किचन टिप्स: एक डिश स्पंज कितने दिन तक इस्तेमाल करना चाहिए? कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती

1 of 7 एक डिश स्पंज कितने दिन तक इस्तेमाल करना चाहिए? - फोटो : AI

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How Often Should You Replace Your Kitchen Sponge: रसोई में बर्तन साफ करने के लिए डिश स्पंज का इस्तेमाल लगभग हर घर में किया जाता है। यह छोटा सा स्पंज तेल, चिकनाई और खाने के बचे हुए कणों को आसानी से साफ कर देता है, इसलिए इसे रोजाना इस्तेमाल करना बेहद सुविधाजनक लगता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस स्पंज से आप बर्तन साफ कर रहे हैं, उसे आखिरी बार कब बदला था?



दरअसल, डिश स्पंज लगातार नमी, खाने के अवशेष और गंदगी के संपर्क में रहता है। अगर इसे लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाए या सही तरीके से साफ न किया जाए, तो इसमें बैक्टीरिया और दूसरी गंदगी जमा हो सकती है। ऐसे में साफ-सफाई के लिए इस्तेमाल होने वाला स्पंज खुद ही स्वच्छता से जुड़ी समस्या बन सकता है। इसलिए स्पंज को समय-समय पर बदलना और इस्तेमाल के बाद अच्छी तरह सुखाना जरूरी है। आइए जानते हैं एक डिश स्पंज को कितने समय तक इस्तेमाल करना चाहिए और किन संकेतों को देखते ही इसे बदल देना बेहतर है।

रसोई में बर्तन साफ करने के लिए डिश स्पंज का इस्तेमाल लगभग हर घर में किया जाता है। यह छोटा सा स्पंज तेल, चिकनाई और खाने के बचे हुए कणों को आसानी से साफ कर देता है, इसलिए इसे रोजाना इस्तेमाल करना बेहद सुविधाजनक लगता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस स्पंज से आप बर्तन साफ कर रहे हैं, उसे आखिरी बार कब बदला था?

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एक डिश स्पंज कितने दिन इस्तेमाल करें?



आम तौर पर डिश स्पंज को हर 2 से 3 सप्ताह में बदलना बेहतर माना जाता है, खासकर अगर उसका रोजाना इस्तेमाल होता है। हालांकि, स्पंज कितनी जल्दी बदलना चाहिए यह उसके इस्तेमाल, सफाई और उसकी हालत पर भी निर्भर करता है।





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बदबू आने लगे तो तुरंत बदलें



अगर स्पंज से लगातार बदबू आने लगे और धोने के बाद भी गंध दूर न हो, तो उसे बदल देना चाहिए। दुर्गंध इस बात का संकेत हो सकती है कि उसमें गंदगी और सूक्ष्मजीव जमा हो गए हैं।





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स्पंज का रंग बदलना भी संकेत है



स्पंज का रंग बहुत ज्यादा बदल गया है, उस पर चिकनाई की परत जम गई है या वह गंदा दिखाई दे रहा है तो उसे दोबारा इस्तेमाल करने से बचें। सिर्फ पानी से धोकर ऐसे स्पंज को लंबे समय तक इस्तेमाल करना सही नहीं है।





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