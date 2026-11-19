1 of 6 पुरुष दिवस की शुभकामनाएं - फोटो : AI







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International Men's Day 2026 Wishes in Hindi : "पुरुष होना सिर्फ मजबूत दिखना नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने परिवार और अपनों की खुशियों के लिए समर्पित रहना है।"



अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस 2026 हर उस पुरुष के सम्मान, संघर्ष, त्याग, प्रेम और योगदान को पहचानने का खास अवसर है, जो पिता, भाई, पति, बेटा और दोस्त बनकर जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।



अक्सर पुरुषों की जिम्मेदारियों और उनके संघर्षों की चर्चा तो होती है, लेकिन उनकी भावनाओं, सपनों और अनकहे दर्द को समझना भी उतना ही जरूरी है। हर साल पुरुषों के योगदान, उनकी मजबूत भूमिका की सराहना करने के उद्देश्य से 19 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है।



इस पुरुष दिवस पर अपने जीवन के खास पुरुषों को खूबसूरत कविताओं, दिल छू लेने वाली शायरियों और प्यार भरे संदेशों के जरिए शुभकामनाएं दें और उन्हें एहसास कराएं कि उनका योगदान कितना अनमोल है।

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2 of 6 पुरुष दिवस के संदेश - फोटो : AI

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न कभी अपने दर्द का हिसाब रखते हैं,

न अपनी ख्वाहिशों की किताब रखते हैं।

सबकी खुशियों के लिए जीते हैं जो,

वो पुरुष हैं, जो खुद से ज्यादा अपनों का ख्याल रखते हैं।



पुरुष दिवस की शुभकामनाएं



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3 of 6 पुरुष दिवस की शुभकामनाएं - फोटो : AI

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कभी पिता बनकर छांव देते हैं,

कभी भाई बनकर हौसला देते हैं।

कभी पति बनकर साथ निभाते हैं,

कभी दोस्त बनकर हर दर्द भुलाते हैं।



पुरुष दिवस की शुभकामनाएं



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4 of 6 पुरुष दिवस की शुभकामनाएं - फोटो : AI

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हंसते चेहरे के पीछे कई तूफान छिपाते हैं,

पुरुष अक्सर अपने आंसू खुद ही पी जाते हैं।

घर की खुशियों के लिए खुद को भुला देते हैं,

अपने हिस्से के सपने भी अपनों पर लुटा देते हैं। पुरुष दिवस की शुभकामनाएं



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5 of 6 हैप्पी मेन्स डे - फोटो : AI