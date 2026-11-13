Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Lifestyle ›   Latest Chhath Puja Rangoli Designs 2026: Simple and Traditional Ideas

छठ पूजा की रंगोली डिजाइन: अभी से सेव कर लें ये लेटेस्ट और आकर्षक आइडियाज

Fri, 13 Nov 2026 11:40 AM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Fri, 13 Nov 2026 11:40 AM IST
सार

Chhath Puja Rangoli Designs 2026: छठ पूजा पर रंगोली बनाना आपके घर की सजावट में चार चांद लगा सकता है। आप अपनी पसंद और जगह के अनुसार छोटी या बड़ी रंगोली बना सकते हैं। अगर आपको ये डिजाइन पसंद आए हैं, तो इन्हें अभी से सेव कर लें और अपने परिवार तथा दोस्तों के साथ भी शेयर करें।

विज्ञापन
Latest Chhath Puja Rangoli Designs 2026: Simple and Traditional Ideas
छठ पूजा रंगोली डिजाइन - फोटो : AI

Chhath Puja Rangoli Designs 2026: छठ पूजा के मौके पर घर के आंगन, दरवाजे और पूजा स्थल को खूबसूरती से सजाने की तैयारी हर कोई करना चाहता है। छठ महापर्व सिर्फ आस्था और सूर्य उपासना का त्योहार नहीं है, बल्कि यह साफ-सफाई, पवित्रता और पारंपरिक सजावट का भी खास अवसर है। ऐसे में अगर आप भी इस बार अपने घर को कुछ अलग और आकर्षक लुक देना चाहते हैं, तो खूबसूरत रंगोली डिजाइन आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकती हैं।



छठ पूजा में रंगोली बनाने की परंपरा घर की सुंदरता बढ़ाने के साथ-साथ शुभता और सकारात्मकता का प्रतीक भी मानी जाती है। खासकर पूजा स्थल, मुख्य दरवाजे और आंगन में बनाई गई रंग-बिरंगी रंगोली त्योहार की रौनक को कई गुना बढ़ा देती है। इस बार आप पारंपरिक डिजाइन के साथ कुछ नए और क्रिएटिव पैटर्न भी आजमा सकते हैं।

इस लेख में हम आपके लिए छठ पूजा के लिए ऐसी खूबसूरत रंगोली डिजाइन लेकर आए हैं, जिन्हें देखकर आप भी अपने घर में बनाने का मन बना लेंगे। इन डिजाइनों को अभी से सेव कर लें, ताकि त्योहार के समय आपको रंगोली के लिए अलग से आइडिया तलाशने की जरूरत न पड़े।
Trending Videos
Latest Chhath Puja Rangoli Designs 2026: Simple and Traditional Ideas
छठ पूजा रंगोली डिजाइन - फोटो : AI

छठ पूजा की 7 सबसे खूबसूरत रंगोली डिजाइन

सूर्य देव वाली रंगोली

छठ पूजा में सूर्य देव की विशेष उपासना होती है। ऐसे में बीच में उगते हुए सूर्य और चारों तरफ कमल के फूल बनाकर सुंदर रंगोली तैयार कर सकते हैं।


आसान फूलों वाली रंगोली

जिन लोगों को ज्यादा बड़ी रंगोली बनाना नहीं आता, वे गोल आकार में फूल और पत्तियों के डिजाइन बना सकते हैं।

Latest Chhath Puja Rangoli Designs 2026: Simple and Traditional Ideas
छठ पूजा रंगोली डिजाइन - फोटो : AI

मोर डिजाइन रंगोली

मोर के पंखों जैसे रंगों का इस्तेमाल करके आप एक शानदार पारंपरिक रंगोली बना सकते हैं।

पारंपरिक छठ घाट रंगोली

इसमें सूर्य देव, गन्ना, सूप, फल और जल अर्पित करते हुए भक्तों की आकृतियां बनाई जा सकती हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन
Latest Chhath Puja Rangoli Designs 2026: Simple and Traditional Ideas
छठ पूजा रंगोली डिजाइन - फोटो : AI

कमल के फूल वाली रंगोली

गुलाबी, पीले, नारंगी और हरे रंगों से कमल के फूल बनाकर पूजा स्थल को आकर्षक बनाया जा सकता है।

सूप और फल वाली रंगोली

छठ पूजा के प्रसाद में इस्तेमाल होने वाले सूप, नारियल, केला और फलों की आकृति वाली रंगोली बेहद खास दिखाई देती है।

 

विज्ञापन
Latest Chhath Puja Rangoli Designs 2026: Simple and Traditional Ideas
छठ पूजा रंगोली डिजाइन - फोटो : AI

दीपक वाली रंगोली

रंगोली के चारों ओर छोटे-छोटे दीपक बनाएं। इससे शाम के समय सजावट और भी सुंदर नजर आएगी।



रंगोली बनाने के लिए जरूरी टिप्स

  • रंगोली बनाने से पहले फर्श को अच्छी तरह साफ करें।
  • डिजाइन बनाने के लिए पहले चॉक या पेंसिल से आउटलाइन तैयार करें।
  • पीला, लाल, नारंगी, हरा और गुलाबी रंग इस्तेमाल करें।
  • रंगोली के बीच में सूर्य देव या कमल का डिजाइन बनाएं।
  • किनारों पर दीपक और फूलों की आकृतियां बनाएं।
  • पूजा स्थल पर सजावट करते समय रास्ता खुला रखें और जलते दीपकों को सुरक्षित दूरी पर रखें।
     
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें  लाइफ़ स्टाइल से संबंधित समाचार (Lifestyle News in Hindi), लाइफ़स्टाइल जगत (Lifestyle section) की अन्य खबरें जैसे हेल्थ एंड फिटनेस न्यूज़ (Health  and fitness news), लाइव फैशन न्यूज़, (live fashion news) लेटेस्ट फूड न्यूज़ इन हिंदी, (latest food news) रिलेशनशिप न्यूज़ (relationship news in Hindi) और यात्रा (travel news in Hindi)  आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़ (Hindi News)।  

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed