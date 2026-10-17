नवरात्रि कन्या भोज: अष्टमी-नवमी पर कन्याओं की थाली में हलवे के साथ परोस सकते हैं ये मीठे पकवान

1 of 6 नवरात्रि कन्याओं की थाली में सजाएं ये मीठे पकवान - फोटो : Adobe Stock







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Navratri Kanya Pujan Bhog: शारदीय नवरात्रि में अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। इस अवसर पर कन्याओं को हलवा-पूरी और चने का प्रसाद खिलाया जाता है। लेकिन अगर आप इस बार कन्या भोज की थाली में हलवे के साथ कुछ और मीठा शामिल करना चाहती हैं, तो कई स्वादिष्ट विकल्प आजमा सकती हैं। ये स्वीट डिशेज बनाने में आसान हैं और कन्याओं को भी खूब पसंद आएंगी। आइए जानते हैं, कन्या पूजन के प्रसाद में हलवे के साथ कौन-कौन से मीठे पकवान परोसे जा सकते हैं।

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2 of 6 आटे का हलवा - फोटो : AI generated

आटे का हलवा



कंजक पूजन के भोग में सूजी का हलवा तो आपने कई बार बनाया होगा, लेकिन इस बार कुछ अलग और स्वादिष्ट बनाने का मन है, तो आटे का हलवा ट्राई कर सकती हैं। घी, गेहूं के आटे और चीनी से बनने वाला यह पारंपरिक हलवा स्वाद में लाजवाब होता है और इसे घर पर आसानी से तैयार किया जा सकता है।

3 of 6 मखाने की खीर - फोटो : AI generated

मखाने की खीर

कन्या पूजन के भोग में हलवे के साथ कुछ मीठा और खास परोसना चाहती हैं, तो मखाने की खीर एक अच्छा विकल्प है। दूध, मखाने और मेवों से बनी यह स्वादिष्ट खीर भोग की थाली में मिठास बढ़ाने के साथ पारंपरिक प्रसाद को भी खास बना देगी।

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4 of 6 साबूदाने की खीर - फोटो : AI generated

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