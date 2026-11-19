1 of 5 अदरक लहसुन मिर्च रहेंगे ताजा - फोटो : Ai







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How To Store Ginger Garlic For Long Time: भारतीय रसोई में अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का इस्तेमाल लगभग हर दिन किया जाता है। चाय का स्वाद बढ़ाना हो, सब्जी में तड़का लगाना हो या फिर चटपटी चटनी बनानी हो, इन तीनों चीजों के बिना खाने का स्वाद अधूरा लगता है। लेकिन अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि बाजार से ताजी अदरक, लहसुन और हरी मिर्च खरीदने के कुछ ही दिनों बाद ये सूखने, सिकुड़ने या सड़ने लगते हैं। खासकर गर्मी और बरसात के मौसम में इन्हें लंबे समय तक ताजा रखना किसी चुनौती से कम नहीं होता।



कई बार जल्दबाजी में लोग इन्हें फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन सही तरीके से स्टोर नहीं करने के कारण इनकी ताजगी जल्दी खत्म हो जाती है। इसका नतीजा यह होता है कि खाने में इस्तेमाल करने से पहले ही काफी सामान खराब हो जाता है और पैसे भी बर्बाद होते हैं।



अगर आप भी हर सप्ताह अदरक, लहसुन और हरी मिर्च खरीदने की परेशानी से बचना चाहते हैं, तो कुछ आसान घरेलू तरीके आपके बेहद काम आ सकते हैं। इन तरीकों की मदद से आप इन तीनों चीजों को लंबे समय तक इस्तेमाल करने लायक रख सकते हैं। आइए जानते हैं अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को महीनों तक स्टोर करने के आसान और असरदार तरीके। कई बार जल्दबाजी में लोग इन्हें फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन सही तरीके से स्टोर नहीं करने के कारण इनकी ताजगी जल्दी खत्म हो जाती है। इसका नतीजा यह होता है कि खाने में इस्तेमाल करने से पहले ही काफी सामान खराब हो जाता है और पैसे भी बर्बाद होते हैं।अगर आप भी हर सप्ताह अदरक, लहसुन और हरी मिर्च खरीदने की परेशानी से बचना चाहते हैं, तो कुछ आसान घरेलू तरीके आपके बेहद काम आ सकते हैं। इन तरीकों की मदद से आप इन तीनों चीजों को लंबे समय तक इस्तेमाल करने लायक रख सकते हैं। आइए जानते हैं अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को महीनों तक स्टोर करने के आसान और असरदार तरीके।

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2 of 5 Ginger - फोटो : AdobeStock

अदरक को लंबे समय तक ताजा रखने का तरीका



अदरक को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए सबसे पहले उसे धोने से बचें। मिट्टी लगी हो तो सूखे कपड़े से साफ कर लें। इसके बाद अदरक को पूरी तरह सूखे पेपर बैग या एयरटाइट डिब्बे में रखने के बजाय हल्के हवादार पेपर बैग में रखकर फ्रिज के वेजिटेबल सेक्शन में रखें। ध्यान रखें कि नमी जमा न हो। लंबे समय तक स्टोर करना चाहते हैं तो अदरक को छीलकर या बिना छीले छोटे टुकड़ों में काटें और फ्रीजर में एयरटाइट कंटेनर में रख दें। जरूरत पड़ने पर सीधे इस्तेमाल कर सकते हैं।

3 of 5 लहसुन - फोटो : freepik.com

लहसुन को खराब होने से कैसे बचाएं?

लहसुन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसे ठंडी, सूखी और हवादार जगह पर रखें। साबुत लहसुन को प्लास्टिक की बंद थैली में रखने से बचें, क्योंकि नमी के कारण उसमें फफूंद लग सकती है। जालीदार टोकरी या हवादार कंटेनर इसके लिए बेहतर विकल्प हैं। अगर आपने लहसुन छील लिया है, तो उसे साफ एयरटाइट डिब्बे में रखकर फ्रिज में रखें और जल्द इस्तेमाल करें। लंबे समय तक रखने के लिए छिली हुई कलियों को फ्रीजर में भी स्टोर किया जा सकता है।



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4 of 5 हरी मिर्च - फोटो : Amar Ujala

हरी मिर्च को महीनों तक स्टोर करने का तरीका

हरी मिर्च जल्दी खराब होने वाली सब्जियों में शामिल है। इसे स्टोर करने के लिए सबसे पहले खराब और गली हुई मिर्च अलग कर दें। मिर्च को बिना धोए सूखे पेपर टॉवल में लपेटें और छेद वाले डिब्बे में रखकर फ्रिज में स्टोर करें। अगर लंबे समय तक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मिर्च के डंठल हटाकर अच्छी तरह सुखा लें और फ्रीजर बैग में रखकर फ्रीज कर दें। इससे जरूरत के अनुसार मिर्च निकालकर इस्तेमाल करना आसान होगा।



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5 of 5 अदरक लहसुन का पेस्ट - फोटो : AI