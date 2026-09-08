नीली नहीं पीली लौ दे रहा है गैस चूल्हा? जानिए इसके पीछे की असली वजह; आज ही करें चेक

1 of 5 चूल्हे की लौ का रंग बता देता है बड़ी गड़बड़ी - फोटो : AI

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रसोई में खाना बनाते समय आपने कभी ध्यान दिया होगा कि गैस चूल्हे की लौ आमतौर पर नीली रहती है, लेकिन कई बार यही लौ पीली या नारंगी दिखाई देने लगती है। ज्यादातर लोग इसे छोटी सी बात समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन लौ के रंग में लगातार बदलाव हो रहा है तो इसकी वजह समझना जरूरी है। दरअसल गैस ठीक तरह से जलने के लिए गैस और हवा का सही मिश्रण जरूरी होता है। जब गैस को पर्याप्त हवा यानी ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वह पूरी तरह नहीं जल पाती। ऐसे में लौ का रंग नीला रहने के बजाय पीला या नारंगी हो सकता है। इसे अधूरा दहन कहा जाता है। तो आज की इस खबर में हम आपको गैस लौ की समस्या के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।

2 of 5 गैस स्टोव से काले अलाव क्यों निकलते हैं? - फोटो : AI

बर्नर में गंदगी जमा होना

गैस चूल्हे की लौ पीली होने की एक आम वजह बर्नर में गंदगी जमा होना हो सकती है। खाना बनाते समय तेल, मसाले और खाने के छोटे कण बर्नर के छेदों में फंस सकते हैं। इससे गैस और हवा का सही प्रवाह प्रभावित हो सकता है और लौ का रंग बदल सकता है। ऐसे में बर्नर को चूल्हे के निर्देशों के मुताबिक निकालकर अच्छी तरह साफ करें और पूरी तरह सूखने के बाद ही लगाएं। बर्नर के छेदों में नुकीली चीज डालकर उन्हें बड़ा या खराब करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।

3 of 5 गैस की पीली और नीले रंग की आंच का मतलब क्या है - फोटो : Adobe

बर्नर में गंदगी जमा होना

गैस चूल्हे की लौ पीली होने की एक आम वजह बर्नर में गंदगी जमा होना हो सकती है। खाना बनाते समय तेल, मसाले और खाने के छोटे कण बर्नर के छेदों में फंस सकते हैं। इससे गैस और हवा का सही प्रवाह प्रभावित हो सकता है और लौ का रंग बदल सकता है। ऐसे में बर्नर को चूल्हे के निर्देशों के मुताबिक निकालकर अच्छी तरह साफ करें और पूरी तरह सूखने के बाद ही लगाएं। बर्नर के छेदों में नुकीली चीज डालकर उन्हें बड़ा या खराब करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।

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4 of 5 सांकेतिक तस्वीर - फोटो : ANI

पीली लौ को नजरअंदाज क्यों न करें?

लगातार पीली लौ इस बात का संकेत हो सकती है कि गैस पूरी तरह नहीं जल रही है। अधूरे दहन की स्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैस बन सकती है। इसलिए अगर लौ लंबे समय तक पीली बनी रहती है, खासकर कमरे में हवा का आना-जाना कम है तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

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