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खाने से पहले जान लें: क्या घी वाली रोटी सच में हेल्दी है? जानिए इसके फायदे और सावधानियां

Tue, 08 Sep 2026 09:40 AM IST
Shruti Gaur हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Tue, 08 Sep 2026 09:40 AM IST
सार

Benefits of Ghee With Roti: अक्सर आपने घर के बड़ों को ये कहते सुना होगा कि रोटी को हमेशा घी लगाकर ही खाना चाहिए। इसकी क्या वजह है, आइए इस बारे में जानते हैं। 

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benefits of eating ghee with roti in hindi ghee lagi roti khane ke fayde
रोटी पर घी लगाना शरीर के लिए कितना लाभदायक? - फोटो : AI
Benefits of Ghee With Roti: भारतीय खान-पान में घी का इस्तेमाल सदियों से होता आया है और इसे स्वाद के साथ-साथ पोषण से भी जोड़कर देखा जाता है। खासकर गर्म रोटी पर घी लगाने से उसका स्वाद और खुशबू दोनों बढ़ जाते हैं। लेकिन क्या रोटी के साथ घी खाना वाकई सेहत के लिए फायदेमंद है? 


दरअसल, सही मात्रा में घी का सेवन संतुलित डाइट का हिस्सा हो सकता है, लेकिन हर व्यक्ति की जरूरत अलग होती है। आइए जानते हैं रोटी पर घी लगाने के संभावित फायदे, सही मात्रा और किन लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए।
 
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रोटी पर घी लगाना शरीर के लिए कितना लाभदायक? - फोटो : AI
रोटी के साथ घी खाने के फायदे

ऊर्जा का स्रोत: घी में फैट की मात्रा अधिक होती है, इसलिए सीमित मात्रा में इसका सेवन शरीर को ऊर्जा देने में मदद कर सकता है। खासतौर पर ज्यादा शारीरिक मेहनत करने वाले लोगों के लिए भोजन में थोड़ी मात्रा में हेल्दी फैट शामिल करना उपयोगी हो सकता है।

स्वाद और संतुष्टि: गर्म रोटी पर थोड़ा घी लगाने से उसका स्वाद और खुशबू बढ़ जाती है। घी में मौजूद फैट भोजन को ज्यादा संतोषजनक बना सकता है, जिससे खाना खाने के बाद पेट भरा हुआ महसूस हो सकता है।

फैट में घुलने वाले विटामिन: घी में विटामिन A, E और K जैसे फैट-सॉल्यूबल विटामिन थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। शरीर इन विटामिनों को अवशोषित करने के लिए फैट का इस्तेमाल करता है। हालांकि, केवल घी को इन विटामिनों का प्रमुख स्रोत नहीं माना जाना चाहिए।

 
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रोटी पर घी लगाना शरीर के लिए कितना लाभदायक? - फोटो : AI
पाचन से जुड़ी मान्यता: भारतीय खान-पान में लंबे समय से घी को पाचन के लिए उपयोगी माना जाता है। रोटी के साथ थोड़ी मात्रा में घी खाने से भोजन में फैट शामिल होता है, लेकिन यह कहना सही नहीं होगा कि घी हर व्यक्ति में पाचन संबंधी समस्या को ठीक करता है।

डाइट को संतुलित बनाने में मदद: रोटी मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट प्रदान करती है, जबकि घी भोजन में फैट जोड़ता है। अगर रोटी के साथ दाल, सब्जी, दही या सलाद भी लिया जाए तो भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फाइबर और अन्य पोषक तत्वों का बेहतर संतुलन बनाया जा सकता है।

शरीर को जरूरी फैट मिलता है: शरीर को कुछ मात्रा में फैट की जरूरत होती है, क्योंकि यह कई शारीरिक प्रक्रियाओं में भूमिका निभाता है। इसलिए संतुलित डाइट में सीमित मात्रा में घी शामिल किया जा सकता है।
 
 
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रोटी पर घी लगाना शरीर के लिए कितना लाभदायक? - फोटो : AI
कितना घी खाना सही है?

 घी की मात्रा व्यक्ति की उम्र, वजन, शारीरिक गतिविधि और पूरी डाइट पर निर्भर करती है। सामान्य तौर पर थोड़ी मात्रा में घी लेना बेहतर है। रोटी को घी में भिगोने के बजाय ऊपर से हल्की परत लगाना एक व्यावहारिक तरीका हो सकता है।

 
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रोटी पर घी लगाना शरीर के लिए कितना लाभदायक? - फोटो : AI
 किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए?

 जिन लोगों को वजन नियंत्रित करना है या जिन्हें डॉक्टर ने कुल फैट/सैचुरेटेड फैट कम करने की सलाह दी है, उन्हें घी की मात्रा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। घी को “हेल्दी” मानकर जरूरत से ज्यादा खाना फायदेमंद नहीं होगा।

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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।

अस्वीकरण: अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।
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