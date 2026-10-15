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नवरात्रि का छठा दिन: मां कात्यायनी को लगाएं इस खास भोग का प्रसाद, जानें आसान रेसिपी

Fri, 16 Oct 2026 07:30 AM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Fri, 16 Oct 2026 07:30 AM IST
सार

Navratri Day 6 Bhog: नवरात्रि का छठा दिन मां कात्यायनी को समर्पित है। इस दिन माता कात्यायनी का विधि विधान से पूजन किया जाता है और उनका प्रिय भोग अर्पित करते हैं। मान्यता है कि मां कात्यायनी को शहद प्रिय है, यहां शहद से तैयार आसान रेसिपी बताई जा रही है जो आप आसानी से बना सकते हैं।

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Navratri Day 6 Maa Katyayani Favourite Bhog Recipe in hindi
नवरात्रि के छठे दिन भोग में क्या बनाएं - फोटो : AI

Maa Katyayani Bhog Recipe: नवरात्रि का पर्व मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की आराधना के लिए बेहद खास माना जाता है। नवरात्रि के छठे दिन मां दुर्गा के छठे स्वरूप मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मां कात्यायनी की विधि-विधान से पूजा करने और सच्चे मन से प्रार्थना करने से भक्तों को साहस, शक्ति और आत्मविश्वास की प्रेरणा मिलती है। इस दिन भक्त माता रानी को प्रसन्न करने के लिए विशेष भोग तैयार करते हैं और पूजा के बाद प्रसाद वितरित करते हैं।



अगर आप भी नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी को विशेष भोग अर्पित करना चाहते हैं, तो शहद का भोग एक अच्छा विकल्प हो सकता है। आइए जानते हैं मां कात्यायनी की पूजा का महत्व और शहद का भोग अर्पित करने का आसान तरीका।
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Navratri Day 6 Maa Katyayani Favourite Bhog Recipe in hindi
Navratri Day 6 - फोटो : अमर उजाला

मां कात्यायनी को क्यों चढ़ाया जाता है शहद का भोग?

धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित नवरात्रि परंपराओं में मां कात्यायनी को शहद अर्पित करना शुभ माना जाता है। शहद को मिठास और सकारात्मकता का प्रतीक भी माना जाता है। नवरात्रि के छठे दिन भक्त सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनते हैं और पूजा स्थल को साफ करते हैं।

इसके बाद मां कात्यायनी की प्रतिमा या तस्वीर के सामने दीपक जलाकर फूल, फल और शहद अर्पित किया जाता है। पूजा के दौरान मां के मंत्रों का जाप और दुर्गा चालीसा का पाठ भी किया जा सकता है। हालांकि, भोग की परंपरा अलग-अलग क्षेत्रों और परिवारों में भिन्न हो सकती है।
Navratri Day 6 Maa Katyayani Favourite Bhog Recipe in hindi
सेब - फोटो : Freepik.com

मां कात्यायनी के लिए शहद से भोग बनाएं

शहद से बनने वाली एक बहुत आसान और स्वादिष्ट भोग रेसिपी सेब और शहद का हलवा है, जिसे आप माता कात्यायनी को भोग के रूप में अर्पित कर सकते हैं। 

सामग्री
  • सेब (कद्दूकस किया हुआ), 1-2 मध्यम आकार के
  • शहद 3-4 बड़े चम्मच
  • देसी घी 1-2 बड़े चम्मच
  • इलायची पाउडर 1/2 छोटा चम्मच
  • कटे हुए मेवे (बादाम, काजू, पिस्ता): थोड़े से
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Navratri Day 6 Maa Katyayani Favourite Bhog Recipe in hindi
सेब का हलवा कैसे बनाएं - फोटो : AI

सेब का हलवा बनाने की विधि

स्टेप 1- सेब का हलवा बनाने के लिए एक कड़ाही में देसी घी गरम करें।
स्टेप 2- अब इसमें कद्दूकस किया हुआ सेब मिलाएं और मध्यम आंच पर 4-5 मिनट तक अच्छे से भून लें।
स्टेप 3- जब सेब नरम हो जाएं और पानी सूखने लगे तो इसमें इलायची पाउडर और कटे हुए मेवे डालकर मिला लें। 
स्टेप 4- गैस बंद कर दें और मिश्रण को थोड़ा सा ठंडा होने दें।
स्टेप 5- जब हलवा हल्का गुनगुना या ठंडा हो जाए तो इसमें शुद्ध शहद डालकर अच्छी तरह से मिला लें। 

ध्यान रखें गर्म हलवे में शहद न डालें। 

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Navratri Day 6 Maa Katyayani Favourite Bhog Recipe in hindi
Navratri day 6 Maa Maa katyayani - फोटो : Amar Ujala

मां कात्यायनी की पूजा का महत्व

मां कात्यायनी को शक्ति और साहस का स्वरूप माना जाता है। नवरात्रि के छठे दिन उनकी पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया है। भक्त इस दिन व्रत रखते हैं, मंत्र जाप करते हैं और सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। पूजा में साफ-सफाई, श्रद्धा और नियमों का ध्यान रखना महत्वपूर्ण माना जाता है।

अगर आप नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी को भोग अर्पित करना चाहते हैं, तो शहद का यह सरल विकल्प अपना सकते हैं। अपनी पारिवारिक परंपरा और पूजा-पद्धति के अनुसार भोग तैयार करें और श्रद्धापूर्वक माता रानी का आशीर्वाद मांगें।
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