Maa Katyayani Bhog Recipe: नवरात्रि का पर्व मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की आराधना के लिए बेहद खास माना जाता है। नवरात्रि के छठे दिन मां दुर्गा के छठे स्वरूप मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मां कात्यायनी की विधि-विधान से पूजा करने और सच्चे मन से प्रार्थना करने से भक्तों को साहस, शक्ति और आत्मविश्वास की प्रेरणा मिलती है। इस दिन भक्त माता रानी को प्रसन्न करने के लिए विशेष भोग तैयार करते हैं और पूजा के बाद प्रसाद वितरित करते हैं।





अगर आप भी नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी को विशेष भोग अर्पित करना चाहते हैं, तो शहद का भोग एक अच्छा विकल्प हो सकता है। आइए जानते हैं मां कात्यायनी की पूजा का महत्व और शहद का भोग अर्पित करने का आसान तरीका।