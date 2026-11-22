1 of 4 kids mobile children mobile phone - फोटो : Amar Ujala AI







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मोबाइल-लैपटॉप के बढ़ते इस्तेमाल को लेकर तमाम अध्ययन अलर्ट करते रहे हैं। डिजिटल स्क्रीन्स से निकलने वाली नीली रोशनी आंखों से लेकर ब्रेन पर संपूर्ण स्वास्थ्य पर कई प्रकार से नकारात्मक असर डाल सकती है। लाइफस्टाइल में बढ़ती इस गड़बड़ी ने हमारी सेहत को कई प्रकार से नुकसान पहुंचाया है।



कम उम्र में ही लोग याददाश्त कमजोर होने, एकाग्रता की कमी, चिड़चिड़ापन और तनाव जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक, इन समस्याओं के पीछे नींद की कमी भी एक बड़ी वजह हो सकती है। आजकल देर रात तक मोबाइल चलाने, सोशल मीडिया पर रील्स देखने और काम का बढ़ते दबाव के कारण लोगों की नींद प्रभावित हो रही है।



क्या आप जानते हैं कि नींद की समस्याओं का असर आपके दिमाग की कार्यक्षमता पर भी पड़ सकता है?

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2 of 4 नींद की कमी की समस्या - फोटो : Freepik.com

नींद की कमी का असर



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, नींद की कमी को अक्सर हम सभी शरीर के आराम से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन वास्तव में यह मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए भी बेहद जरूरी है। पर्याप्त नींद न मिलने से दिमाग की कार्यक्षमता, सीखने की क्षमता और भावनात्मक संतुलन प्रभावित हो सकता है। मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए अच्छी नींद सबसे जरूरी चीजों में से एक है।

वयस्कों को सामान्यतौर पर रोजाना 7-9 घंटे की नींद लेनी चाहिए।

पर्याप्त नींद न मिलने पर सुबह उठने के बाद भी थकान और सुस्ती महसूस हो सकती है।

3 of 4 याददाश्त की समस्याएं - फोटो : Freepik.com

याददाश्त और एकाग्रता पर असर



सोते समय मस्तिष्क दिनभर मिली जानकारियों को व्यवस्थित करता है और यादों को मजबूत बनाता है। नींद पूरी न होने पर इस प्रक्रिया में बाधा आती है। इससे नई चीजें सीखने, ध्यान लगाने और निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। बच्चों और छात्रों में इसका असर पढ़ाई और प्रदर्शन पर भी दिखाई दे सकता है।

नींद और मानसिक स्वास्थ्य का गहरा संबंध है। लगातार नींद की कमी से मूड नियंत्रित करने वाली मस्तिष्क की प्रक्रियाएं प्रभावित हो सकती हैं।

ऐसे में आपको चिड़चिड़ापन, बेचैनी, तनाव और उदासी जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

लंबे समय तक नींद की परेशानी रहने पर अवसाद का जोखिम भी बढ़ सकता है।

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4 of 4 बच्चों के मस्तिष्क को कैसे हेल्दी रखें - फोटो : Adobe Stock