{"_id":"6a9f93149b88df52ff093281","slug":"who-is-not-eligible-for-pm-kisan-yojana-24th-installment-kise-nahi-milegi-24-kist-2026-09-08","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"सावधान: पीएम किसान योजना से जुड़े किसान ध्यान दें, इन किसानों को नहीं मिलेगी 24वीं किस्त","category":{"title":"Utility","title_hn":"जरूरत की खबर","slug":"utility"}}
सावधान: पीएम किसान योजना से जुड़े किसान ध्यान दें, इन किसानों को नहीं मिलेगी 24वीं किस्त
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्रकाश चंद जोशी
Updated Tue, 08 Sep 2026 10:16 AM IST
सार
PM Kisan Yojana: क्या आप जानते हैं कि पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त के लाभ से कई किसान वंचित रह सकते हैं? चेक करें कि कहीं आप भी तो इस लिस्ट में नहीं हैं।
विज्ञापन
1 of 5
पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त किसे नहीं मिलेगी?
- फोटो : Amar Ujala AI
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
Link Copied
PM Kisan Yojana 24th Installment: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की इस बार 24वीं किस्त जारी होनी है। इस योजना से जुड़े करोड़ों पात्र किसानों को इस 24वीं किस्त का इंतजार है।
पर क्या आप जानते हैं कि कई किसान ऐसे हो सकते हैं जो इस 24वीं किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं? इसलिए आपके लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि कहीं आपकी तो 24वीं किस्त नहीं अटकने वाली। चलिए जानते हैं किन किसानों की और क्यों 24वीं किस्त अटक सकती है। योजना से जुड़े किसान आगे इस बारे में जान सकते हैं...
2 of 5
पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त किसे नहीं मिलेगी?
- फोटो : Adobe Stock
कब आएगी 24वीं किस्त?
पीएम किसान योजना की इस बार 24वीं किस्त जारी होनी है
इस योजना की हर किस्त लगभग चार-चार महीने के अतराल पर जारी होती है
इस हिसाब से 24वीं किस्त के चार महीने का समय अक्तूबर में पूरा हो रहा है
इसलिए माना जा रहा है कि 24वीं किस्त अक्तूबर महीने में जारी हो सकती है
हालांकि, अभी आधिकारिक जानकारी का इंतजार है
3 of 5
पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त किसे नहीं मिलेगी?
- फोटो : Adobe Stock
किन किसानों की किस्त अटक सकती है?
वे किसान जो योजना के लिए पात्र नहीं हैं, लेकिन गलत तरीके से योजना से जुड़े हैं
ऐसे किसानों की पहचान कर उनका नाम योजना से हटाया जाता है और उन्हें किस्त के लाभ से वंचित रखा जाता है
विज्ञापन
विज्ञापन
4 of 5
पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त किसे नहीं मिलेगी?
- फोटो : Adobe Stock
इसी तरह योजना से जुड़ने के बाद आपको ई-केवाईसी करवानी होती है
पर अगर आप ये काम नहीं करवाते हैं तो आप किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं
आप नजदीकी सीएससी सेंटर से या योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in से इस काम को करवा सकते हैं
विज्ञापन
5 of 5
पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त किसे नहीं मिलेगी?
- फोटो : Adobe Stock
इसी तरह आपको भू-सत्यापन का काम करवाना भी जरूरी होता है
साथ ही आधार लिंकिंग का काम भी लाभार्थियों को करवाना होता है
अगर आप ये काम नही करवाते हैं, तो आप किस्ते के लाभ से वंचित रह सकते हैं
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।