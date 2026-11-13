1 of 5 छठ पूजा रंगोली डिजाइन - फोटो : AI







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Chhath Puja Rangoli Designs 2026: छठ पूजा के मौके पर घर के आंगन, दरवाजे और पूजा स्थल को खूबसूरती से सजाने की तैयारी हर कोई करना चाहता है। छठ महापर्व सिर्फ आस्था और सूर्य उपासना का त्योहार नहीं है, बल्कि यह साफ-सफाई, पवित्रता और पारंपरिक सजावट का भी खास अवसर है। ऐसे में अगर आप भी इस बार अपने घर को कुछ अलग और आकर्षक लुक देना चाहते हैं, तो खूबसूरत रंगोली डिजाइन आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकती हैं।



छठ पूजा में रंगोली बनाने की परंपरा घर की सुंदरता बढ़ाने के साथ-साथ शुभता और सकारात्मकता का प्रतीक भी मानी जाती है। खासकर पूजा स्थल, मुख्य दरवाजे और आंगन में बनाई गई रंग-बिरंगी रंगोली त्योहार की रौनक को कई गुना बढ़ा देती है। इस बार आप पारंपरिक डिजाइन के साथ कुछ नए और क्रिएटिव पैटर्न भी आजमा सकते हैं।



इस लेख में हम आपके लिए छठ पूजा के लिए ऐसी खूबसूरत रंगोली डिजाइन लेकर आए हैं, जिन्हें देखकर आप भी अपने घर में बनाने का मन बना लेंगे। इन डिजाइनों को अभी से सेव कर लें, ताकि त्योहार के समय आपको रंगोली के लिए अलग से आइडिया तलाशने की जरूरत न पड़े।

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छठ पूजा की 7 सबसे खूबसूरत रंगोली डिजाइन



सूर्य देव वाली रंगोली



छठ पूजा में सूर्य देव की विशेष उपासना होती है। ऐसे में बीच में उगते हुए सूर्य और चारों तरफ कमल के फूल बनाकर सुंदर रंगोली तैयार कर सकते हैं।





आसान फूलों वाली रंगोली



जिन लोगों को ज्यादा बड़ी रंगोली बनाना नहीं आता, वे गोल आकार में फूल और पत्तियों के डिजाइन बना सकते हैं।

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मोर डिजाइन रंगोली



मोर के पंखों जैसे रंगों का इस्तेमाल करके आप एक शानदार पारंपरिक रंगोली बना सकते हैं।



पारंपरिक छठ घाट रंगोली



इसमें सूर्य देव, गन्ना, सूप, फल और जल अर्पित करते हुए भक्तों की आकृतियां बनाई जा सकती हैं।

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कमल के फूल वाली रंगोली



गुलाबी, पीले, नारंगी और हरे रंगों से कमल के फूल बनाकर पूजा स्थल को आकर्षक बनाया जा सकता है।



सूप और फल वाली रंगोली



छठ पूजा के प्रसाद में इस्तेमाल होने वाले सूप, नारियल, केला और फलों की आकृति वाली रंगोली बेहद खास दिखाई देती है।





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