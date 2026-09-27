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सफाई के टिप्स: कम हाइट वाले लोग बिना सीढ़ी कैसे साफ करें पंखा? ये घरेलू हैक्स आएंगे काम

Sun, 27 Sep 2026 04:57 PM IST
Shruti Gaur लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Sun, 27 Sep 2026 04:57 PM IST
सार

How To Clean Ceiling Fan: अगर आपकी हाइट कम है और आपको घर का सीलिंग फैन साफ करने में दिक्कत होती है तो ये लेख अवश्य पढ़ें। यहां हम आपको इसके लिए कुछ टिप्स देंगे। 

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How To Clean Ceiling Fan full guide in hindi short height wale ceiling fan kaise saaf karen
कम हाइट वाले लोग घर का पंखा कैसे साफ करें? - फोटो : AI
How To Clean Ceiling Fan: घर की सफाई करते समय पंखे की सफाई करना भी जरूरी होता है, लेकिन सीलिंग फैन ऊंचाई पर होने की वजह से इसे साफ करना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। खासकर कम हाइट वाले लोगों को पंखे के ब्लेड तक पहुंचने में परेशानी हो सकती है। ऐसे में कई लोग कुर्सी या टेबल पर चढ़कर पंखा साफ करने की कोशिश करते हैं, जो असंतुलन होने पर जोखिम भरा हो सकता है।


 हालांकि, कुछ आसान तरीकों और सही घरेलू सामान की मदद से बिना ज्यादा परेशानी के सीलिंग फैन की सफाई की जा सकती है। इसके लिए आपको हर बार सीढ़ी या किसी दूसरे व्यक्ति की मदद लेने की जरूरत भी नहीं पड़ सकती। बस सफाई के दौरान पंखे को बंद रखना और सुरक्षित तरीके का इस्तेमाल करना जरूरी है। तो अगर आपके घर में भी पंखे की ऊंचाई ज्यादा है, तो आइए जानते हैं कम हाइट में सीलिंग फैन साफ करने के आसान तरीके।

 
How To Clean Ceiling Fan full guide in hindi short height wale ceiling fan kaise saaf karen
कम हाइट वाले लोग घर का पंखा कैसे साफ करें? - फोटो : AI
  लंबे हैंडल वाले डस्टर का करें इस्तेमाल

 कम हाइट वाले लोगों के लिए लंबे हैंडल वाला माइक्रोफाइबर डस्टर काफी उपयोगी हो सकता है। इसकी मदद से जमीन पर खड़े होकर पंखे के ब्लेड तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। पहले पंखे को बंद करें और ब्लेड पूरी तरह रुकने के बाद ही सफाई शुरू करें। सूखे डस्टर से धूल हटाने के बाद जरूरत के अनुसार हल्के गीले कपड़े से ब्लेड साफ कर सकते हैं।

 
How To Clean Ceiling Fan full guide in hindi short height wale ceiling fan kaise saaf karen
कम हाइट वाले लोग घर का पंखा कैसे साफ करें? - फोटो : AI
 तकिए के कवर से साफ करें पंखे के ब्लेड

 पुराने तकिए के कवर को भी पंखे की सफाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कवर को एक ब्लेड के ऊपर सावधानी से डालें और दोनों तरफ से हल्के हाथों से पकड़कर अपनी ओर खींचें। इससे धूल नीचे गिरने के बजाय कवर के अंदर ही जमा हो सकती है। सफाई के बाद कवर को बाहर ले जाकर झाड़ें या धो लें।

 
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कम हाइट वाले लोग घर का पंखा कैसे साफ करें? - फोटो : AI
लंबी स्टिक पर बांधें माइक्रोफाइबर कपड़ा

 अगर आपके पास लंबा डस्टर नहीं है, तो किसी साफ लंबी स्टिक या सफाई वाले हैंडल पर माइक्रोफाइबर कपड़ा अच्छी तरह बांध सकते हैं। इससे ऊंचाई पर चढ़े बिना ब्लेड साफ करने में मदद मिलेगी। कपड़ा बहुत ज्यादा गीला न रखें, ताकि पानी पंखे के इलेक्ट्रिकल हिस्सों तक न पहुंचे।

 
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कम हाइट वाले लोग घर का पंखा कैसे साफ करें? - फोटो : AI
पंखे की सफाई से पहले फर्श पर चादर बिछाएं

 सफाई शुरू करने से पहले पंखे के नीचे फर्श पर पुरानी चादर या अखबार बिछा दें। इससे गिरने वाली धूल सीधे फर्श पर फैलने के बजाय उसी पर जमा होगी और बाद में सफाई करना आसान रहेगा।

 
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