Janmashtami 2026 Bhog Panjiri Recipe: जन्माष्टमी का पर्व भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में पूरे देश में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस खास दिन भक्त भगवान कृष्ण को विभिन्न प्रकार के पकवानों और मिठाइयों का भोग लगाते हैं। पंजीरी भी जन्माष्टमी के प्रसाद में शामिल की जाने वाली लोकप्रिय पारंपरिक तैयारियों में से एक है। गेहूं के आटे, घी, चीनी और ड्राई फ्रूट्स से बनने वाली पंजीरी स्वादिष्ट होने के साथ-साथ खुशबूदार भी होती है।

गेहूं का आटा- 1 कप

देसी घी- 1/2 कप

पिसी हुई चीनी/बूरा- 1/2 कप या स्वादानुसार

मखाने- 1/2 कप

बादाम- 2 बड़े चम्मच

काजू- 2 बड़े चम्मच

किशमिश- 1 बड़ा चम्मच

कद्दूकस किया हुआ नारियल- 2 बड़े चम्मच

इलायची पाउडर- 1/2 छोटा चम्मच

चिरौंजी- 1 छोटा चम्मच, वैकल्पिक

जन्माष्टमी 2026 पर अगर आप घर पर कान्हा के लिए सरल और स्वादिष्ट भोग तैयार करना चाहते हैं, तो यह पंजीरी रेसिपी आपके लिए उपयोगी हो सकती है। इसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं होती और सही तरीके से भूनने पर इसका स्वाद और अरोमा बेहद शानदार आता है।पंजीरी की खासियत यह है कि आप इसे अपनी पसंद के अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं। इसमें मखाना, बादाम, काजू, किशमिश और इलायची जैसी सामग्री शामिल की जा सकती है। जानिए जन्माष्टमी भोग पंजीरी बनाने की आसान विधि, ताकि आप घर पर श्रद्धा के साथ भगवान कृष्ण को भोग अर्पित कर सकें।



पंजीरी बनाने की विधि



स्टेप 1- सबसे पहले एक भारी तले वाली कड़ाही में थोड़ा घी गर्म करें।

स्टेप 2- इसमें मखाने डालकर उन्हें धीमी से मध्यम आंच पर कुरकुरा होने तक भून लें।

स्टेप 3- मखानों को निकालकर ठंडा करें और हल्का दरदरा कूट लें।

स्टेप 4- अब उसी कड़ाही में जरूरत के अनुसार घी डालें और गेहूं का आटा डालकर धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए भूनें।

स्टेप 5- आटे को जल्दबाजी में तेज आंच पर न भूनें, क्योंकि इससे उसका स्वाद और रंग प्रभावित हो सकता है।

स्टेप 6- जब आटे से अच्छी खुशबू आने लगे और उसका रंग हल्का सुनहरा हो जाए, तब गैस बंद कर दें।

स्टेप 7- अलग से बादाम और काजू को हल्का भूनकर काट लें।

स्टेप 8- अब भुने हुए आटे को थोड़ा ठंडा होने दें।

स्टेप 9- इसमें बूरा या पिसी चीनी, मखाने, ड्राई फ्रूट्स, नारियल, किशमिश और इलायची पाउडर डालें।



सभी सामग्री को अच्छी तरह मिलाएं। ध्यान रखें कि चीनी डालते समय आटा बहुत गर्म न हो, वरना मिश्रण का texture प्रभावित हो सकता है।





पंजीरी को स्वादिष्ट बनाने के टिप्स



पंजीरी का स्वाद मुख्य रूप से आटे को सही तरीके से भूनने पर निर्भर करता है। इसलिए इसे धीमी आंच पर धैर्य के साथ भूनना बेहतर है। घी की मात्रा भी बहुत कम न रखें, क्योंकि इससे पंजीरी सूखी लग सकती है। आप स्वाद के अनुसार इसमें मखाने और ड्राई फ्रूट्स की मात्रा बढ़ा सकते हैं। अगर आप अधिक पारंपरिक फ्लेवर चाहते हैं, तो थोड़ी इलायची और नारियल इसका स्वाद और अरोमा बढ़ा सकते हैं।



जन्माष्टमी भोग कैसे अर्पित करें?



पंजीरी तैयार होने के बाद इसे साफ भोग के बर्तन में रखें। पूजा की अपनी पारिवारिक या धार्मिक परंपरा के अनुसार इसे भगवान श्रीकृष्ण को अर्पित करें। भोग लगाने के बाद इसे प्रसाद के रूप में परिवार और अन्य भक्तों में बांटा जा सकता है।



नोट: भोग की सामग्री और पूजा की विधि अलग-अलग परिवारों एवं क्षेत्रों की परंपराओं के अनुसार अलग हो सकती है।