1 of 6 फटे दूध से क्या बनाएं - फोटो : Ai







Link Copied



Fate dudh ki recipe: रसोई में दूध का फट जाना अक्सर नुकसान जैसा लगता है। चाय बनाते समय या दूध गर्म करते हुए अगर दूध अचानक फट जाए, तो ज्यादातर लोग उसे खराब समझकर फेंक देते हैं। लेकिन हर बार ऐसा करना जरूरी नहीं है। अगर दूध सिर्फ नींबू, दही, सिरका या किसी खट्टी चीज के कारण फटा है और उसमें बदबू, फफूंदी या लंबे समय से खराब होने के संकेत नहीं हैं, तो इसका इस्तेमाल कई स्वादिष्ट चीजें बनाने में किया जा सकता है। इससे न सिर्फ खाने की बर्बादी कम होगी, बल्कि आपकी रसोई में नई-नई रेसिपीज भी तैयार हो जाएंगी।

फटे दूध से बनने वाला छेना और पनीर भारतीय रसोई की कई लोकप्रिय डिशेज की शुरुआत हो सकते हैं। इसके अलावा इसे मीठी और नमकीन दोनों तरह की चीजों में इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि यहां एक बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि अगर दूध खराब होने की वजह से फटा है, उसमें तेज बदबू आ रही है या उसका रंग और स्वाद असामान्य है, तो उसे खाना सुरक्षित नहीं माना जाता और उसे फेंक देना चाहिए।

अगर आपका दूध ताजा था और केवल फट गया है, तो फेंकने के बजाय इन 5 स्वादिष्ट चीजों को बनाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।

2 of 6 paneer - फोटो : AI Generated

घर पर बनाएं ताजा पनीर

फटे दूध का सबसे आसान और लोकप्रिय इस्तेमाल घर का बना पनीर है। इसके लिए फटे हुए दूध को साफ सूती कपड़े या मलमल के कपड़े में छान लें। इसके बाद ठंडे पानी से हल्का धोकर अतिरिक्त खट्टापन कम किया जा सकता है। कपड़े को बांधकर कुछ देर लटका दें ताकि पानी निकल जाए।

इसके बाद इसे किसी भारी चीज के नीचे रखकर दबा दें। कुछ समय बाद आपका ताजा पनीर तैयार हो जाएगा। इससे आप पनीर भुर्जी, पनीर मसाला या दूसरी सब्जियां बना सकते हैं।

3 of 6 फटे दूध से क्या बनाएं - फोटो : Ai

स्वादिष्ट भुर्जी बनाएं

अगर फटा हुआ दूध छानने के बाद आपके पास मुलायम छेना बचा है, तो इससे झटपट छेना या पनीर भुर्जी बनाई जा सकती है। एक पैन में थोड़ा तेल डालकर प्याज, टमाटर और हल्के मसाले भूनें। इसमें छेना डालकर कुछ मिनट तक पकाएं।

चाहें तो इसमें शिमला मिर्च और हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। इसे रोटी, पराठे या ब्रेड के साथ परोसें। सुबह के नाश्ते या शाम के हल्के खाने के लिए यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 6 रसगुल्ला। - फोटो : अमर उजाला।

बनाएं मीठा छेना

फटे दूध से बना ताजा छेना मिठाई बनाने के भी काम आता है। इसे हल्के हाथों से मसलकर इसमें स्वाद के अनुसार चीनी, इलायची और ड्राई फ्रूट्स मिलाए जा सकते हैं। इससे एक आसान और स्वादिष्ट मीठा छेना तैयार हो जाता है।

अगर आप कुछ अलग बनाना चाहते हैं, तो इसी छेने का इस्तेमाल कई पारंपरिक बंगाली मिठाइयों की तैयारी में भी किया जाता है। घर पर बनी यह मिठाई बच्चों से लेकर बड़ों तक को पसंद आ सकती है।

विज्ञापन

5 of 6 पराठा - फोटो : instagram