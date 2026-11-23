1 of 6 देव दीपावली की शुभकामनाएं - फोटो : AI

Happy Dev Deepawali 2026: भारत में त्योहारों का अपना अलग महत्व है, लेकिन देव दीपावली का उत्साह और आध्यात्मिक सुंदरता बेहद खास मानी जाती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला यह पावन पर्व भगवान शिव की नगरी काशी यानी वाराणसी में विशेष धूमधाम से मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन देवी-देवता स्वर्ग से धरती पर उतरकर गंगा के घाटों पर दीप जलाकर दीपावली मनाते हैं। इसी वजह से इसे देवताओं की दीपावली कहा जाता है।



देव दीपावली के अवसर पर गंगा घाटों को हजारों-लाखों दीपों से सजाया जाता है। दीपों की रोशनी, गंगा आरती और मंदिरों की सजावट इस पर्व की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देती है। यह त्योहार हमें अंधकार पर प्रकाश, बुराई पर अच्छाई और निराशा पर आशा की जीत का संदेश देता है।



इस खास अवसर पर लोग अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों को शुभकामनाएं देते हैं। अगर आप भी देव दीपावली के मौके पर अपनों को कुछ खास संदेश भेजना चाहते हैं तो यहां आपके लिए खूबसूरत शुभकामनाएं, शायरी और कविताएं दी गई हैं। इन्हें आप व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर सकते हैं। देव दीपावली के अवसर पर गंगा घाटों को हजारों-लाखों दीपों से सजाया जाता है। दीपों की रोशनी, गंगा आरती और मंदिरों की सजावट इस पर्व की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देती है। यह त्योहार हमें अंधकार पर प्रकाश, बुराई पर अच्छाई और निराशा पर आशा की जीत का संदेश देता है।इस खास अवसर पर लोग अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों को शुभकामनाएं देते हैं। अगर आप भी देव दीपावली के मौके पर अपनों को कुछ खास संदेश भेजना चाहते हैं तो यहां आपके लिए खूबसूरत शुभकामनाएं, शायरी और कविताएं दी गई हैं। इन्हें आप व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर सकते हैं।

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दीपों से रोशन हो हर एक किनारा,

खुशियों से भर जाए जीवन तुम्हारा।

महादेव की कृपा बनी रहे सदा,

मुबारक हो देव दीपावली का त्योहार प्यारा।



देव दीपावली की शुभकामनाएं



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गंगा के घाटों पर दीपों की बहार हो,

हर दिल में शिव भक्ति का संचार हो।

मिट जाए जीवन से दुखों का अंधियारा,

महादेव का आशीर्वाद मिले तुम्हें सारा।



देव दीपावली की शुभकामनाएं



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4 of 6 देव दीपावली की शुभकामनाएं - फोटो : AI

----------------------- जलते रहें दीप, मुस्कुराते रहें आप,

भोलेनाथ दूर करें जीवन के सभी संताप।

खुशियों से महके आपका संसार,

देव दीपावली लाए सुखों की बहार।



देव दीपावली की शुभकामनाएं



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