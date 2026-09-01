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हरतालिका तीज 2026: पति तीज पर पत्नी को स्पेशल फील कराना चाहते हैं? ये छोटे गेस्चर जीत लेंगे दिल

Tue, 01 Sep 2026 05:52 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Tue, 01 Sep 2026 05:52 PM IST
सार

Hartalika Teej 2026: अगर आपकी पत्नी व्रत रख रही हैं, तो उनकी सुविधा और सेहत का ध्यान रखना भी प्यार जताने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। तो इस तीज अगर आप अपनी पत्नी को कुछ अलग और दिल से स्पेशल महसूस कराना चाहते हैं, तो इन 7 छोटे लेकिन प्यारे जेस्चर को जरूर आजमा सकते हैं।

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Hartalika Teej 2026: Want to Make Your Wife Feel Special? Try These Sweet Gestures
हरतालिका तीज - फोटो : Ai

Teej 2026 Ideas for Husbands: तीज का त्योहार सिर्फ पूजा, व्रत, मेहंदी और सोलह श्रृंगार तक सीमित नहीं है। यह पति-पत्नी के रिश्ते में प्यार, सम्मान और अपनापन जताने का भी खूबसूरत मौका है। इस दिन पत्नी पूरे मन से तैयार होती हैं, पूजा की तैयारियां करती हैं और कई परिवारों में व्रत भी रखती हैं। ऐसे में पति की ओर से किया गया कोई छोटा सा प्रयास भी उनके लिए बेहद खास बन सकता है।



पत्नी को स्पेशल महसूस कराने के लिए हमेशा महंगा गिफ्ट या बड़ी सरप्राइज पार्टी जरूरी नहीं होती। सुबह एक प्यारा सा मैसेज, पसंदीदा फूल, घर के काम में थोड़ी मदद या बिना कहे उनकी पसंद की कोई चीज कर देना भी रिश्ते में मिठास ला सकता है।

खास बात यह है कि इन छोटे जेस्चर का उद्देश्य सिर्फ तीज पर रोमांस करना नहीं, बल्कि पार्टनर की मेहनत और भावनाओं की कद्र करना होना चाहिए। अगर आपकी पत्नी व्रत रख रही हैं, तो उनकी सुविधा और सेहत का ध्यान रखना भी प्यार जताने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। तो इस तीज अगर आप अपनी पत्नी को कुछ अलग और दिल से स्पेशल महसूस कराना चाहते हैं, तो इन 7 छोटे लेकिन प्यारे जेस्चर को जरूर आजमा सकते हैं।


1. सुबह एक प्यारा सा मैसेज भेजें

दिन की शुरुआत एक खूबसूरत मैसेज से करें। आप पत्नी को बता सकते हैं कि उनकी मौजूदगी आपके जीवन में कितनी मायने रखती है। कुछ सच्चे और दिल से निकले शब्द किसी भी महंगे गिफ्ट से ज्यादा यादगार हो सकते हैं।


2. पसंदीदा फूलों से करें स्वागत

अगर आपकी पत्नी को फूल पसंद हैं, तो सुबह उनके पसंदीदा फूलों का छोटा सा बुके या गजरा लाकर दें। इसे तीज की शुभकामना के साथ देना दिन को और खास बना सकता है।

3. घर के काम में हाथ बंटाएं

तीज की तैयारियों में घर का काम बढ़ सकता है। ऐसे में पति अगर बिना कहे कुछ जिम्मेदारियां संभाल लें, तो यह बेहद खास जेस्चर होगा। किचन में मदद करना, बच्चों की जिम्मेदारी लेना या घर की छोटी-मोटी तैयारी संभालना पत्नी के लिए राहत भरा हो सकता है।

4. उनकी पसंद का छोटा सा गिफ्ट दें

गिफ्ट की कीमत से ज्यादा मायने रखता है कि आपने उनकी पसंद को याद रखा। उनकी पसंद की चूड़ियां, साड़ी, मेकअप आइटम, किताब या कोई छोटा निजी तोहफा दिया जा सकता है।

5. एक हाथ से ल्खा नोट छोड़ें

आज के डिजिटल दौर में हाथ से लिखा छोटा सा नोट खास एहसास दे सकता है। उसमें अपनी कोई प्यारी याद, धन्यवाद या पत्नी के लिए दो-चार दिल से निकली बातें लिखें और उसे ऐसी जगह रखें जहां उनकी नजर जरूर पड़े।

6. तीज के बाद उनका पसंदीदा खाना बनाएं

अगर पत्नी व्रत रख रही हैं, तो व्रत के बाद उनकी पसंद का खाना तैयार करना एक शानदार जेस्चर हो सकता है। उनकी पसंद और व्रत से जुड़े खान-पान के नियमों का ध्यान रखते हुए खाना बनाएं या ऑर्डर करें।

7. शाम को सिर्फ उनके लिए समय निकालें

रोजमर्रा की व्यस्तता में कपल्स को साथ समय बिताने का मौका कम मिलता है। तीज पर मोबाइल और काम से थोड़ा ब्रेक लेकर साथ बैठें, बातें करें, पुरानी यादें शेयर करें या साथ में छोटी सी सैर पर जाएं।

8. तीज पर सबसे जरूरी है प्यार और सम्मान

तीज का दिन रिश्ते में प्यार और अपनापन जताने का अच्छा अवसर है। लेकिन अगर पत्नी व्रत रखती हैं, तो उनकी सेहत और सुविधा को प्राथमिकता देना जरूरी है। किसी भी तरह का दबाव डालने के बजाय उनकी पसंद और स्वास्थ्य का सम्मान करें। आखिर में, तीज को खास बनाने के लिए बड़ी तैयारी जरूरी नहीं, थोड़ा समय, सच्ची तारीफ और दिल से किया गया छोटा सा प्रयास रिश्ते में बड़ी खुशी ला सकता है।
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