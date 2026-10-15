फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Lifestyle ›   Fasting during navratri should eat food that keeps their energy levels up throughout the day

शारदीय नवरात्रि 2026: नवरात्रि में व्रत रखने वालों को क्या खाना चाहिए? जिससे दिनभर बनी रहे एनर्जी?

Thu, 15 Oct 2026 05:27 PM IST
सोनिया चौहान लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: सोनिया चौहान Updated Thu, 15 Oct 2026 05:27 PM IST
सार

Navratri Fasting Food: नवरात्रि में व्रत रखने वालों को ऐसी चीजें खानी चाहिए, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ शरीर को जरूरी पोषक तत्व दें और दिनभर एनर्जी बनाए रखें। व्रत के दौरान सामान्य खानपान में बदलाव होने के कारण सही आहार चुनना भी बेहद जरूरी है।

विज्ञापन
Fasting during navratri should eat food that keeps their energy levels up throughout the day
नवरात्रि व्रत में अपनाएं ये हेल्दी फूड्स - फोटो : Adobe Stock
Shardiya Navratri Vrat Healthy Food Tips: नवरात्रि का त्योहार मां दुर्गा की आराधना, आस्था और सात्विक जीवनशैली का प्रतीक है। इन नौ दिनों में बहुत से लोग व्रत रखते हैं और अपने खानपान में बदलाव करते हैं। ऐसे में अक्सर सवाल उठता है कि नवरात्रि में व्रत रखने वालों को क्या खाना चाहिए, ताकि भोजन स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहतमंद भी हो।



नवरात्रि में व्रत रखने वालों को ऐसी चीजें खानी चाहिए, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ शरीर को जरूरी पोषक तत्व दें और दिनभर एनर्जी बनाए रखें। व्रत के दौरान सामान्य खानपान में बदलाव होने के कारण सही आहार चुनना बेहद जरूरी है। 
Trending Videos
Fasting during navratri should eat food that keeps their energy levels up throughout the day
ताजे फल - फोटो : AI generated
ताजे फल


सेब, केला, पपीता, संतरा और अनार जैसे फल खाएं। इनमें विटामिन, मिनरल्स, फाइबर और प्राकृतिक शर्करा होती है, जो शरीर को ऊर्जा देने और पाचन को बेहतर बनाए रखने में मदद करती है। व्रत के दौरान इन फलों को अपनी डाइट में शामिल करने से शरीर को पोषण मिलता है और कमजोरी महसूस होने की आशंका कम हो सकती है।
Fasting during navratri should eat food that keeps their energy levels up throughout the day
साबूदाना खिचड़ी - फोटो : Adobe Stock
साबूदाना खिचड़ी


साबूदाना कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च का अच्छा स्रोत है, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में मदद करता है। नवरात्रि के व्रत के दौरान जब लोग सामान्य भोजन नहीं करते हैं, तब साबूदाना खिचड़ी या खीर खाने से शरीर को जल्दी ऊर्जा मिलने के साथ कुछ अतिरिक्त पोषक तत्व भी मिलते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
Fasting during navratri should eat food that keeps their energy levels up throughout the day
दूध, दही और मेवे - फोटो : AI generated

दूध, दही और मेवे


दूध और दही से प्रोटीन व कैल्शियम मिलता है, जबकि बादाम, अखरोट और मूंगफली से हेल्दी फैट और ऊर्जा मिलती है। व्रत में इन्हें खाने से पेट लंबे समय तक भरा महसूस हो सकता है।
विज्ञापन
Fasting during navratri should eat food that keeps their energy levels up throughout the day
मखाना - फोटो : AI generated
मखाना



व्रत में मखाने खाना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि यह हल्का, सुपाच्य और पोषक तत्वों से भरपूर होता है। मखाने में भरपूर मात्रा में फाइबर और प्रोटीन होता है, जिससे पेट लंबे समय तक भरा रहता है और बार-बार भूख नहीं लगती। इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है, जिससे उपवास के दौरान शरीर में शुगर का स्तर स्थिर बना रहता है। 
 


लौकी से बनने वाली 5 स्वादिष्ट और आसान फलाहारी डिश, व्रत में आएंगी खूब पसंद
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें  लाइफ़ स्टाइल से संबंधित समाचार (Lifestyle News in Hindi), लाइफ़स्टाइल जगत (Lifestyle section) की अन्य खबरें जैसे हेल्थ एंड फिटनेस न्यूज़ (Health  and fitness news), लाइव फैशन न्यूज़, (live fashion news) लेटेस्ट फूड न्यूज़ इन हिंदी, (latest food news) रिलेशनशिप न्यूज़ (relationship news in Hindi) और यात्रा (travel news in Hindi)  आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़ (Hindi News)।  

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed