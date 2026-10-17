नवरात्रि कन्या भोज: अष्टमी-नवमी पर कन्याओं की थाली में हलवे के साथ परोस सकते हैं ये मीठे पकवान

Navratri Kanya Pujan Bhog: शारदीय नवरात्रि में अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। इस अवसर पर कन्याओं को हलवा-पूरी और चने का प्रसाद खिलाया जाता है। लेकिन अगर आप इस बार कन्या भोज की थाली में हलवे के साथ कुछ और मीठा शामिल करना चाहती हैं, तो कई स्वादिष्ट विकल्प आजमा सकती हैं। ये स्वीट डिशेज बनाने में आसान हैं और कन्याओं को भी खूब पसंद आएंगी। आइए जानते हैं, कन्या पूजन के प्रसाद में हलवे के साथ कौन-कौन से मीठे पकवान परोसे जा सकते हैं।
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आटे का हलवा
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आटे का हलवा
कंजक पूजन के भोग में सूजी का हलवा तो आपने कई बार बनाया होगा, लेकिन इस बार कुछ अलग और स्वादिष्ट बनाने का मन है, तो आटे का हलवा ट्राई कर सकती हैं। घी, गेहूं के आटे और चीनी से बनने वाला यह पारंपरिक हलवा स्वाद में लाजवाब होता है और इसे घर पर आसानी से तैयार किया जा सकता है।
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मखाने की खीर
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मखाने की खीर
कन्या पूजन के भोग में हलवे के साथ कुछ मीठा और खास परोसना चाहती हैं, तो मखाने की खीर एक अच्छा विकल्प है। दूध, मखाने और मेवों से बनी यह स्वादिष्ट खीर भोग की थाली में मिठास बढ़ाने के साथ पारंपरिक प्रसाद को भी खास बना देगी।
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साबूदाने की खीर
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साबूदाने की खीर
कन्या पूजन के मौके पर आप कन्याओं को मीठे में साबूदाने की खीर बनाकर भी परोस सकती हैं। यह खीर स्वाद में बेहद लाजवाब होती है। इसे बनाना भी आसान है और हलवे के साथ मीठे के एक अलग विकल्प के तौर पर शामिल किया जा सकता है। खीर को स्वादिष्ट बनाने के लिए आप इसमें काजू, बादाम और किशमिश जैसे ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकती हैं।
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लौकी का हलवा
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लौकी का हलवा
कन्या पूजन के प्रसाद में आप पारंपरिक हलवे से कुछ अलग लौकी का हलवा भी शामिल कर सकती हैं। इसे और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें काजू, बादाम, किशमिश और इलायची डाल सकती हैं। दूध, घी, चीनी और कद्दूकस की हुई लौकी से बनने वाला यह मीठा पकवान स्वाद में बेहद लाजवाब लगता है।
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