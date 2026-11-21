हनुमान 2: फिर पर्दे पर दिखेगा हनुमान का चमत्कार, मेकर्स ने की घोषणा; तेजा सज्जा नहीं तो कौन बनेगा हीरो?
- ‘हनु-मान’ के मेकर्स अब जल्द ‘हनुमान 2’ लेकर आ रहे हैं।
- फिल्म की घोषणा सोशल मीडिया के जरिए की गई।
- इतना ही नहीं फिल्म का पहला लुक भी निर्मातओं ने रिलीज कर दिया है।
विस्तार
फिल्म ‘हनु-मान’ को दर्शकों ने खूब प्यार दिया था। मगर अब फिल्म के निर्माता एक और धार्मिक फिल्म बनाने जा रहे हैं। इसकी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए फैंस को दी। फिल्म का नाम ‘हनुमान 2’ होगा।
‘हनुमान 2’ में क्या खास होगा?
फिल्म ‘हनुमान 2’ में दर्शकों को फिर से एक बार एक्शन और ड्रामा देखने को मिलेगा। फिल्म के पोस्टर में एक दिव्य शक्ति लड़के के आस-पास दिखाई दे रही है। फिल्म में पांजा वैष्णव तेज मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। वहीं इस फिल्म को पांच भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। हिंदी, तमिल, मलयालम,कन्नड़, तेलुगु में यह फिल्म एक पैन इंडिया प्रोजक्ट है।
कौन हैं निर्माता -निर्देशक
‘हनुमान 2’ का लेखन और निर्देशन वीआई आनंद करेंगे। वहीं फिल्म का निर्माता के. निरंजन रेड्डी और चैतन्य रेड्डी होंगे। इस फिल्म को प्राइमशो एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनाया जा रहा है।
‘हनु-मान’ के बारे में
इस बैनर तले 2024 में फिल्म ‘हनु-मान’ रिलीज हुई थी। इस फिल्म में तेजा सज्जा मुख्य भूमिका में थे। फिल्म का निर्देशन प्रशांत वर्मा ने किया था। तेजा सज्जा के अलावा फिल्म में अमृता अय्यर, वरलक्ष्मी सरथकुमार, विनय राय भी अहम भूमिकाओं में थे। फिल्म की कहानी अंजनाद्री गांव के एक साधारण युवक हनुमंथु को एक रहस्यमयी मणि से महाशक्तियां मिलती हैं। वह इन शक्तियों का उपयोग कर अपने गांव और इन शक्तियों को गलत हाथों में जाने से बचाता है।