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सावधान: पीएम किसान योजना से जुड़े किसान ध्यान दें, इन किसानों को नहीं मिलेगी 24वीं किस्त

Tue, 08 Sep 2026 10:16 AM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Tue, 08 Sep 2026 10:16 AM IST
सार

PM Kisan Yojana: क्या आप जानते हैं कि पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त के लाभ से कई किसान वंचित रह सकते हैं? चेक करें कि कहीं आप भी तो इस लिस्ट में नहीं हैं।

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पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त किसे नहीं मिलेगी? - फोटो : Amar Ujala AI

PM Kisan Yojana 24th Installment: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की इस बार 24वीं किस्त जारी होनी है। इस योजना से जुड़े करोड़ों पात्र किसानों को इस 24वीं किस्त का इंतजार है।



पर क्या आप जानते हैं कि कई किसान ऐसे हो सकते हैं जो इस 24वीं किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं? इसलिए आपके लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि कहीं आपकी तो 24वीं किस्त नहीं अटकने वाली। चलिए जानते हैं किन किसानों की और क्यों 24वीं किस्त अटक सकती है। योजना से जुड़े किसान आगे इस बारे में जान सकते हैं...
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पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त किसे नहीं मिलेगी? - फोटो : Adobe Stock

कब आएगी 24वीं किस्त?

  • पीएम किसान योजना की इस बार 24वीं किस्त जारी होनी है
  • इस योजना की हर किस्त लगभग चार-चार महीने के अतराल पर जारी होती है
  • इस हिसाब से 24वीं किस्त के चार महीने का समय अक्तूबर में पूरा हो रहा है
  • इसलिए माना जा रहा है कि 24वीं किस्त अक्तूबर महीने में जारी हो सकती है
  • हालांकि, अभी आधिकारिक जानकारी का इंतजार है
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पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त किसे नहीं मिलेगी? - फोटो : Adobe Stock

किन किसानों की किस्त अटक सकती है?

  • वे किसान जो योजना के लिए पात्र नहीं हैं, लेकिन गलत तरीके से योजना से जुड़े हैं
  • ऐसे किसानों की पहचान कर उनका नाम योजना से हटाया जाता है और उन्हें किस्त के लाभ से वंचित रखा जाता है
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पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त किसे नहीं मिलेगी? - फोटो : Adobe Stock
  • इसी तरह योजना से जुड़ने के बाद आपको ई-केवाईसी करवानी होती है
  • पर अगर आप ये काम नहीं करवाते हैं तो आप किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं
  • आप नजदीकी सीएससी सेंटर से या योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in से इस काम को करवा सकते हैं
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पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त किसे नहीं मिलेगी? - फोटो : Adobe Stock
  • इसी तरह आपको भू-सत्यापन का काम करवाना भी जरूरी होता है
  • साथ ही आधार लिंकिंग का काम भी लाभार्थियों को करवाना होता है
  • अगर आप ये काम नही करवाते हैं, तो आप किस्ते के लाभ से वंचित रह सकते हैं
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