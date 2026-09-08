सावधान: पीएम किसान योजना से जुड़े किसान ध्यान दें, इन किसानों को नहीं मिलेगी 24वीं किस्त

पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त किसे नहीं मिलेगी? - फोटो : Amar Ujala AI

PM Kisan Yojana 24th Installment: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की इस बार 24वीं किस्त जारी होनी है। इस योजना से जुड़े करोड़ों पात्र किसानों को इस 24वीं किस्त का इंतजार है।





पर क्या आप जानते हैं कि कई किसान ऐसे हो सकते हैं जो इस 24वीं किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं? इसलिए आपके लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि कहीं आपकी तो 24वीं किस्त नहीं अटकने वाली। चलिए जानते हैं किन किसानों की और क्यों 24वीं किस्त अटक सकती है। योजना से जुड़े किसान आगे इस बारे में जान सकते हैं...