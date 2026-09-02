1 of 5 शिक्षक दिवस की सीख - फोटो : Ai

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Teacher's Life Lesson: टीचर का रिश्ता सिर्फ किताबों, होमवर्क और परीक्षाओं तक सीमित नहीं होता। एक अच्छा शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विषय का ज्ञान देने के साथ-साथ उन्हें जीवन की मुश्किल परिस्थितियों से निपटना, सही फैसले लेना और लगातार आगे बढ़ना भी सिखाता है। कई बार क्लासरूम में कही गई शिक्षक की एक छोटी-सी बात वर्षों बाद भी याद रहती है और मुश्किल समय में रास्ता दिखाती है।



गुरु हमें बताते हैं कि सफलता सिर्फ अच्छे नंबर हासिल करने का नाम नहीं है। असली सफलता एक बेहतर इंसान बनने, अपनी गलतियों से सीखने और दूसरों का सम्मान करने में भी है। शिक्षक की डांट के पीछे भी अक्सर विद्यार्थी के भविष्य को बेहतर बनाने की भावना छिपी होती है।



आज जब हम शिक्षा को अक्सर डिग्री और करियर से जोड़कर देखते हैं, तब गुरु से मिली जीवन की छोटी-छोटी सीखों की अहमियत और बढ़ जाती है। चाहे समय की पाबंदी हो, असफलता का सामना करना हो या अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखना, इन सीखों का असर पूरी जिंदगी दिखाई दे सकता है। आइए जानते हैं गुरु से मिली उन 7 जरूरी सीखों के बारे में, जिन्हें हमें हमेशा अपने जीवन में याद रखना चाहिए।

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मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं शिक्षक अक्सर विद्यार्थियों को समझाते हैं कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए निरंतर मेहनत जरूरी है। प्रतिभा आपको शुरुआत में आगे बढ़ा सकती है, लेकिन मेहनत और अनुशासन आपको लंबे समय तक सफलता की राह पर बनाए रखते हैं।

गलतियों से घबराना नहीं चाहिए एक अच्छा शिक्षक गलती पर सिर्फ डांटता नहीं, बल्कि उससे सीखने का मौका भी देता है। जीवन में गलतियां होना स्वाभाविक है। जरूरी यह है कि हम अपनी गलती को समझें और उसे दोहराने से बचें।



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समय की कीमत समझें स्कूल और कॉलेज के दिनों में समय पर काम पूरा करने की आदत आगे चलकर बहुत काम आती है। गुरु से मिली समय की पाबंदी की सीख हमें जिम्मेदार और व्यवस्थित इंसान बनने में मदद करती है।

असफलता अंत नहीं है परीक्षा में कम नंबर या किसी प्रतियोगिता में हार जाना जिंदगी की आखिरी हार नहीं होती। शिक्षक हमें सिखाते हैं कि असफलता को अपनी कमजोरी मानने के बजाय उससे सीख लेकर दोबारा प्रयास करना चाहिए।

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दूसरों का सम्मान करें ज्ञान के साथ अच्छे संस्कार भी जरूरी हैं। शिक्षक हमें सहपाठियों, माता-पिता, बुजुर्गों और समाज के हर व्यक्ति का सम्मान करना सिखाते हैं। यही गुण व्यक्तित्व को वास्तव में मजबूत बनाता है।

सवाल पूछने से कभी न डरें जिज्ञासा सीखने की पहली सीढ़ी है। गुरु हमें सवाल पूछने, चीजों को समझने और अपनी शंकाएं दूर करने के लिए प्रेरित करते हैं। यही आदत जीवन में नई चीजें सीखने का रास्ता खोलती है।

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