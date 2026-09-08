खाने से पहले जान लें: क्या घी वाली रोटी सच में हेल्दी है? जानिए इसके फायदे और सावधानियां

1 of 5 रोटी पर घी लगाना शरीर के लिए कितना लाभदायक? - फोटो : AI

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Benefits of Ghee With Roti: भारतीय खान-पान में घी का इस्तेमाल सदियों से होता आया है और इसे स्वाद के साथ-साथ पोषण से भी जोड़कर देखा जाता है। खासकर गर्म रोटी पर घी लगाने से उसका स्वाद और खुशबू दोनों बढ़ जाते हैं। लेकिन क्या रोटी के साथ घी खाना वाकई सेहत के लिए फायदेमंद है?



दरअसल, सही मात्रा में घी का सेवन संतुलित डाइट का हिस्सा हो सकता है, लेकिन हर व्यक्ति की जरूरत अलग होती है। आइए जानते हैं रोटी पर घी लगाने के संभावित फायदे, सही मात्रा और किन लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए।

भारतीय खान-पान में घी का इस्तेमाल सदियों से होता आया है और इसे स्वाद के साथ-साथ पोषण से भी जोड़कर देखा जाता है। खासकर गर्म रोटी पर घी लगाने से उसका स्वाद और खुशबू दोनों बढ़ जाते हैं। लेकिन क्या रोटी के साथ घी खाना वाकई सेहत के लिए फायदेमंद है?

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रोटी के साथ घी खाने के फायदे



ऊर्जा का स्रोत: घी में फैट की मात्रा अधिक होती है, इसलिए सीमित मात्रा में इसका सेवन शरीर को ऊर्जा देने में मदद कर सकता है। खासतौर पर ज्यादा शारीरिक मेहनत करने वाले लोगों के लिए भोजन में थोड़ी मात्रा में हेल्दी फैट शामिल करना उपयोगी हो सकता है।



स्वाद और संतुष्टि: गर्म रोटी पर थोड़ा घी लगाने से उसका स्वाद और खुशबू बढ़ जाती है। घी में मौजूद फैट भोजन को ज्यादा संतोषजनक बना सकता है, जिससे खाना खाने के बाद पेट भरा हुआ महसूस हो सकता है।



फैट में घुलने वाले विटामिन: घी में विटामिन A, E और K जैसे फैट-सॉल्यूबल विटामिन थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। शरीर इन विटामिनों को अवशोषित करने के लिए फैट का इस्तेमाल करता है। हालांकि, केवल घी को इन विटामिनों का प्रमुख स्रोत नहीं माना जाना चाहिए।





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पाचन से जुड़ी मान्यता: भारतीय खान-पान में लंबे समय से घी को पाचन के लिए उपयोगी माना जाता है। रोटी के साथ थोड़ी मात्रा में घी खाने से भोजन में फैट शामिल होता है, लेकिन यह कहना सही नहीं होगा कि घी हर व्यक्ति में पाचन संबंधी समस्या को ठीक करता है।



डाइट को संतुलित बनाने में मदद: रोटी मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट प्रदान करती है, जबकि घी भोजन में फैट जोड़ता है। अगर रोटी के साथ दाल, सब्जी, दही या सलाद भी लिया जाए तो भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फाइबर और अन्य पोषक तत्वों का बेहतर संतुलन बनाया जा सकता है।



शरीर को जरूरी फैट मिलता है: शरीर को कुछ मात्रा में फैट की जरूरत होती है, क्योंकि यह कई शारीरिक प्रक्रियाओं में भूमिका निभाता है। इसलिए संतुलित डाइट में सीमित मात्रा में घी शामिल किया जा सकता है।





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कितना घी खाना सही है?



घी की मात्रा व्यक्ति की उम्र, वजन, शारीरिक गतिविधि और पूरी डाइट पर निर्भर करती है। सामान्य तौर पर थोड़ी मात्रा में घी लेना बेहतर है। रोटी को घी में भिगोने के बजाय ऊपर से हल्की परत लगाना एक व्यावहारिक तरीका हो सकता है।





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