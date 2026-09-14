Teej Rangoli Design: हरतालिका तीज का पर्व महिलाओं के लिए आस्था, श्रद्धा और सुहाग से जुड़ा बेहद खास त्योहार है। इस दिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं और अखंड सौभाग्य, सुखी वैवाहिक जीवन तथा परिवार की खुशहाली की कामना करती हैं।
पूजा, व्रत और सोलह श्रृंगार के साथ घर की सजावट भी इस पर्व की तैयारियों का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। खासकर घर के मुख्य द्वार, आंगन और पूजा स्थल को रंगोली से सजाने की परंपरा त्योहार की रौनक को और बढ़ा देती है।
रंगोली केवल सजावट का माध्यम नहीं है, बल्कि इसे शुभता और सकारात्मकता का प्रतीक भी माना जाता है। हरतालिका तीज के अवसर पर महिलाएं पारंपरिक रंगों, फूलों और धार्मिक प्रतीकों से सुंदर रंगोली बनाती हैं।
आप चाहें तो शिव-पार्वती थीम, बेलपत्र, त्रिशूल, मेहंदी डिजाइन, कलश, दीपक और फूलों की आकृतियों वाली रंगोली बनाकर अपने घर को त्योहार के रंग में रंग सकती हैं। अगर आप भी हरतालिका तीज पर पूजा स्थल या घर के आंगन को खास तरीके से सजाना चाहती हैं, तो यहां आसान से लेकर आकर्षक रंगोली डिजाइन के कुछ बेहतरीन आइडिया दिए जा रहे हैं।
2 of 6
तीज रंगोली डिजाइन
- फोटो : Ai
शिव-पार्वती थीम वाली रंगोली बनाएं
हरतालिका तीज भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना का पर्व है। ऐसे में पूजा स्थल के पास शिव-पार्वती की थीम पर रंगोली बनाई जा सकती है। इसके लिए आप शिवलिंग, त्रिशूल, डमरू या माता पार्वती से जुड़े प्रतीकों का इस्तेमाल कर सकती हैं। डिजाइन को अधिक आकर्षक बनाने के लिए इसके चारों ओर फूलों और पत्तियों की बॉर्डर बनाएं।
3 of 6
तीज रंगोली डिजाइन
- फोटो : Ai
बेलपत्र और त्रिशूल डिजाइन वाली रंगोली
भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय माना जाता है। इसलिए हरतालिका तीज पर बेलपत्र की आकृति वाली रंगोली एक पारंपरिक और सुंदर विकल्प हो सकती है। इसके बीच में त्रिशूल या डमरू का डिजाइन बनाकर रंगोली को धार्मिक रूप दिया जा सकता है। यह डिजाइन पूजा स्थल के पास बनाने के लिए खासतौर पर अच्छा रहेगा।
4 of 6
रंगोली डिजाइन
- फोटो : Ai
फूलों से बनाएं प्राकृतिक रंगोली
अगर आप रंगों और पाउडर से रंगोली बनाने के बजाय कुछ अलग करना चाहती हैं, तो फूलों की रंगोली चुन सकती हैं। गेंदे, गुलाब और अन्य फूलों की पंखुड़ियों से गोलाकार या कमल के आकार की रंगोली बनाएं। बीच में एक दीपक रखने से यह डिजाइन और भी खूबसूरत दिखाई देगी।
5 of 6
रंगोली डिजाइन
- फोटो : Ai
मेहंदी डिजाइन से प्रेरित रंगोली
हरतालिका तीज और मेहंदी का गहरा संबंध है। ऐसे में मेहंदी के बारीक पैटर्न से प्रेरित रंगोली भी बनाई जा सकती है। इसमें गोलाकार आकृतियां, पत्तियां, फूल और जालीनुमा डिजाइन शामिल करें। यह रंगोली मुख्य दरवाजे या छोटे स्थान के लिए भी उपयुक्त रहेगी।