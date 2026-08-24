फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Lifestyle ›   Relationship ›   Raksha Bandhan Instagram Captions: Cute, Emotional Funny Lines & Quotes for Sibling Photos

रक्षाबंधन फोटो कैप्शन: रक्षाबंधन पर भाई-बहन की फोटो पोस्ट करनी हैं? ये कैप्शन अभी सेव कर लें

Thu, 27 Aug 2026 10:12 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Thu, 27 Aug 2026 10:12 PM IST
सार

Raksha Bandhan Instagram Captions: आप अपनी फोटो के मूड के हिसाब से कैप्शन चुन सकते हैं। बचपन की तस्वीर के साथ इमोशनल लाइन अच्छी लगेगी, जबकि भाई-बहन की शरारतों वाली फोटो पर फनी कैप्शन ज्यादा मजेदार लगेगा। इन कैप्शन या लाइन्स को अभी सेव कर लें, ताकि रक्षाबंधन के दिन पोस्ट शेयर करते समय आपको ज्यादा सोचने की जरूरत न पड़े।

विज्ञापन
Raksha Bandhan Instagram Captions: Cute, Emotional Funny Lines & Quotes for Sibling Photos
रक्षाबंधन फोटो कैप्शन - फोटो : AI

Best Instagram Captions for Raksha Bandhan Posts:रक्षाबंधन का त्योहार भाई-बहन के खूबसूरत रिश्ते और बचपन की यादों को ताजा करने का खास मौका होता है। आज के सोशल मीडिया दौर में लोग त्योहार के खास पलों को तस्वीरों और वीडियो के जरिए यादगार बनाना पसंद करते हैं। अगर आपके पास भाई या बहन के साथ बचपन की कोई पुरानी और प्यारी तस्वीर है, तो इस रक्षाबंधन उसे इंस्टाग्राम पर शेयर करने का इससे बेहतर मौका शायद ही हो।

पुरानी तस्वीरों में सिर्फ एक फोटो नहीं, बल्कि बचपन की शरारतें, लड़ाई-झगड़े, साथ बिताया समय और अनगिनत यादें छिपी होती हैं। ऐसे में एक खूबसूरत और दिल को छू लेने वाला कैप्शन आपकी पोस्ट को और खास बना सकता है। अगर आपको हर बार कैप्शन सोचने में परेशानी होती है, तो हमने आपके लिए कुछ भावुक, फनी और क्यूट इंस्टाग्राम कैप्शन तैयार किए हैं।

आप अपनी फोटो के मूड के हिसाब से कैप्शन चुन सकते हैं। बचपन की तस्वीर के साथ इमोशनल लाइन अच्छी लगेगी, जबकि भाई-बहन की शरारतों वाली फोटो पर फनी कैप्शन ज्यादा मजेदार लगेगा। इन कैप्शन या लाइन्स को अभी सेव कर लें, ताकि रक्षाबंधन के दिन पोस्ट शेयर करते समय आपको ज्यादा सोचने की जरूरत न पड़े।


पोस्ट को और खास बनाने के टिप्स

  • पुरानी तस्वीर शेयर करते समय अगर संभव हो तो उसी जगह या उसी अंदाज में एक नई तस्वीर भी क्लिक करें।
  • इससे 'तब और अब' पोस्ट तैयार की जा सकती है।
  • कैप्शन में बचपन की किसी खास घटना या मजेदार किस्से का छोटा-सा जिक्र भी पोस्ट को ज्यादा पर्सनल और इंगेजिंग बना सकता है।
  • साथ में hashtags का इस्तेमाल करें, लेकिन बहुत ज्यादा हैशटैग भरने से बचें।
Raksha Bandhan Instagram Captions: Cute, Emotional Funny Lines & Quotes for Sibling Photos
रक्षाबंधन फोटो कैप्शन - फोटो : AI

इमोशनल इंस्टाग्राम कैप्शन
 

-----------------------------------------------

बचपन की तस्वीर पुरानी है, लेकिन इन यादों की चमक आज भी वैसी ही है। 

-------------------------------------------------

Raksha Bandhan Instagram Captions: Cute, Emotional Funny Lines & Quotes for Sibling Photos
Raksha Bandhan Photo Caption - फोटो : AI

-----------------------------

Partner in crime तब भी, partner in crime आज भी! 

---------------------------------

विज्ञापन
विज्ञापन
Raksha Bandhan Instagram Captions: Cute, Emotional Funny Lines & Quotes for Sibling Photos
रक्षाबंधन फोटो कैप्शन - फोटो : AI

-------------------------------

बचपन की फोटो देखकर लगता है कि हम तब भी कम ड्रामेबाज नहीं थे! 

---------------------

विज्ञापन
Raksha Bandhan Instagram Captions: Cute, Emotional Funny Lines & Quotes for Sibling Photos
रक्षाबंधन फोटो कैप्शन - फोटो : AI

-------------------

बचपन बीत गया, पर भाई-बहन वाला प्यार आज भी वही है।

---------------------

 

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें  लाइफ़ स्टाइल से संबंधित समाचार (Lifestyle News in Hindi), लाइफ़स्टाइल जगत (Lifestyle section) की अन्य खबरें जैसे हेल्थ एंड फिटनेस न्यूज़ (Health  and fitness news), लाइव फैशन न्यूज़, (live fashion news) लेटेस्ट फूड न्यूज़ इन हिंदी, (latest food news) रिलेशनशिप न्यूज़ (relationship news in Hindi) और यात्रा (travel news in Hindi)  आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़ (Hindi News)।  

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed