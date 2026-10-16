Maa Kalaratri Bhog 2026: शारदीय नवरात्रि की सप्तमी तिथि मां दुर्गा के सातवें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा के लिए विशेष मानी जाती है। इस दिन भक्त मां की विधि-विधान से पूजा करते हैं और सुख, शांति, साहस तथा समृद्धि की कामना करते हैं। पूजा के दौरान माता को भोग अर्पित करना भी श्रद्धा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आप भी सप्तमी के दिन घर पर प्रसाद तैयार करना चाहते हैं, तो हलवा, काले चने और पूरी का पारंपरिक प्रसाद एक अच्छा विकल्प हो सकता है।
नवरात्रि में भोग तैयार करते समय साफ-सफाई, शुद्ध सामग्री और सात्विक भोजन का विशेष ध्यान रखा जाता है। सूजी का हलवा, मसालेदार काले चने और गरमा-गरम पूरी का संयोजन कई घरों में पूजा और कन्या पूजन के अवसर पर बनाया जाता है। हालांकि, मां कालरात्रि के लिए भोग की परंपराएं परिवार, क्षेत्र और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार अलग-अलग हो सकती हैं। इसलिए अपने घर की पूजा परंपरा के अनुसार प्रसाद तैयार करें।
अगर आप सोच रहे हैं कि सप्तमी पर हलवा-चना कैसे बनाएं, तो यहां जानिए आसान रेसिपी, सामग्री और बनाने का सही तरीका। इन विधियों की मदद से आप घर पर स्वादिष्ट प्रसाद तैयार कर सकते हैं।
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नवरात्रि 7वें दिन का भोग
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सातवां दिन, मां कालरात्रि प्रिय भोग
मां कालरात्रि को नकारात्मक शक्तियों का नाश करने वाली देवी माना जाता है। सातवें दिन उन्हें गुड़ या गुड़ से बनी मिठाई अर्पित की जाती है। मान्यता है कि मां की उपासना से भय दूर करने और विपरीत परिस्थितियों का सामना करने का साहस मिलता है।
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हलवा चना पूड़ी का प्रसाद
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काले चने बनाने की रेसिपी
सामग्री
- 1 कप काले चने
- 1 से 2 बड़े चम्मच घी या तेल
- 1 छोटा चम्मच जीरा
- 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर
- नमक स्वादानुसार
- थोड़ा अदरक और हरा धनिया (वैकल्पिक)
बनाने की विधि
स्टेप 1- काले चनों को रातभर पानी में भिगो दें।
स्टेप 2- अगले दिन पानी निकालकर चनों को ताजे पानी में प्रेशर कुकर में नरम होने तक पकाएं।
स्टेप 3- अब कड़ाही में घी गर्म करके जीरा और वैकल्पिक मसाले डालें।
स्टेप 4- उबले हुए चने डालकर अच्छी तरह मिलाएं और कुछ मिनट पकाएं।
स्टेप 5- जरूरत के अनुसार थोड़ा पानी डाल सकते हैं।
स्टेप 6- हरे धनिये से सजाकर प्रसाद के लिए तैयार करें।
स्टेप 7- यदि आपके घर में पूजा के लिए बिना प्याज-लहसुन का भोजन बनाया जाता है, तो इसे पूरी तरह सात्विक रखें।
पूरी बनाने की आसान विधि
सामग्री
2 कप गेहूं का आटा, पानी आवश्यकतानुसार, थोड़ा नमक (यदि आपकी पूजा परंपरा में स्वीकार्य हो) और तलने के लिए तेल या घी।
बनाने की विधि
स्टेप 1- आटे में थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर सख्त आटा गूंथ लें।
स्टेप 2- इसे 10 से 15 मिनट ढककर रखें।
स्टेप 3- छोटी-छोटी लोइयां बनाकर बेलें और गर्म तेल में सुनहरा होने तक तलें।
गरमा-गरम पूरियां तैयार हैं।
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halwa recipe
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सूजी के हलवे की आसान रेसिपी
सामग्री
- 1 कप सूजी
- 1/2 कप घी
- 3/4 से 1 कप चीनी
- 3 कप पानी
- 1/2 चम्मच इलायची पाउडर
- थोड़े कटे हुए बादाम और काजू (वैकल्पिक)
बनाने की विधि
स्टेप 1- सबसे पहले एक कड़ाही में घी गर्म करें और उसमें सूजी डालकर धीमी आंच पर सुनहरा होने तक भूनें।
स्टेप 2- दूसरी तरफ पानी गर्म करें और उसमें चीनी घोल लें।
स्टेप 3- अब धीरे-धीरे चीनी वाला पानी भुनी हुई सूजी में डालें और लगातार चलाते रहें, ताकि गांठें न बनें।
स्टेप 4- हलवा गाढ़ा होने लगे तो इलायची पाउडर और मेवे डालें।
स्टेप 5- कुछ मिनट पकाने के बाद गैस बंद कर दें। आपका स्वादिष्ट सूजी का हलवा तैयार है।
सप्तमी पर भोग लगाते समय रखें इन बातों का ध्यान
पूजा के लिए प्रसाद बनाते समय रसोई और बर्तनों की साफ-सफाई रखें। भोग अर्पित करने से पहले भोजन को साफ थाली में सजाएं और अपनी पारिवारिक पूजा परंपरा के अनुसार मां कालरात्रि को अर्पित करें। प्रसाद को स्वच्छ तरीके से परोसें और श्रद्धालुओं के बीच बांटें।