‘हनु-मान’ के बारे में

इस बैनर तले 2024 में फिल्म ‘हनु-मान’ रिलीज हुई थी। इस फिल्म में तेजा सज्जा मुख्य भूमिका में थे। फिल्म का निर्देशन प्रशांत वर्मा ने किया था। तेजा सज्जा के अलावा फिल्म में अमृता अय्यर, वरलक्ष्मी सरथकुमार, विनय राय भी अहम भूमिकाओं में थे। फिल्म की कहानी अंजनाद्री गांव के एक साधारण युवक हनुमंथु को एक रहस्यमयी मणि से महाशक्तियां मिलती हैं। वह इन शक्तियों का उपयोग कर अपने गांव और इन शक्तियों को गलत हाथों में जाने से बचाता है।