरी है, उतना ही पत्नी को सम्मान और अपनापन देना भी जरूरी है। किसी एक के सामने दूसरे को गलत साबित करने के बजाय दोनों पक्षों की बात समझने की कोशिश करनी चाहिए।
परिवार से जुड़े फैसलों में पति-पत्नी को आपस में बातचीत करनी चाहिए। किसी भी रिश्ते में जरूरत से ज्यादा दखलंदाजी या पक्षपात तनाव पैदा कर सकता है।