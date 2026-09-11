1 of 8 गणपति उत्सव पर बनाएं ये 7 प्रसाद - फोटो : Ai

Ganesh Chaturthi Prasad Recipes: गणेश चतुर्थी का त्योहार आते ही घरों में बप्पा के स्वागत की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। सजावट, पूजा और आरती के साथ सबसे अहम बात होती है भगवान गणेश को चढ़ाया जाने वाला भोग और प्रसाद। माना जाता है कि गणपति बप्पा को मोदक और मीठे व्यंजन बेहद प्रिय हैं। हालांकि त्योहार की भागदौड़ में हर किसी के पास घंटों किचन में खड़े होकर प्रसाद बनाने का समय नहीं होता। ऐसे में कुछ आसान और झटपट बनने वाले प्रसाद आपकी परेशानी दूर कर सकते हैं।

अगर आप भी इस गणेश चतुर्थी पर घर में बने शुद्ध और स्वादिष्ट प्रसाद से बप्पा को भोग लगाना चाहती हैं, तो महंगे या मुश्किल व्यंजन बनाने की जरूरत नहीं है। सूजी, बेसन, नारियल, गुड़, मखाना और घर में मौजूद अन्य सामान्य चीजों से कुछ ही समय में स्वादिष्ट प्रसाद तैयार किया जा सकता है। खास बात यह है कि इन व्यंजनों को बनाने में ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी और परिवार के सदस्य भी इन्हें चाव से खाएंगे। आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी के लिए 7 झटपट और स्वादिष्ट प्रसाद की आसान रेसिपीज

2 of 8 हलवा - फोटो : Instagram

सूजी का हलवा

गणेश पूजा के लिए सूजी का हलवा सबसे आसान और लोकप्रिय प्रसाद है। इसके लिए कड़ाही में घी गर्म करके सूजी को खुशबू आने तक भून लें। अब इसमें पानी और चीनी डालकर अच्छी तरह पकाएं। ऊपर से इलायची और ड्राई फ्रूट्स डालकर तैयार करें। यह प्रसाद कुछ ही मिनटों में बनकर तैयार हो जाता है।

3 of 8 Ladoo Recipe - फोटो : instagram

नारियल के लड्डू

अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है तो नारियल के लड्डू एक बेहतरीन विकल्प हैं। कद्दूकस किए हुए नारियल में कंडेंस्ड मिल्क मिलाकर धीमी आंच पर थोड़ा पकाएं। मिश्रण ठंडा होने पर छोटे-छोटे लड्डू बना लें। चाहें तो इन्हें सूखे नारियल में लपेटकर और आकर्षक बना सकती हैं।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 8 besan ladoo - फोटो : instagram

बेसन के लड्डू

बेसन के लड्डू प्रसाद के लिए पारंपरिक और स्वादिष्ट विकल्प हैं। घी में बेसन को धीमी आंच पर अच्छी तरह भूनें। बेसन के ठंडा होने पर इसमें बूरा या पिसी चीनी और इलायची मिलाएं। अब मिश्रण से छोटे-छोटे लड्डू बना लें।

विज्ञापन

5 of 8 Makhana Kheer - फोटो : Adobe stock