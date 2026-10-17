Maa Mahagauri Bhog Recipe:नवरात्रि का आठवां दिन मां दुर्गा के आठवें स्वरूप माता महागौरी को समर्पित होता है। इस दिन को महाअष्टमी या दुर्गाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, माता महागौरी शांति, पवित्रता, सौभाग्य और सुख-समृद्धि की प्रतीक हैं। नवरात्रि के दौरान भक्त मां की पूजा-अर्चना करते हैं और श्रद्धापूर्वक भोग अर्पित करते हैं।
मां महागौरी की पूजा में सफेद रंग का विशेष महत्व माना जाता है। ऐसे में दूध से बनी मिठाइयां, खीर, नारियल और अन्य सात्विक पकवान भोग के रूप में चढ़ाए जा सकते हैं। अगर आप भी इस महाअष्टमी पर घर में आसानी से तैयार होने वाला स्वादिष्ट प्रसाद बनाना चाहते हैं, तो सूजी का हलवा एक अच्छा विकल्प है। इसे बनाने के लिए ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं होती और यह कम समय में तैयार हो जाता है। आइए जानते हैं सूजी का हलवा बनाने की आसान रेसिपी और भोग अर्पित करने की सरल विधि।
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अष्टमी तिथि पर भोग में क्या बनाएं
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आठवां दिन, मां महागौरी- नारियल
मां महागौरी को पवित्रता, शांति और सौम्यता का प्रतीक माना जाता है। अष्टमी के दिन उन्हें नारियल अर्पित करने की परंपरा है। कई घरों में इस दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। भक्त मां से परिवार में सुख-शांति और मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना करते हैं।
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नारियल
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माता महागौरी के भोग के लिए सामग्री
नारियल की खीर बनाने का तरीका
सामग्री
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खीर बनाने की आसान विधि
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खीर बनाने की आसान विधि
स्टेप 1-दूध को उबालें और धीमी आंच पर पकाएं।
स्टेप 2- इसमें कद्दूकस किया हुआ नारियल डालें।
स्टेप 3- 10-15 मिनट तक पकाएं।
स्टेप 4- चीनी और इलायची मिलाएं।
स्टेप 5- ड्राई फ्रूट्स डालकर गैस बंद करें।
खीर को ठंडा या गर्म, दोनों तरह से भोग लगा सकते हैं।
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coconut laddu
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नारियल का लड्डू या बर्फी बनाने की विधि
आप चाहें तो नारियल के लड्डू या नारियल की बर्फी भी आसानी से घर पर बना सकते हैं। इसके लिए 200 ग्राम नारियल के बुरादे में दो चम्मच घी, मिलाकर 3-4 मिनट तक भूल नें। फिर एक कप दूध, 150 ग्राम चीनी या कंडेंस्ड मिल्क डालकर धीमी आंच पर गाढ़ा होने तक पकाएं। इलायची पाउडर मिलाएं और गैस बंद कर दें। जब यह मिश्रण ठंडा होने लगे तो लड्डू का शेप देकर सूखे नारियल के बुरादे में लपेटें। इस मिश्रण को प्लेट पर फैलाकर बर्फी के शेप में भी काट सकते हैं। ठंडा होने पर खाएं।