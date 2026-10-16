गाजर के छिलकों से बनाएं मसालेदार पराठा

गाजर के छिलकों को फेंकने के बजाय उनसे स्वादिष्ट पराठे की भरावन तैयार की जा सकती है।



सामग्री



साफ गाजर के छिलके, गेहूं का आटा, हरी मिर्च, अजवाइन, नमक और मसाले।



विधि



स्टेप 1- गाजर के छिलकों को बारीक काट लें।

स्टेप 2- इन्हें हल्के तेल में हरी मिर्च, अजवाइन और मसालों के साथ कुछ मिनट पकाएं।

स्टेप 3- ठंडा होने पर इन्हें आटे में मिलाकर जरूरत के अनुसार पानी डालें और आटा गूंथ लें।

स्टेप 4- अब पराठे बेलकर तवे पर तेल या घी लगाकर दोनों तरफ से अच्छी तरह सेंक लें।