सफाई के टिप्स: कम हाइट वाले लोग बिना सीढ़ी कैसे साफ करें पंखा? ये घरेलू हैक्स आएंगे काम

1 of 6 कम हाइट वाले लोग घर का पंखा कैसे साफ करें? - फोटो : AI







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How To Clean Ceiling Fan: घर की सफाई करते समय पंखे की सफाई करना भी जरूरी होता है, लेकिन सीलिंग फैन ऊंचाई पर होने की वजह से इसे साफ करना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। खासकर कम हाइट वाले लोगों को पंखे के ब्लेड तक पहुंचने में परेशानी हो सकती है। ऐसे में कई लोग कुर्सी या टेबल पर चढ़कर पंखा साफ करने की कोशिश करते हैं, जो असंतुलन होने पर जोखिम भरा हो सकता है।



हालांकि, कुछ आसान तरीकों और सही घरेलू सामान की मदद से बिना ज्यादा परेशानी के सीलिंग फैन की सफाई की जा सकती है। इसके लिए आपको हर बार सीढ़ी या किसी दूसरे व्यक्ति की मदद लेने की जरूरत भी नहीं पड़ सकती। बस सफाई के दौरान पंखे को बंद रखना और सुरक्षित तरीके का इस्तेमाल करना जरूरी है। तो अगर आपके घर में भी पंखे की ऊंचाई ज्यादा है, तो आइए जानते हैं कम हाइट में सीलिंग फैन साफ करने के आसान तरीके।



: घर की सफाई करते समय पंखे की सफाई करना भी जरूरी होता है, लेकिन सीलिंग फैन ऊंचाई पर होने की वजह से इसे साफ करना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। खासकर कम हाइट वाले लोगों को पंखे के ब्लेड तक पहुंचने में परेशानी हो सकती है। ऐसे में कई लोग कुर्सी या टेबल पर चढ़कर पंखा साफ करने की कोशिश करते हैं, जो असंतुलन होने पर जोखिम भरा हो सकता है।

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लंबे हैंडल वाले डस्टर का करें इस्तेमाल



कम हाइट वाले लोगों के लिए लंबे हैंडल वाला माइक्रोफाइबर डस्टर काफी उपयोगी हो सकता है। इसकी मदद से जमीन पर खड़े होकर पंखे के ब्लेड तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। पहले पंखे को बंद करें और ब्लेड पूरी तरह रुकने के बाद ही सफाई शुरू करें। सूखे डस्टर से धूल हटाने के बाद जरूरत के अनुसार हल्के गीले कपड़े से ब्लेड साफ कर सकते हैं।





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तकिए के कवर से साफ करें पंखे के ब्लेड



पुराने तकिए के कवर को भी पंखे की सफाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कवर को एक ब्लेड के ऊपर सावधानी से डालें और दोनों तरफ से हल्के हाथों से पकड़कर अपनी ओर खींचें। इससे धूल नीचे गिरने के बजाय कवर के अंदर ही जमा हो सकती है। सफाई के बाद कवर को बाहर ले जाकर झाड़ें या धो लें।





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लंबी स्टिक पर बांधें माइक्रोफाइबर कपड़ा



अगर आपके पास लंबा डस्टर नहीं है, तो किसी साफ लंबी स्टिक या सफाई वाले हैंडल पर माइक्रोफाइबर कपड़ा अच्छी तरह बांध सकते हैं। इससे ऊंचाई पर चढ़े बिना ब्लेड साफ करने में मदद मिलेगी। कपड़ा बहुत ज्यादा गीला न रखें, ताकि पानी पंखे के इलेक्ट्रिकल हिस्सों तक न पहुंचे।





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