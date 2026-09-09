1 of 5 घर पर बनाएं हर्बल टी - फोटो : Ai







Link Copied



Natural herbal tea recipe: भारत में सुबह की शुरुआत अक्सर एक कप गर्म चाय से होती है। किसी के लिए चाय सिर्फ एक पेय है, तो किसी के लिए दिनभर की थकान दूर करने वाला छोटा सा सुकून। बाजार में अलग-अलग ब्रांड की चायपत्ती और फ्लेवर वाली चाय आसानी से मिल जाती है, लेकिन कई लोग अब अपने खाने-पीने में ज्यादा प्राकृतिक और कम प्रोसेस्ड विकल्प शामिल करना चाहते हैं। ऐसे में घर पर बनी ताजी हर्बल टी एक अच्छा विकल्प हो सकती है।

यहां यह समझना जरूरी है कि हर बाजारू चायपत्ती मिलावटी या रंग वाली नहीं होती। इसलिए किसी भी ब्रांड के बारे में बिना जांच के दावा करना सही नहीं है। लेकिन अगर आप रेगुलर ब्लैक टी से अलग, कैफीन-फ्री या प्राकृतिक जड़ी-बूटियों और मसालों से बनी चाय पीना चाहते हैं, तो घर पर अपनी पसंद की हर्बल टी आसानी से तैयार कर सकते हैं।

तुलसी, अदरक, पुदीना, लेमनग्रास और कुछ घरेलू मसालों से बनी चाय स्वाद और खुशबू दोनों में खास हो सकती है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसमें सामग्री अपनी पसंद के अनुसार चुन सकते हैं और ताजी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए जानते हैं घर पर आसानी से तैयार होने वाली कुछ स्वादिष्ट और नेचुरल हर्बल टी की रेसिपीज।

2 of 5 तुलसी अदरक चाय - फोटो : Ai

तुलसी-अदरक हर्बल टी

तुलसी और अदरक से बनी गर्मागर्म चाय की खुशबू और स्वाद बेहद अच्छा लगता है। इसे बनाने के लिए एक कप पानी में 5 से 6 साफ तुलसी की पत्तियां और थोड़ा कद्दूकस किया हुआ अदरक डालें।

इसे कुछ मिनट तक उबलने दें और फिर छानकर कप में निकाल लें। स्वाद के लिए आप इसमें थोड़ा नींबू या शहद मिला सकते हैं, लेकिन शहद को बहुत गर्म पानी में डालने के बजाय पेय के हल्का गुनगुना होने पर मिलाना बेहतर माना जाता है।

सामग्री

1 कप पानी

5-6 तुलसी की पत्तियां

½ इंच अदरक

स्वादानुसार नींबू

3 of 5 पुदीना नींबू चाय - फोटो : Ai

पुदीना और नींबू वाली फ्रेश टी

अगर आपको ताजगी से भरा हल्का पेय पसंद है, तो पुदीना और नींबू की हर्बल टी ट्राई कर सकते हैं। एक कप पानी में 7 से 8 पुदीने की पत्तियां डालकर कुछ मिनट उबालें।

इसके बाद इसे छान लें और हल्का ठंडा होने पर थोड़ा नींबू का रस मिलाएं। गर्मियों और उमस भरे मौसम में इसे हल्का गुनगुना या ठंडा करके भी पिया जा सकता है।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 लेमनग्रास हर्बल टी - फोटो : Ai

लेमनग्रास हर्बल टी

लेमनग्रास की खुशबू वाली हर्बल टी घर पर बनाना बेहद आसान है। अगर आपके घर के गार्डन या गमले में लेमनग्रास है, तो उसकी ताजी पत्तियों या डंठल का इस्तेमाल किया जा सकता है।

एक कप पानी में कटे हुए लेमनग्रास के कुछ टुकड़े डालकर 5 से 7 मिनट तक उबालें। खुशबू और स्वाद आने के बाद इसे छान लें। चाहें तो इसमें थोड़ा अदरक भी मिला सकते हैं।

विज्ञापन

5 of 5 मसाला हर्बल टी - फोटो : Ai