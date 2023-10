International Girl Child Day 2023: क्यों मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस? जानें इतिहास और थीम

1 of 5

अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 की थीम



प्रतिवर्ष बालिका दिवस की एक खास थीम होती है। दुनियाभर के 50 से अधिक देश थीम पर आधारित अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 की थीम ''लड़कियों के अधिकारों में निवेश: हमारा नेतृत्व, हमारा कल्याण" (Invest in Girls' Rights: Our Leadership, Our Well-being) है।