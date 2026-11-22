1 of 5 आंखों में इंफेक्शन - फोटो : Amarujala.com/AI







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क्या आपके घर में भी किसी बच्चे को कम या धुंधला दिखाई देने की समस्या है, कम उम्र में उसकी आंखों पर भी नजर का चश्मा लग गया है?



मेडिकल रिपोर्ट्स से पता चलता है कि आंखों से जुड़ी परेशानियां अब केवल बुजुर्गों को होने वाली दिक्कत नहीं रह गई है। बच्चे, युवा और कामकाजी उम्र के लोग भी तेजी से इन समस्याओं का शिकार हो रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, जिस तरह से डिजिटल उपकरणों जैसे मोबाइल-लैपटॉप का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, साथ ही लोगों की गड़बड लाइफस्टाइल और नींद की कमी ने आंखों की सेहत को गंभीर रूप से प्रभावित किया है।



क्या आप जानते हैं कि लाइफस्टाइल की गड़बड़ आदतें धीरे-धीरे हमारे आंखों की प्राकृतिक नमी को कम कर सकती है? समय रहते अगर इस समस्या पर ध्यान न दिया जाए तो इससे आंखों की रोशनी कम होने जैसी समस्याओं तक का जोखिम बढ़ सकता है।

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2 of 5 आंखों में सूखापन की समस्या - फोटो : Freepik.com

आंखों की नमी कम होने की समस्या



आंखों की नमी कम होना यानी ड्राई आइज की समस्या सभी उम्र के लोगों में तेजी से बढ़ती जा रही है, जिसके कारण आपको आंखों में जलन, खुजली, लालिमा और धुंधला दिखाई देने जैसी दिक्कतें हो सकती हैं।



विशेषज्ञों के मुताबिक, लंबे समय तक स्क्रीन देखने और एसी-हीटर जैसी चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करना आंखों की प्राकृतिक नमी को प्रभावित कर सकती है। अगर समय रहते इस समस्या पर ध्यान न दिया जाए तो आंखों की सतह को नुकसान पहुंचने का खतरा भी बढ़ जाता है। आइए जानते हैं किन आदतों के कारण कम उम्र में ड्राई आइज की समस्या बढ़ रही है?

3 of 5 मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल हो सकता है नुकसानदायक - फोटो : Freepik.com

मोबाइल और लैपटॉप का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं आप?



लगातार मोबाइल, कंप्यूटर और लैपटॉप पर काम करने से आंखों पर दबाव बढ़ता है। स्क्रीन देखते समय हम सामान्य से कम बार पलकें झपकाते हैं। आमतौर पर एक मिनट में 15-20 बार पलक झपकाने की दर स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित करने के दौरान घटकर करीब 6-8 बार तक रह जाती है। इससे आंखों की सतह पर आंसुओं की परत ठीक से नहीं फैल पाती और सूखापन बढ़ने लगता है।

बढ़ते स्क्रीन टाइम को आंखों के साथ-साथ शरीर के लिए कई और तरह से भी नुकसानदायक माना जाता है।

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4 of 5 सर्दियों में हीटर का इस्तेमाल - फोटो : AdobeStock

इन आदतों में भी करें सुधार



स्क्रीन टाइम के अलावा आंखों की नमी कम होने के पीछे कई और भी कारण हो सकते हैं जिसपर सभी लोगों को ध्यान देने की जरूरत होती है।

एयर कंडीशनर और सर्दियों में हीटर का ज्यादा इस्तेमाल से वातावरण में नमी कम हो सकती है। लगातार कम नमी वाले कमरे में रहने से आंखों की सतह से आंसुओं का वाष्पीकरण तेजी से होता है। इससे आंखों में जलन, खुजली और सूखापन महसूस हो सकता है।

रोजाना पर्याप्त नींद न लेने से भी आंखों को आराम नहीं मिल पाता। इससे आंखों में थकान, जलन और सूखेपन की समस्या बढ़ सकती है।

लंबे समय तक कॉन्टैक्ट लेंस पहनने वालों में भी आंखों की परेशानी ज्यादा देखी जाती है। गलत तरीके से लेंस इस्तेमाल करना या निर्धारित समय से ज्यादा पहनना आपके लिए दिक्कतें बढ़ा सकता है।

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5 of 5 आंखों की देखभाल कैसे करें? - फोटो : Adobe Stock