फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Haridwar News ›   Rain increases farmers' anxiety; crops face looming crisis.

Haridwar News: बारिश से किसानों की बढ़ी चिंता, फसलों पर मंडराया संकट

Wed, 02 Sep 2026 07:02 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 07:02 PM IST
विज्ञापन
Rain increases farmers' anxiety; crops face looming crisis.
फोटो
विज्ञापन



- खेतों में भरा बारिश का पानी, धान, गन्ने और सब्जियों की फसल खराब होने की आशंका
संवाद न्यूज एजेंसी
पथरी। बुधवार को क्षेत्र में घंटों तक हुई मूसलाधार बारिश से किसानों की चिंता बढ़ गई है। लगातार हो रही बारिश के कारण किसानों की नींद उड़ गई है। खेतों में बारिश का पानी भरने से पहले ही कई स्थानों पर फसलें जलमग्न हैं और खराब हो रही हैं। अब दोबारा तेज बारिश होने से खेतों में बची फसलों के भी खराब होने की आशंका बढ़ गई है।
किसानों का कहना है कि उन्होंने कड़ी मेहनत के साथ काफी पैसा खर्च कर फसलें तैयार की हैं। बारिश के पानी में फसलें डूबने से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसान देशराज सैनी, सूरत सिंह, विपिन कुमार, सुलेमान, रमेश, मेघराज और सुशील कुमार ने बताया कि आने वाले दिनों में भी इसी तरह बारिश होती रही और खेतों में पानी भरा रहा तो धान, गन्ने और सब्जियों की फसलों को भारी नुकसान हो सकता है। इससे किसानों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा।
विज्ञापन

किसानों ने प्रशासन से फसलों को हुए नुकसान का सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है। वहीं, नायब तहसीलदार अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि सूचना मिलने पर मौके पर जाकर बारिश के पानी से फसलों को हुए नुकसान का आकलन कराया जाएगा। इसके बाद संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed