भारत के यात्री वाहन बाजार में कदम रखने से ठीक पहले जेएसडब्ल्यू समूह की कार कंपनी ने एक अहम तकनीकी साझेदारी पक्की कर ली है। जेएसडब्ल्यू मोटर्स ने सोमवार को बताया कि उसने ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी एआरएआई के साथ एमओयू पर दस्तखत किए हैं। इसके तहत दोनों मिलकर नई ऊर्जा वाले वाहनों का डिजाइन तैयार करेंगे, उनका परीक्षण करेंगे और उन्हें देश में बनाने यानी स्थानीयकरण पर काम करेंगे। कंपनी ने प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी। इसे रणनीतिक तकनीकी सहयोग बताया गया है।

क्यों किया गया समझौता?

एमओयू का मकसद गाड़ियों की मजबूत तकनीकी बुनियाद तैयार करना है। कंपनी के मुताबिक दोनों पक्ष वाहन और सिस्टम स्तर पर विकास को आगे बढ़ाएंगे, परीक्षण और नियामकीय तैयारी को मजबूत करेंगे, और ऐसी तकनीकें व क्षमताएं विकसित करेंगे, जो भारतीय परिस्थितियों में चलने लायक हों। तकनीकी बेसलाइन का मतलब गाड़ी की इंजीनियरिंग के लिए शुरुआती पैमाने तय करना है, जिन पर आगे का पूरा विकास टिकता है। यानी इस साझेदारी में सिर्फ गाड़ी बनाना शामिल नहीं है, बल्कि उसे यहां के हालात के हिसाब से परखना, ढालना और जरूरी नियमों की कसौटी पर खरा उतारना भी इसका हिस्सा है।

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देसी इंजीनियरिंग पर होगा जोर

जेएसडब्ल्यू मोटर्स के सीईओ रंजन नायक ने कहा कि कंपनी का इरादा सिर्फ गाड़ियां बनाना नहीं है। वह मजबूत देसी इंजीनियरिंग क्षमता वाली विश्वस्तरीय भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनी खड़ी करना चाहती है। उनके मुताबिक एआरएआई के साथ मिलकर अगली पीढ़ी के ऐसे मोबिलिटी समाधान तेजी से विकसित किए जाएंगे, जो भारतीय परिस्थितियों के लिए बने हों और दुनिया के बेहतरीन उत्पादों से टक्कर ले सकें। यानी कंपनी की नजर ऐसे वाहनों पर है, जिनकी इंजीनियरिंग की जड़ें भारत में हों। फिलहाल सामने आई जानकारी में यह नहीं बताया गया कि कौन-से वाहन इस सहयोग के तहत बनेंगे या काम कब तक पूरा होगा।

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इन पांच क्षेत्रों पर होगा काम

वाहन इंजीनियरिंग और तकनीकी बेसलाइन तय करना, यानी गाड़ी के विकास के लिए शुरुआती तकनीकी पैमाने बनाना।

परीक्षण, वैलिडेशन और परफॉर्मेंस का आकलन, ताकि गाड़ी का प्रदर्शन अलग-अलग हालात में परखा जा सके।

एडीएएस यानी ड्राइवर को मदद देने वाली सुरक्षा तकनीक का विकास और वैलिडेशन।

बैटरी सिस्टम की इंजीनियरिंग और वैलिडेशन।

होमोलोगेशन और नियामकीय सर्टिफिकेशन, यानी गाड़ी को सड़क पर उतारने से पहले जरूरी सरकारी मंजूरियां हासिल करना।

ये सभी क्षेत्र नई ऊर्जा वाले वाहनों के डिजाइन, परीक्षण और लोकलाइजेशन के साझा लक्ष्य से जुड़े हैं।

3 दिसंबर को आएगी पहली एसयूवी

कंपनी 3 दिसंबर को एक एसयूवी के साथ भारतीय यात्री वाहन उद्योग में अपनी शुरुआत करने की तैयारी में है। यह वाहन महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर स्थित कंपनी के संयंत्र में बनेगा। एमओयू की घोषणा लॉन्च से करीब दस दिन पहले आई है, यानी कंपनी लॉन्च की तैयारी के साथ आगे की इंजीनियरिंग पर भी काम करती दिख रही है। हालांकि सामने आई जानकारी में यह साफ नहीं किया गया कि 3 दिसंबर की एसयूवी इसी साझेदारी का नतीजा है या नहीं।

कंपनी दो और साझेदारियां की हैं

हाल में जेएसडब्ल्यू मोटर्स ने दो और साझेदारियों की घोषणा की थी। डिजाइन और टेक्नोलॉजी सर्विसेज फर्म टाटा एलेक्सी के साथ वह पुणे में इंजीनियरिंग हब बनाएगी, जो मोबिलिटी समाधानों के विकास में मदद करेगा। वहीं केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर कंपनी अपने नए ऊर्जा वाहन पोर्टफोलियो के लिए सॉफ्टवेयर और डिजिटल रीढ़ तैयार करेगी। इन तीनों करारों को साथ देखें तो डिजाइन, सॉफ्टवेयर और परीक्षण, तीनों मोर्चों पर कंपनी बाहरी विशेषज्ञता जोड़ रही है। असली कसौटी यही होगी कि 3 दिसंबर को आने वाली एसयूवी और उसके बाद के मॉडल इन साझेदारियों का फायदा कितना दिखा पाते हैं।