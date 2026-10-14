1 of 5 मां स्कंदमाता का प्रिय भोग नवरात्रि के पांचवे दिन अर्पित करें - फोटो : AI







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Navratri Day 5 Maa Skandamata Bhog Recipe : शारदीय नवरात्रि का पांचवां दिन मां दुर्गा के पांचवें स्वरूप मां स्कंदमाता को समर्पित होता है। नवरात्रि के नौ दिनों में हर दिन देवी दुर्गा के अलग-अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मां स्कंदमाता की पूजा करने से भक्तों को सुख, शांति, समृद्धि और संतान सुख का आशीर्वाद प्राप्त होता है।



मां स्कंदमाता को ममता, करुणा और वात्सल्य का प्रतीक माना जाता है। उनकी गोद में भगवान कार्तिकेय विराजमान रहते हैं, जिन्हें स्कंद के नाम से भी जाना जाता है। इसी कारण देवी के इस स्वरूप का नाम स्कंदमाता पड़ा।



नवरात्रि के पांचवें दिन भक्त मां स्कंदमाता को प्रसन्न करने के लिए विधि-विधान से पूजा करते हैं और फल, मिठाई तथा सात्विक पकवानों का भोग लगाते हैं। केले को मां स्कंदमाता की पूजा में विशेष रूप से अर्पित किए जाने वाले फलों में शामिल माना जाता है।



इसके अलावा श्रद्धालु अपनी परंपरा के अनुसार दूध से बनी मिठाइयां, खीर और अन्य सात्विक प्रसाद भी चढ़ाते हैं। अगर आप भी नवरात्रि के पांचवें दिन मां स्कंदमाता की पूजा करने वाले हैं, तो जानिए उनके प्रिय भोग से जुड़ी मान्यताएं, पूजा का महत्व और घर पर प्रसाद तैयार करने का आसान तरीका।

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2 of 5 maa skandmata - फोटो : अमर उजाला

मां स्कंदमाता को कौन-सा भोग लगाना चाहिए? धार्मिक परंपराओं में मां स्कंदमाता को केले का भोग अर्पित करना शुभ माना जाता है। केला एक ऐसा फल है, जिसे पूजा-पाठ और कई धार्मिक अनुष्ठानों में इस्तेमाल किया जाता है। नवरात्रि के पांचवें दिन मां को ताजे केले अर्पित करके भक्त अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं।



इसके अलावा मां स्कंदमाता को दूध, खीर और अन्य सात्विक मिठाइयों का भोग भी लगाया जा सकता है। हालांकि, अलग-अलग क्षेत्रों और परिवारों में भोग की परंपराएं अलग हो सकती हैं। इसलिए पूजा करते समय अपने घर की परंपरा और स्थानीय धार्मिक मान्यताओं का ध्यान रखना चाहिए।



मां को भोग अर्पित करते समय साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें। प्रसाद तैयार करने के लिए शुद्ध सामग्री का इस्तेमाल करें और मन में श्रद्धा रखते हुए देवी को भोग लगाएं। धार्मिक आस्था में भोग का महत्व केवल पकवान से नहीं, बल्कि भक्त की भावना और समर्पण से भी जुड़ा होता है।

3 of 5 केले के फायदे - फोटो : Freepil.com

मां स्कंदमाता के लिए बनाएं केले की आसान प्रसाद रेसिपी

नवरात्रि के पांचवें दिन आप मां स्कंदमाता को केले का भोग आसानी से अर्पित कर सकते हैं। यदि आप कुछ अलग बनाना चाहते हैं, तो केले और दूध से तैयार की जाने वाली सात्विक मिठाई भी एक अच्छा विकल्प हो सकती है। सामग्री 2 पके हुए केले

1 कप दूध

1 छोटा चम्मच चीनी या स्वादानुसार मिश्री

1 छोटा चम्मच कटे हुए बादाम (वैकल्पिक)

2-3 इलायची के दाने, पिसे हुए (वैकल्पिक)

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4 of 5 केले की रेसिपी - फोटो : AI

बनाने की विधि



स्टेप 1- सबसे पहले केलों को अच्छी तरह धोकर छील लें और छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें।

स्टेप 2- एक साफ बर्तन में दूध गर्म करें। दूध को धीमी आंच पर कुछ देर पकने दें।

स्टेप 3- अगर आप मिठास पसंद करते हैं, तो इसमें थोड़ी मिश्री या चीनी मिला सकते हैं।

स्टेप 4- दूध को हल्का ठंडा होने दें और फिर केले के टुकड़े डालें।

स्टेप 5- स्वाद और खुशबू के लिए थोड़ी इलायची और कटे हुए बादाम डाल सकते हैं।

स्टेप 6- तैयार प्रसाद को एक साफ कटोरी में निकाल लें। पूजा के समय इसे मां स्कंदमाता को अर्पित करें। ध्यान रखें कि यह एक आसान घरेलू प्रसाद रेसिपी है। पूजा के लिए केवल केले अर्पित करना भी पर्याप्त है। भोग बनाते समय अपनी पारिवारिक परंपरा और व्रत के नियमों का पालन करें।

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5 of 5 Maa Skandmata - फोटो : Adobe stock