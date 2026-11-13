क्या अविवाहित बालिग लड़कियां भी ले सकती हैं पीएम किसान योजना का लाभ? जानें नियम

Can Unmarried Girls Apply For PM Kisan: देश के अन्नदाताओं की आर्थिक मदद के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी पीएम किसान योजना के तहत हर साल योग्य किसानों के बैंक खातों में छह हजार रुपये की राशि सीधे भेजी जाती है। इस लोकप्रिय योजना को लेकर देश के ग्रामीण इलाकों में अक्सर अलग-अलग तरह के सवाल पूछे जाते हैं, जिनमें से एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या परिवार के अन्य सदस्यों जैसे कि अविवाहित बालिग लड़कियों को इस योजना का लाभ मिल सकता है।





बहुत से आम लोगों के मन में यह असमंजस रहता है कि क्या यह स्कीम केवल शादीशुदा या परिवार के मुखिया तक ही सीमित है। अगर आपके मन में भी इस तरह का सवाल है, तो आपको इसके कायदे-कानून अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। आइए इस लेख में जानते हैं कि इस योजना के पात्रता नियम क्या कहते हैं।