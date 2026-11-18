1 of 6 नवंबर और दिसंबर में कौन-कौन सी ट्रेनें कैंसिल हैं? - फोटो : Amar Ujala AI







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Indian Railways Cancelled Trains List: भारतीय रेलवे हर रोज एक बड़ी संख्या में ट्रेनों का संचालन करता है ताकि यात्रियों को दिक्कतें न हो, उन्हें ट्रेन मिल सके और वे अपने गंतव्य तक समय पर पहुंच सके। हालांकि, इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि कई बार कुछ कारणों से ट्रेनों को कैंसिल भी कर दिया जाता है।



जैसे- इस बार नवंबर के बचे हुए दिनों में और दिसंबर में भी कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया है। ऐसे में आप यहां इन कैंसिल हुई ट्रेनों की लिस्ट देख सकते हैं। चलिए जानते हैं कौन-कौन सी ट्रेनें, किस-किस रूट पर और कौन-कौन सी तारीखों में कैंसिल रहेंगी। आप अगली स्लाइड्स में कैंसिल ट्रेनों के बारे में जान सकते हैं...

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2 of 6 नवंबर और दिसंबर में कौन-कौन सी ट्रेनें कैंसिल हैं? - फोटो : AdobeStock

क्यों और किन ट्रेनों को किया गया है कैंसिल? रेलवे ने नवंबर और दिसंबर के महीने में कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है

दक्षिण पूर्व रेलवे ने झारसुगुड़ा पैसेंजर यार्ड में होने वाले री-मॉडलिंग काम के कारण कई ट्रेनों को कैंसिल किया गया है

रेलवे ने 13 से ज्यादा ट्रेनों को कैंसिल करने का फैसला किया है

3 of 6 नवंबर और दिसंबर में कौन-कौन सी ट्रेनें कैंसिल हैं? - फोटो : AdobeStock

कौन-कौन सी ट्रेनें कब-कब कैंसिल रहेंगी?



ट्रेन नंबर 22846 हटिया-पुणे एक्सप्रेस

ये ट्रेन 7 और 11 दिसंबर को कैंसिल रहेगी



ट्रेन नंबर 18641 हटिया-दुर्ग एक्सप्रेस

ये ट्रेन 8 और 10 दिसंबर को नहीं चलेगी



ट्रेन नंबर 18176 झारसुगुड़ा-हटिया एक्सप्रेस

ये ट्रेन 27 नवंबर से 16 दिसंबर तक को कैंसिल रहेगी



ट्रेन नंबर 18642 दुर्ग-हटिया एक्सप्रेस

ये 9 और 11 दिसंबर को रद्द रहेगी

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4 of 6 नवंबर और दिसंबर में कौन-कौन सी ट्रेनें कैंसिल हैं? - फोटो : AI Generated

ट्रेन नंबर 12812 हटिया-एलटीटी मुंबई एक्सप्रेस

ये ट्रेन 11 और 12 दिसंबर को कैंसिल रहेगी



ट्रेन नंबर 17006 रक्सौल-हैदराबाद एक्सप्रेस

ये ट्रेन 13 दिसंबर को नहीं चलेगी



ट्रेन नंबर 18175 हटिया-झारसुगुड़ा एक्सप्रेस

ये ट्रेन 26 नवंबर से 15 दिसंबर तक रद्द रहने वाली है



ट्रेन नंबर 18637 हटिया-एसएसवीटी बेंगलुरु एक्सप्रेस

ये ट्रेन 12 दिसंबर को नहीं चलने वाली

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