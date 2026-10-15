लौकी से बनने वाली 5 स्वादिष्ट और आसान फलाहारी डिश, व्रत में आएंगी खूब पसंद

1 of 6 व्रत में लौकी से बनाएं फलाहारी डिश - फोटो : Adobe Stock







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Navratri Fasting Bottle Gourd Easy Recipes: नवरात्रि के नौ दिनों में व्रत रखने वाले लोग फलाहार के जरिए अपनी डाइट का ध्यान रखते हैं। इन दिनों फल, दूध और व्रत में खाई जाने वाली कई तरह की डिशेज को भोजन में शामिल किया जाता है। हालांकि, लगातार नौ दिन फलाहारी भोजन करने वालों के लिए हर दिन कुछ नया और स्वादिष्ट बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ऐसे में पौष्टिक गुणों से भरपूर लौकी एक अच्छा विकल्प है। इससे कई तरह की स्वादिष्ट और आसानी से बनने वाली फलाहारी डिश तैयार की जा सकती हैं, जो व्रत के दौरान खाने में स्वादिष्ट होने के साथ डाइट में विविधता भी लाती हैं। आइए जानते हैं लौकी से बनने वाली 5 आसान फलाहारी डिशेज के बारे में, जिन्हें आप नवरात्रि के व्रत में ट्राई कर सकते हैं।

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2 of 6 लौकी की बर्फी - फोटो : Ai Generated

लौकी की बर्फी: सामान्य खोए की बर्फी तो आपने खाई ही होगी, लेकिन शरीर में पौष्टिकता की पूर्ति के साथ स्वाद के लिए लौकी की बर्फी नवरात्रि में ट्राई कर सकते हैं।



सामग्री: कद्दूकस की हुई लौकी, खोया, घी, चीनी, फुल क्रीम दूध, पिसी इलायची।

कद्दूकस की हुई लौकी, खोया, घी, चीनी, फुल क्रीम दूध, पिसी इलायची। विधि: एक बर्तन में दूध लेकर उसे उबाल लें। अब उबलते हुए दूध में कद्दूकस की हुई लौकी को डालें। 10 से 15 मिनट मध्यम आंच पर पकने दें।फिर दूध और लौकी में चीनी मिलाकर चलाते रहें। जब लौकी में दूध सूख जाए और मिक्सचर गाढ़ा हो जाए तो उसमें खोया मिला लें। घी और पिसी हुई इलायची डालकर अच्छे से मिला लें।अब एक प्लेट में घी लगाकर लौकी वाले मिक्सचर को अच्छी तरह से फैला लें।ऊपर से पिस्ता और अन्य ड्राई फ्रूट से गार्निश करके फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें। आपकी लौकी की बर्फी तैयार है। इसे ठंडा होने के बाद बर्फी के शेप में काटकर सर्व करें। सामान्य खोए की बर्फी तो आपने खाई ही होगी, लेकिन शरीर में पौष्टिकता की पूर्ति के साथ स्वाद के लिए लौकी की बर्फी नवरात्रि में ट्राई कर सकते हैं।

3 of 6 लौकी के चीले - फोटो : Ai Generated

लौकी के चीले: अगर व्रत में कुछ चटपटा और कुरकुरा खाने का मन हो, तो लौकी के चीले बेहतरीन विकल्प है।



सामग्री: कद्दूकस की हुई लौकी, कुट्टू या सिंघाड़े का आटा, हरी मिर्च, हरा धनिया, जीरा, सेंधा नमक और घी

विधि: कद्दूकस की हुई लौकी में कुट्टू या सिंघाड़े का आटा मिलाकर गाढ़ा घोल तैयार कर लें। अब इसमें बारीक कटी हरी मिर्च, हरा धनिया, जीरा और सेंधा नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद गर्म तवे पर थोड़ा घी लगाकर घोल फैलाएं और चीले को दोनों तरफ से सुनहरा व कुरकुरा होने तक सेंक लें। तैयार लौकी के फलाहारी चीले को दही के साथ परोसें। अगर व्रत में कुछ चटपटा और कुरकुरा खाने का मन हो, तो लौकी के चीले बेहतरीन विकल्प है।

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4 of 6 लौकी की खीर - फोटो : Ai Generated

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5 of 6 लौकी के कोफ्ते - फोटो : Adobe Stock