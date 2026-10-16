Maa Kalaratri Bhog 2026: शारदीय नवरात्रि की सप्तमी तिथि मां दुर्गा के सातवें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा के लिए विशेष मानी जाती है। इस दिन भक्त मां की विधि-विधान से पूजा करते हैं और सुख, शांति, साहस तथा समृद्धि की कामना करते हैं। पूजा के दौरान माता को भोग अर्पित करना भी श्रद्धा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आप भी सप्तमी के दिन घर पर प्रसाद तैयार करना चाहते हैं, तो हलवा, काले चने और पूरी का पारंपरिक प्रसाद एक अच्छा विकल्प हो सकता है।



नवरात्रि में भोग तैयार करते समय साफ-सफाई, शुद्ध सामग्री और सात्विक भोजन का विशेष ध्यान रखा जाता है। सूजी का हलवा, मसालेदार काले चने और गरमा-गरम पूरी का संयोजन कई घरों में पूजा और कन्या पूजन के अवसर पर बनाया जाता है। हालांकि, मां कालरात्रि के लिए भोग की परंपराएं परिवार, क्षेत्र और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार अलग-अलग हो सकती हैं। इसलिए अपने घर की पूजा परंपरा के अनुसार प्रसाद तैयार करें।



अगर आप सोच रहे हैं कि सप्तमी पर हलवा-चना कैसे बनाएं, तो यहां जानिए आसान रेसिपी, सामग्री और बनाने का सही तरीका। इन विधियों की मदद से आप घर पर स्वादिष्ट प्रसाद तैयार कर सकते हैं।