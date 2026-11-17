नवंबर में गमलों में उगाएं ये 7 सब्जियां



पालक

पालक सर्दियों में उगाई जाने वाली सबसे आसान हरी सब्जियों में से एक है। इसे आप बालकनी या छत पर रखे चौड़े गमले में आसानी से उगा सकते हैं। इसके बीज सीधे मिट्टी में बोएं और हल्का पानी दें। करीब 30-40 दिनों में इसकी पत्तियां काटने लायक हो सकती हैं। पत्तियों को ऊपर से काटें, ताकि पौधा दोबारा बढ़ सके।



मेथी

मेथी को गमले में उगाने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत नहीं होती। इसके बीजों को मिट्टी में हल्का दबाकर बो दें। मिट्टी में नमी बनाए रखें, लेकिन पानी जमा न होने दें। लगभग 25-30 दिनों में इसकी हरी पत्तियां इस्तेमाल करने लायक हो सकती हैं।