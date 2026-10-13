Maa Kushmanda Favourite Bhog Recipe 2026: शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन मां दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कूष्मांडा की पूजा की जाती है। इस साल नवरात्रि का चौथा दिन 14 अक्टूबर 2026 को है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन मां कूष्मांडा को उनका प्रिय भोग अर्पित करना चाहिए। मालपुए माता कूष्मांडा का प्रिय भोग माना जाता है।



आप घर पर आसानी से मालपुए बना सकते हैं। स्वादिष्ट और शुद्धता से बने मालपुए को माता के सामने अर्पित करें। अगर आप भी पूजा के लिए पारंपरिक मिठाई बनाना चाहते हैं, तो यह आसान मालपुआ रेसिपी ट्राई कर सकते हैं।