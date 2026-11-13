Chhath Puja Wishes in Hindi: लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा आज यानी 13 नवंबर 2026, शुक्रवार से नहाय-खाय के साथ शुरू हो गया है। चार दिनों तक चलने वाले इस पावन पर्व को लेकर बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में श्रद्धालुओं के बीच खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। छठ महापर्व सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित है। इस दौरान व्रती पूरी श्रद्धा, पवित्रता और नियम-निष्ठा के साथ पूजा-अर्चना करते हैं।



छठ पूजा के पहले दिन नहाय-खाय की परंपरा निभाई जाती है। इस दिन व्रती पवित्र स्नान करके सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं और महापर्व की शुरुआत करते हैं। घरों में साफ-सफाई के साथ पूजा की तैयारियां की जाती हैं। वहीं, बाजारों में फल, सूप, दउरा, नारियल और पूजा सामग्री की खरीदारी भी तेज हो जाती है।



छठ पूजा सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि आस्था, परिवार, प्रकृति और सामाजिक एकता का प्रतीक भी है। इस खास मौके पर लोग अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों को छठ पूजा की शुभकामनाएं भेजते हैं। अगर आप भी इस पावन अवसर पर अपनों को बधाई देना चाहते हैं तो यहां पढ़ें छठी मैया की भक्ति से भरे खूबसूरत शुभकामना संदेश।



नहाय-खाय से शुरू हुआ छठ महापर्व

छठ पूजा के पहले दिन यानी नहाय-खाय पर व्रती स्नान करके घर की साफ-सफाई करते हैं। इसके बाद शुद्ध और सात्विक भोजन तैयार किया जाता है। परंपरागत रूप से इस दिन लौकी की सब्जी, चने की दाल और अरवा चावल का भोजन बनाया जाता है। भोजन बनाने और ग्रहण करने में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है।



चार दिनों तक चलेगा छठ पूजा का पर्व

छठ महापर्व चार दिनों तक मनाया जाता है। इसका हर दिन विशेष धार्मिक महत्व रखता है।