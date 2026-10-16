कन्या पूजन में हलवा-पूड़ी के साथ शामिल कर सकते हैं ये स्वादिष्ट पकवान, भोग की थाली हो जाएगी खास

Navratri Kanya Pujan Bhog: शारदीय नवरात्रि में कन्या पूजन के दौरान काले चने, पूड़ी और हलवा पारंपरिक भोग का अहम हिस्सा होते हैं। लेकिन अगर आप इस बार भोग की थाली में और कुछ अलग स्वादिष्ट पकवान शामिल करना चाहती हैं, तो कई बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं। इन पकवानों से प्रसाद की थाली में विविधता आएगी और छोटी कन्याओं को भी स्वादिष्ट भोजन का आनंद मिलेगा।
नवरात्रि में कन्या पूजन के दौरान भोग की थाली तैयार करते समय पकवानों के साथ शुद्धता और साफ-सफाई का ध्यान रखना भी जरूरी है। आप हलवा-पूड़ी और काले चने जैसे पारंपरिक व्यंजन बनाएं या कुछ नए पकवान शामिल करें, हर तैयारी में श्रद्धा और प्रेम का भाव होना चाहिए। कन्याओं को आदरपूर्वक भोजन परोसना इस पूजा का खास हिस्सा है। मान्यता है कि कन्याओं के पूजन और सत्कार से माता रानी की कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं, कन्या पूजन के लिए हलवा-पूड़ी के अलावा कौन-कौन से व्यंजन बना सकती हैं।
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काबुली चने की सूखी सब्जी
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काबुली चने की सूखी सब्जी
कन्या पूजन के भोग में हर बार काले चने बनाती हैं, तो इस बार कुछ नया ट्राई कर सकती हैं। आप काबुली चने की मसालेदार सूखी सब्जी तैयार कर सकती हैं, जो पूड़ी के साथ स्वादिष्ट लगेगी। इसे बनाना भी आसान है और यह भोग की थाली में एक अलग स्वाद जोड़ सकती है।
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आटे का हलवा
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आटे का हलवा
कंजक पूजन के भोग में सूजी का हलवा तो आपने कई बार बनाया होगा, लेकिन इस बार कुछ अलग और स्वादिष्ट बनाने का मन है, तो आटे का हलवा ट्राई कर सकती हैं। घी, गेहूं के आटे और चीनी से बनने वाला यह पारंपरिक हलवा स्वाद में लाजवाब होता है और इसे घर पर आसानी से तैयार किया जा सकता है।
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मसालेदार सूखी आलू की सब्जी
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मसालेदार सूखी आलू की सब्जी
कन्या भोज की थाली में पूड़ी के साथ मसालेदार सूखी आलू की सब्जी भी शामिल कर सकती हैं। यह स्वादिष्ट सब्जी बनाने में आसान है और पूड़ी के साथ खूब पसंद की जाती है।
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मखाने की खीर
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मखाने की खीर
कन्या पूजन के भोग में हलवे के साथ कुछ मीठा और खास परोसना चाहती हैं, तो मखाने की खीर एक अच्छा विकल्प है। दूध, मखाने और मेवों से बनी यह स्वादिष्ट खीर भोग की थाली में मिठास बढ़ाने के साथ पारंपरिक प्रसाद को भी खास बना देगी।
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