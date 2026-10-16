Sabzi Ke Chilke Se Kya Banaye: अक्सर घरों में सब्जियां काटते समय उनके छिलकों को बेकार समझकर कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आलू, लौकी, गाजर, मूली और कद्दू जैसी सब्जियों के छिलकों से भी कई स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए जा सकते हैं?
सही तरीके से साफ करके और मसालों के साथ पकाकर इन छिलकों को कुरकुरे स्नैक्स, चटनी और चटपटी सब्जी में बदला जा सकता है। इससे रसोई में खाने की बर्बादी कम करने में मदद मिलती है और रोजमर्रा के भोजन में कुछ नया बनाने का मौका भी मिलता है।
अगर आप भी रोज एक जैसी सब्जियां खाकर बोर हो गए हैं, तो छिलकों से बनने वाली ये रेसिपीज जरूर ट्राई करें। इन व्यंजनों को बनाने के लिए आपको बहुत महंगी सामग्री या किसी खास कुकिंग स्किल की जरूरत नहीं है।
घर में मौजूद हल्दी, मिर्च, जीरा, लहसुन और तेल जैसी चीजों से ही शानदार स्वाद तैयार किया जा सकता है। हालांकि, ध्यान रखें कि सब्जियों के छिलके इस्तेमाल करने से पहले उन्हें बहते पानी में अच्छी तरह धोना जरूरी है। आलू के हरे या अंकुरित हिस्सों के छिलके इस्तेमाल न करें। आइए जानते हैं पांच सब्जियों के छिलकों से बनने वाली आसान और स्वादिष्ट रेसिपीज।
2 of 6
सब्जी के छिलकों से तैयार स्वादिष्ट व्यंजन की रेसिपीज
- फोटो : AI
आलू के छिलकों से बनाएं कुरकुरे चिप्स
आलू के छिलकों से तैयार कुरकुरे चिप्स शाम की चाय के लिए बढ़िया स्नैक हो सकते हैं।
सामग्री
आलू के साफ छिलके, एक चम्मच तेल, नमक, लाल मिर्च और चाट मसाला।
विधि
स्टेप 1- सबसे पहले आलू के छिलकों को अच्छी तरह धोकर सुखा लें।
स्टेप 2- अब इनमें थोड़ा तेल, नमक और लाल मिर्च मिलाएं।
स्टेप 3- इन्हें एयर फ्रायर या ओवन में कुरकुरा होने तक पकाएं।
स्टेप 4- आखिर में चाट मसाला छिड़ककर गर्मागर्म परोसें।
स्टेप 5- पकाने के दौरान इन्हें बीच-बीच में जांचते रहें, ताकि ये जलें नहीं।
3 of 6
सब्जी के छिलकों से तैयार स्वादिष्ट व्यंजन की रेसिपीज
- फोटो : AI
लौकी के छिलकों की चटनी
अगर आपको चटपटा खाना पसंद है, तो लौकी के छिलकों की चटनी जरूर आजमाएं।
सामग्री
लौकी के छिलके, लहसुन, हरी मिर्च, थोड़ा जीरा, नमक, तेल और नींबू का रस।
विधि
स्टेप 1- एक पैन में थोड़ा तेल गर्म करें और जीरा, लहसुन तथा हरी मिर्च भूनें।
स्टेप 2- अब साफ किए हुए लौकी के छिलके डालकर नरम होने तक पकाएं।
स्टेप 3- मिश्रण ठंडा होने पर इसे पीस लें और स्वादानुसार नमक व नींबू का रस मिलाएं।
स्टेप 4- इस चटनी को रोटी, पराठे या दाल-चावल के साथ परोस सकते हैं।
4 of 6
सब्जी के छिलकों से तैयार स्वादिष्ट व्यंजन की रेसिपीज
- फोटो : AI
गाजर के छिलकों से बनाएं मसालेदार पराठा
गाजर के छिलकों को फेंकने के बजाय उनसे स्वादिष्ट पराठे की भरावन तैयार की जा सकती है।
सामग्री
साफ गाजर के छिलके, गेहूं का आटा, हरी मिर्च, अजवाइन, नमक और मसाले।
विधि
स्टेप 1- गाजर के छिलकों को बारीक काट लें।
स्टेप 2- इन्हें हल्के तेल में हरी मिर्च, अजवाइन और मसालों के साथ कुछ मिनट पकाएं।
स्टेप 3- ठंडा होने पर इन्हें आटे में मिलाकर जरूरत के अनुसार पानी डालें और आटा गूंथ लें।
स्टेप 4- अब पराठे बेलकर तवे पर तेल या घी लगाकर दोनों तरफ से अच्छी तरह सेंक लें।
5 of 6
सब्जी के छिलकों से तैयार स्वादिष्ट व्यंजन की रेसिपीज
- फोटो : AI
मूली के छिलकों की चटपटी भुजिया
मूली के छिलकों से झटपट बनने वाली भुजिया भोजन में नया स्वाद जोड़ सकती है।
सामग्री
मूली के साफ छिलके, जीरा, हींग, हल्दी, लाल मिर्च, नमक और थोड़ा तेल।
विधि
स्टेप 1- मूली के छिलकों को पतली स्ट्रिप्स में काट लें।
स्टेप 2- कड़ाही में तेल गर्म करके जीरा और हींग का तड़का लगाएं।
स्टेप 3- अब छिलके, हल्दी, लाल मिर्च और नमक डालें।
स्टेप 4- इन्हें नरम होने तक पकाएं और फिर कुछ मिनट भूनें, ताकि अतिरिक्त नमी निकल जाए। तैयार भुजिया को रोटी या पराठे के साथ परोसें।