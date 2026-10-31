दिवाली स्नैक्स रेसिपी: दिवाली पर घर आने वाले मेहमानों को परोसें ये 20 लाजवाब स्नैक्स, तारीफ करते नहीं थकेंगे

1 of 5 दिवाली पर घर आने वाले मेहमानों को परोसें ये 20 लाजवाब स्नैक्स - फोटो : AI







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Diwali Party Snacks Recipes: दिवाली का त्योहार रोशनी, खुशियों और स्वादिष्ट पकवानों के बिना अधूरा लगता है। इस खास मौके पर लोग अपने घरों को सजाने के साथ दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए पार्टी भी आयोजित करते हैं। ऐसे में मेहमानों के स्वागत के लिए कुछ खास और स्वादिष्ट स्नैक्स तैयार करना जरूरी हो जाता है।



अगर आप भी इस दिवाली घर पर पार्टी रखने की योजना बना रहे हैं और समझ नहीं आ रहा कि मेहमानों को क्या परोसें, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप घर पर ही कम समय में कई तरह के चटपटे, क्रिस्पी और स्वादिष्ट स्नैक्स तैयार कर सकते हैं। समोसे, पनीर टिक्का, चीज बॉल्स से लेकर स्प्रिंग रोल और दही कबाब तक कई ऐसे विकल्प हैं, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आते हैं। आइए जानते हैं दिवाली पार्टी के लिए 20 आसान और स्वादिष्ट स्नैक्स आइडियाज।

दिवाली का त्योहार रोशनी, खुशियों और स्वादिष्ट पकवानों के बिना अधूरा लगता है। इस खास मौके पर लोग अपने घरों को सजाने के साथ दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए पार्टी भी आयोजित करते हैं। ऐसे में मेहमानों के स्वागत के लिए कुछ खास और स्वादिष्ट स्नैक्स तैयार करना जरूरी हो जाता है।

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1. पनीर टिक्का



पनीर टिक्का दिवाली पार्टी के लिए शानदार स्टार्टर है। इसे बनाने के लिए पनीर के टुकड़ों को दही, बेसन, अदरक-लहसुन पेस्ट और मसालों में मैरीनेट करें। इसके बाद तवे या ओवन में हल्का सुनहरा होने तक पकाएं। इसे हरी चटनी के साथ परोसें।



2. वेज स्प्रिंग रोल



स्प्रिंग रोल बच्चों और बड़ों दोनों को पसंद आते हैं। इसके लिए पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च और प्याज को बारीक काटकर हल्का भून लें। इस मिश्रण को स्प्रिंग रोल शीट में भरकर रोल बनाएं और सुनहरा होने तक तल लें।



3. आलू टिक्की



उबले आलू में हरी मिर्च, धनिया, नमक और मसाले मिलाकर टिक्की बनाएं। इन्हें तवे पर थोड़ा तेल डालकर दोनों तरफ से कुरकुरा सेंक लें। हरी और मीठी चटनी के साथ परोसें।



4. चीज बॉल्स



उबले आलू, कद्दूकस किया हुआ चीज, ब्रेड क्रम्ब्स और मसालों को मिलाकर छोटी-छोटी बॉल्स बनाएं। इन्हें ब्रेड क्रम्ब्स में लपेटकर सुनहरा होने तक तलें। गर्मागर्म चीज बॉल्स पार्टी में सभी को पसंद आएंगी।



5. मिनी समोसा



दिवाली पार्टी में मिनी समोसे परोसना अच्छा विकल्प है। मैदे की छोटी लोई में मसालेदार आलू और मटर की फिलिंग भरें। इन्हें तलकर हरी चटनी या इमली की चटनी के साथ परोसें।





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6. दही कबाब



दही कबाब बनाने के लिए गाढ़े दही में बेसन, पनीर और मसाले मिलाएं। इसके छोटे कबाब बनाकर तवे पर हल्का तेल लगाकर सेंक लें। ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से मुलायम होते हैं।



7. वेज कटलेट



उबले आलू, मटर, गाजर और बीन्स को मसालों के साथ मिलाकर कटलेट तैयार करें। इन्हें ब्रेड क्रम्ब्स में लपेटकर तवे पर सेंकें या हल्का तलें।



8. मिनी कचौरी



मिनी कचौरी के लिए मैदे में मोयन डालकर आटा गूंथें। इसमें मसालेदार मूंग दाल या मटर की फिलिंग भरें। धीमी आंच पर सुनहरा और कुरकुरा होने तक तलें।



9. कॉर्न चीज बाइट्स



स्वीट कॉर्न, चीज, काली मिर्च और उबले आलू को मिलाकर छोटे बाइट्स तैयार करें। इन्हें हल्का तलकर टोमैटो सॉस के साथ परोसें।



10. ब्रेड पिज्जा



ब्रेड स्लाइस पर पिज्जा सॉस लगाएं। इसके ऊपर प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और चीज डालें। तवे या माइक्रोवेव में चीज पिघलने तक पकाएं।





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11. मसाला पापड़



पापड़ को रोस्ट या फ्राई करें। इसके ऊपर बारीक कटा प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया और चाट मसाला डालें। इसे तुरंत परोसें।



12. हरा-भरा कबाब



पालक, मटर, आलू और धनिया को मिलाकर मसालेदार मिश्रण तैयार करें। इसकी छोटी टिक्की बनाकर तवे पर दोनों तरफ से सुनहरा सेंक लें।



13. पनीर पॉपकॉर्न



पनीर को छोटे टुकड़ों में काटकर मसालों में मैरीनेट करें। इन्हें मैदे और ब्रेड क्रम्ब्स की परत लगाकर क्रिस्पी होने तक तलें।



14. चिली पोटैटो



आलू के छोटे टुकड़ों को कॉर्नफ्लोर में लपेटकर क्रिस्पी फ्राई करें। फिर इन्हें सोया सॉस, टमाटर सॉस, लहसुन और शिमला मिर्च के साथ टॉस करें।



15. ढोकला बाइट्स



बेसन से बने ढोकले को छोटे टुकड़ों में काटें। ऊपर से राई, करी पत्ता और हरी मिर्च का तड़का लगाएं। नारियल और हरे धनिये से सजाकर परोसें।





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