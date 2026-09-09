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फटा दूध फेंके नहीं! इससे बनाएं 5 ऐसी स्वादिष्ट चीजें कि सब मांगेंगे रेसिपी

Wed, 09 Sep 2026 07:45 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Wed, 09 Sep 2026 07:45 PM IST
सार

Curdled milk recipes: थोड़ी सी समझदारी से रसोई में होने वाली बर्बादी को कम किया जा सकता है। इसलिए अगली बार दूध फट जाए, तो तुरंत फेंकने के बजाय उसकी स्थिति जांचें और अगर वह सुरक्षित हो, तो इन स्वादिष्ट रेसिपीज में उसका इस्तेमाल करें। 

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Curdled Milk recipe: Turn Split Milk into Something Delicious fate dudh ki recipe
फटे दूध से क्या बनाएं - फोटो : Ai

Fate dudh ki recipe: रसोई में दूध का फट जाना अक्सर नुकसान जैसा लगता है। चाय बनाते समय या दूध गर्म करते हुए अगर दूध अचानक फट जाए, तो ज्यादातर लोग उसे खराब समझकर फेंक देते हैं। लेकिन हर बार ऐसा करना जरूरी नहीं है। अगर दूध सिर्फ नींबू, दही, सिरका या किसी खट्टी चीज के कारण फटा है और उसमें बदबू, फफूंदी या लंबे समय से खराब होने के संकेत नहीं हैं, तो इसका इस्तेमाल कई स्वादिष्ट चीजें बनाने में किया जा सकता है। इससे न सिर्फ खाने की बर्बादी कम होगी, बल्कि आपकी रसोई में नई-नई रेसिपीज भी तैयार हो जाएंगी।


 

फटे दूध से बनने वाला छेना और पनीर भारतीय रसोई की कई लोकप्रिय डिशेज की शुरुआत हो सकते हैं। इसके अलावा इसे मीठी और नमकीन दोनों तरह की चीजों में इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि यहां एक बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि अगर दूध खराब होने की वजह से फटा है, उसमें तेज बदबू आ रही है या उसका रंग और स्वाद असामान्य है, तो उसे खाना सुरक्षित नहीं माना जाता और उसे फेंक देना चाहिए।
 

अगर आपका दूध ताजा था और केवल फट गया है, तो फेंकने के बजाय इन 5 स्वादिष्ट चीजों को बनाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
Curdled Milk recipe: Turn Split Milk into Something Delicious fate dudh ki recipe
paneer - फोटो : AI Generated

घर पर बनाएं ताजा पनीर
 

फटे दूध का सबसे आसान और लोकप्रिय इस्तेमाल घर का बना पनीर है। इसके लिए फटे हुए दूध को साफ सूती कपड़े या मलमल के कपड़े में छान लें। इसके बाद ठंडे पानी से हल्का धोकर अतिरिक्त खट्टापन कम किया जा सकता है। कपड़े को बांधकर कुछ देर लटका दें ताकि पानी निकल जाए।
 

इसके बाद इसे किसी भारी चीज के नीचे रखकर दबा दें। कुछ समय बाद आपका ताजा पनीर तैयार हो जाएगा। इससे आप पनीर भुर्जी, पनीर मसाला या दूसरी सब्जियां बना सकते हैं।

Curdled Milk recipe: Turn Split Milk into Something Delicious fate dudh ki recipe
फटे दूध से क्या बनाएं - फोटो : Ai

स्वादिष्ट भुर्जी बनाएं
 

अगर फटा हुआ दूध छानने के बाद आपके पास मुलायम छेना बचा है, तो इससे झटपट छेना या पनीर भुर्जी बनाई जा सकती है। एक पैन में थोड़ा तेल डालकर प्याज, टमाटर और हल्के मसाले भूनें। इसमें छेना डालकर कुछ मिनट तक पकाएं।
 

चाहें तो इसमें शिमला मिर्च और हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। इसे रोटी, पराठे या ब्रेड के साथ परोसें। सुबह के नाश्ते या शाम के हल्के खाने के लिए यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है।

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Curdled Milk recipe: Turn Split Milk into Something Delicious fate dudh ki recipe
रसगुल्ला। - फोटो : अमर उजाला।

बनाएं मीठा छेना
 

फटे दूध से बना ताजा छेना मिठाई बनाने के भी काम आता है। इसे हल्के हाथों से मसलकर इसमें स्वाद के अनुसार चीनी, इलायची और ड्राई फ्रूट्स मिलाए जा सकते हैं। इससे एक आसान और स्वादिष्ट मीठा छेना तैयार हो जाता है।
 

अगर आप कुछ अलग बनाना चाहते हैं, तो इसी छेने का इस्तेमाल कई पारंपरिक बंगाली मिठाइयों की तैयारी में भी किया जाता है। घर पर बनी यह मिठाई बच्चों से लेकर बड़ों तक को पसंद आ सकती है।

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Curdled Milk recipe: Turn Split Milk into Something Delicious fate dudh ki recipe
पराठा - फोटो : instagram

पराठे की स्टफिंग में करें इस्तेमाल
 

फटे दूध से निकला छेना पराठे की स्टफिंग के लिए भी बेहतरीन विकल्प है। इसमें बारीक कटा प्याज, हरी मिर्च, धनिया, नमक और हल्के मसाले मिलाएं। अब इसे आटे की लोई में भरकर सामान्य तरीके से पराठा बना लें।
 

यह तरीका खासतौर पर तब काम आता है, जब घर में अचानक नाश्ते के लिए कुछ अलग बनाना हो। गर्मागर्म छेना पराठा दही या चटनी के साथ बेहद स्वादिष्ट लगता है

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