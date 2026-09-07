फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Lifestyle ›   Relationship ›   what is A Passenger parenting in hindi passenger parenting kya hoti hai in hindi

पैसेंजर पैरेंटिंग: बच्चों के लिए सही नहीं माने जाते पैसेंजर पैरेंट्स! जानें इनके बारे में हर जानकारी

Mon, 07 Sep 2026 05:17 PM IST
Shruti Gaur लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Mon, 07 Sep 2026 05:17 PM IST
सार

Passenger Parenting: बच्चों की अच्छी या खराब परवरिश में सबसे बड़ा हाथ माता-पिता का होता है। ऐसे में अगर वो कुछ लापरवाही करते हैं, जो उससे बच्चों पर ही सीधा प्रभाव पड़ता है। यहां हम आपसे इसी बारे में बात करेंगे। 

विज्ञापन
what is A Passenger parenting in hindi passenger parenting kya hoti hai in hindi
पैसेंजर पैरेंट्स किसे कहते हैं? - फोटो : AI
Passenger Parenting:  बच्चों की परवरिश केवल उन्हें खाना खिलाने, पढ़ाई कराने या उनकी जरूरतें पूरी करने तक सीमित नहीं होती। बच्चे अपने माता-पिता के व्यवहार, बातचीत और रोजमर्रा की आदतों से भी बहुत कुछ सीखते हैं। ऐसे में माता-पिता की मौजूदगी के बावजूद अगर वे बच्चे की परवरिश में सक्रिय भूमिका नहीं निभाते, तो इसका असर बच्चे के व्यवहार और भावनात्मक विकास पर पड़ सकता है। इसी संदर्भ में आजकल ‘पैसेंजर पैरेंटिंग’ शब्द की चर्चा होती है।


 शुरुआत में यह सामान्य लग सकता है, लेकिन लंबे समय तक ऐसा रवैया बच्चे और माता-पिता के रिश्ते को प्रभावित कर सकता है। आइए जानते हैं पैसेंजर पैरेंटिंग क्या है और इससे बच्चों पर किस तरह का असर पड़ सकता है।

 
what is A Passenger parenting in hindi passenger parenting kya hoti hai in hindi
पैसेंजर पैरेंट्स किसे कहते हैं? - फोटो : AI
पैसेंजर पैरेंटिंग क्या है?

 पैसेंजर पैरेंटिंग का मतलब ऐसी पैरेंटिंग से है, जिसमें माता-पिता बच्चे की जिंदगी का हिस्सा तो होते हैं, लेकिन उसकी परवरिश में सक्रिय रूप से शामिल नहीं होते। वे बच्चे की जरूरतों को पूरा करते हैं, लेकिन उसके साथ पर्याप्त समय बिताने, उसकी बात सुनने और उसके विकास में भागीदारी करने पर कम ध्यान देते हैं।

 
what is A Passenger parenting in hindi passenger parenting kya hoti hai in hindi
पैसेंजर पैरेंट्स किसे कहते हैं? - फोटो : AI
बच्चों पर पड़ सकता है भावनात्मक असर

 जब माता-पिता बच्चे की भावनाओं और परेशानियों पर पर्याप्त ध्यान नहीं देते, तो बच्चा खुद को अकेला या अनदेखा महसूस कर सकता है। धीरे-धीरे वह अपनी बातें माता-पिता से साझा करने के बजाय दूसरों से बात करना पसंद कर सकता है।

 
विज्ञापन
विज्ञापन
what is A Passenger parenting in hindi passenger parenting kya hoti hai in hindi
पैसेंजर पैरेंट्स किसे कहते हैं? - फोटो : AI
बच्चे को फैसले लेने में परेशानी

 बच्चों को उम्र के अनुसार छोटे-छोटे फैसले लेने का मौका देना जरूरी होता है। अगर माता-पिता उनकी गतिविधियों में बिल्कुल शामिल नहीं होते, तो उन्हें सही दिशा और जरूरी मार्गदर्शन समय पर नहीं मिल पाता। इससे कई परिस्थितियों में निर्णय लेने का आत्मविश्वास प्रभावित हो सकता है।
 
विज्ञापन
what is A Passenger parenting in hindi passenger parenting kya hoti hai in hindi
पैसेंजर पैरेंट्स किसे कहते हैं? - फोटो : AI

 पढ़ाई और व्यवहार पर भी असर

 बच्चे की पढ़ाई, दोस्तों, शौक और व्यवहार में बदलाव पर ध्यान देना पैरेंटिंग का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर माता-पिता इन चीजों से लगातार दूर रहते हैं, तो बच्चे की किसी परेशानी का पता देर से चल सकता है।

 
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें  लाइफ़ स्टाइल से संबंधित समाचार (Lifestyle News in Hindi), लाइफ़स्टाइल जगत (Lifestyle section) की अन्य खबरें जैसे हेल्थ एंड फिटनेस न्यूज़ (Health  and fitness news), लाइव फैशन न्यूज़, (live fashion news) लेटेस्ट फूड न्यूज़ इन हिंदी, (latest food news) रिलेशनशिप न्यूज़ (relationship news in Hindi) और यात्रा (travel news in Hindi)  आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़ (Hindi News)।  

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed